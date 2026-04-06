Sve što ste oduvijek htjeli je tu: "kolove" na Google Meetu možete obavljati i u autu

Google je omogućio korištenje aplikacije Meet putem sustava Apple CarPlay, omogućujući korisnicima sigurno pridruživanje sastancima glasovnim putem uz zadržavanje pažnje na vožnju

Autonet.hr ponedjeljak, 6. travnja 2026. u 07:00

Google je službeno objavio dostupnost svoje platforme za video-konferencije, Google Meet, unutar sustava Apple CarPlay. Ovaj je dodatak usmjeren prvenstveno na profesionalce koji su često u pokretu, omogućujući im da ostanu povezani i sudjeluju u važnim raspravama – kažu na službenom blogu, najavljujući ovu "revoluciju".

Integracija Meeta u sustav infotainmenta u vozilu daje korisnicima izravan pristup aplikaciji putem nadzorne ploče automobila. Sustav je dizajniran tako da nudi lak prijelaz s iOS mobilnog uređaja na sučelje vozila, gdje korisnici mogu vidjeti svoj nadolazeći raspored sastanaka te im se pridružiti jednim dodirom ekrana.

Sigurnost na umu

Glavni prioritet prilikom razvoja ove verzije bila je sigurnost vozača, kojima će stoga Google Meet na CarPlayu ograničen isključivo na – audio komunikaciju, čime se toliko ne utječe na sigurnost tijekom upravljanja vozilom. Prilikom pridruživanja sastanku, kamera korisnika automatski ostaje isključena, a na zaslonu automobila nije moguće vidjeti video sadržaj ostalih sudionika. Korisnici, dakle, imaju pristup samo zvukovima koji dopiru iz zvučnika te mikrofonu kojim se mogu uključiti u "kol".

Zbog specifičnosti okruženja u vožnji, dostupne značajke su reducirane u usporedbi s mobilnom ili desktop verzijom. Tu su osnovne kontrole poput uključivanja i isključivanja zvuka, dok napredne opcije poput chata, anketa ili podizanja ruke nisu podržane – sve kako bi se izbjeglo odvlačenje pažnje vozača s ceste. Također, putem CarPlay sustava nije moguće kreirati nove sastanke, a u slučaju da je korisnik koji se spaja iz automobila ujedno i domaćin sastanka, sustav mu ne dopušta prihvaćanje ili odbijanje novih sudionika dok upravlja vozilom.

Nova značajka dostupna je svim korisnicima Google Workspacea, pretplatnicima Workspace Individual plana, kao i korisnicima s osobnim Google računima. Dok je verzija za Apple CarPlay već operativna, Google je potvrdio kako korisnici sustava Android Auto mogu također očekivati svoju verziju aplikacije Meet u bliskoj budućnosti.

