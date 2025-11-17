Tesla navodno priprema integraciju sustava Apple CarPlay u svoja vozila

Nakon višegodišnjeg odbijanja i snažnog inzistiranja na vlastitom softveru, u Tesli su, prema novim izvješćima, počeli s internim testiranjem Apple CarPlaya u svojim električnim vozilima

Autonet.hr ponedjeljak, 17. studenog 2025. u 14:59

Američki proizvođač električnih automobila Tesla, poznat po svom zatvorenom (i ponajboljem u svijetu) infotainment ekosustavu, navodno radi na integraciji platforme Apple CarPlay u svoja vozila. Ova vijest, koju je prvi objavio Bloombergov pouzdani novinar Mark Gurman, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, predstavlja značajan preokret u dugogodišnjoj strategiji tvrtke.

Pritisak tržišta i kupaca

Godinama su se vlasnici Teslinih vozila i potencijalni kupci žalili na nedostatak mogućnosti spajanja s Appleovim sustavom, a čini se da je Muskova kompanija napokon popustila pod pritiskom. Prema dostupnim informacijama, interna testiranja već su započela, a nadogradnja bi za korisnike mogla uslijediti u nadolazećim mjesecima.​

Osim što je riječ o zaokrenu za Teslu, moguća integracija CarPlaya označava i promjenu stava njezinog izvršnog direktora Elona Muska, koji je oduvijek odbijao implementaciju sustava za zrcaljenje pametnih telefona kao što su Apple CarPlay i Android Auto. Tvrtka je umjesto toga inzistirala na korištenju isključivo vlastitog softvera za sve funkcije vozila, od navigacije do zabavnih sadržaja. Glavni razlozi za takav stav su poticanje korisnika na korištenje Teslinih vlastitih usluga i plaćanje paketa Premium Connectivity, a ne smijemo zaboraviti i Muskov određeni anmimozitet prema Appleu.​​

Odluka o promjeni strategije vjerojatno je potaknuta željom za povećanjem prodaje i snažno izraženim zahtjevima kupaca. Istraživanja su pokazala da je nedostatak podrške za CarPlay ključan faktor za mnoge kupce pri odabiru novog vozila. Studija tvrtke McKinsey & Co. otkrila je da za otprilike trećinu potencijalnih kupaca električnih i konvencionalnih automobila nepostojanje Apple CarPlaya ili Android Auta predstavlja razlog za odustajanje od kupnje, što znači da je Tesla potencijalno gubila tisuće prodaja mjesečno.​

Djelomična integracija

Integracija, jednom kad se omogući, neće u potpunosti zamijeniti Teslin postojeći OS. Plan je ponuditi standardnu, bežičnu verziju CarPlaya, koja će se prikazivati unutar prozora na glavnom zaslonu, a ne napredniju verziju CarPlay Ultra, koja može preuzeti kontrolu nad cijelim sučeljem i instrumentnom pločom. To znači da će ključne funkcije vozila i dalje biti upravljane putem Teslinog softvera, dok će CarPlay služiti kao dodatna opcija unutar njega.

Korisnici će moći bežično povezati svoje iPhone uređaje i koristiti poznate aplikacije poput iMessagea, Apple Musica i Apple Mapsa, pa će dobiti ono osnovno što im je bitno, dok će Tesla ipak zadržati kontrolu nad ključnim funkcijama vozila. Još uvijek nema službene potvrde niti točnog datuma kada bi ova značajka mogla postati dostupna.​​ Nagađa se da bi se CarPlay mogao pojaviti kao dio tradicionalnog "blagdanskog ažuriranja" softvera, koje Tesla obično objavljuje u prosincu.



