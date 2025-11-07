Bolidi Formule E četvrte generacije donose 600 kW snage, pogon na sve kotače i eko održivost

Novi bolid Formule E GEN4 debitirat će u sezoni 2026./27. s najsnažnijim elektromotorima dosad, aktivnim pogonom na sve kotače i 100% reciklabilnim materijalima, ali i značajno izmijenjenim oblikom

Autonet.hr petak, 7. studenog 2025. u 12:19

Međunarodna automobilistička federacija (FIA) i Formula E predstavili su ovoga tjedna potpuno novi bolid četvrte generacije (GEN4) za to natjecanje, otvarajući time novo poglavlje u svijetu električnih utrka. Najavljen kao najbrži bolid u povijesti Svjetskog prvenstva ABB FIA Formula E, GEN4 postavlja novi globalni standard za inovacije, brzinu i održivost, a njegov debi na stazama očekuje se u 13. sezoni natjecanja, tijekom 2026./2027. godine.

Redizajn iz temelja

Potpuno izmijenjeni bolid promijenit će utrkivanje ovoj seriji s većom snagom. Njegovi elektromotori proizvodit će 600 kW (preko 815 KS, odnosno 50% više nego sada) te, po prvi put, aktivnim pogonom na sve kotače dostupnim u svakoj fazi utrke. Dizajniran je da bude vozačima najzahtjevniji bolid Formule E za svladavanje, potičući atraktivne borbe na stazi. Tehnička poboljšanja uključuju 450 kW snage u utrci, 600 kW u "Attack Mode" načinu rada, poboljšano regenerativno kočenje od čak 700 kW te kapacitet baterije do 55 kWh za hrabrije strategije utrka.

Što se tiče izgleda i posljedično aerodinamičkih rješenja, oni su promijenjeni iz temelja. Bolidi će narasti, a dosadašnji tlocrt "strelice" bit će zamijenjen oblikom "boce Cole", kakav se već dugo koristi u Formuli 1. Bolidi će, dakle, više nalikovati "starijoj braći" iz najpopularnije svjetske trkaće serije i nesumnjivo će biti atraktivniji te dramatično brži na stazi. Predstavljeni model prikazan je u crnoj boji, pa ga neki već uspoređuju s Batmobilom, no jednom kad na njega dođu livreje timova – tek tada će se vjerojatno otkriti svaki detalj aerodinamike i karoserije.

Snažan, ali i održiv

GEN4 je pozicioniran i kao najodrživiji trkaći automobil u motorsportu, unapređujući cirkularni dizajn na svakoj razini. U njegovoj konstrukciji koriste se materijali koji se mogu reciklirati 100%, s najmanje 20% već recikliranog sadržaja. Od baterijskih sustava do guma i karoserije, svaka komponenta lanca opskrbe odabrana je zbog etičkog porijekla, mogućnosti recikliranja i smanjenog utjecaja na okoliš.

Bolid će imati dvije različite aerodinamičke konfiguracije: jednu s naglašenim potiskom ("downforceom") optimiziranu za kvalifikacije, te drugu s niskim potiskom dizajniranu specifično za uvjete utrke. Značajke poput aktivnog pogona na sve kotače i aktivnog diferencijala čine njegovu tehnološku podlogu relevantnijom za cestovna vozila, što bi trebalo proizvođačima omogućiti lakši prijenos inovacija s trkaće staze na cestu.

Razvoj i proizvođači

Nakon službenog predstavljanja, GEN4 ulazi u rigoroznu fazu razvoja. Registrirani proizvođači ABB FIA Formula E Svjetskog prvenstva – Porsche, Nissan, Stellantis, Jaguar i Lola Cars – sada će implementirati vlastite tehnologije, posebno u području pogonskog sklopa i upravljanja energijom. Cilj je kalibrirati i maksimizirati performanse bolida prije njegovog natjecateljskog debija na početku 13. sezone.



