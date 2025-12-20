Cheryjeva premium marka Exeed najavila juriš na titulu u Le Mansu

Kineski automobilski koncer Chery, putem luksuznog brenda Exeed, sklopio je sporazum s organizatorima utrke 24 sata Le Mansa koji uključuje izgradnju certificirane staze i pokretanje prve kineske momčadi

Autonet.hr subota, 20. prosinca 2025. u 18:00

Kineska automobilska grupacija Chery, u čijem su sastavu Jaguar Land Rover, Omoda & Jaecoo te još nekoliko marki, napravila je značajan iskorak prema vrhu svjetskog motorsporta potpisivanjem strateškog sporazuma o suradnji s Automobile Club de l’Ouest, organizatorom legendarne utrke 24 sata Le Mansa. Ugovor, koji je službeno potpisan sredinom prosinca u Kuala Lumpuru, označava početak ambicioznog programa nazvanog "Put do Le Mansa".

Nositelj projekta bit će Cheryjeva premium marka vozila Exeed, čime bi Chery postao prvi kineski proizvođač automobila koji sudjeluje u ovom prestižnom natjecanju s vlastitom tvorničkom momčadi. Cilj im nije samo marketinška promocija, već dugoročni razvoj tehnologije i trkaćeg pedigrea kroz petogodišnji plan koji bi trebao kulminirati nastupom na najtežoj utrci izdržljivosti na svijetu.

Le Mans se u ovom kontekstu promatra kao laboratorij za testiranje izdržljivosti, učinkovitosti i pouzdanosti vozila, što su ključni atributi koje Chery želi preslikati na svoja serijska vozila. Iako točan datum prvog nastupa na samoj utrci 24 sata Le Mansa nije fiksiran, okvirni plan sugerira da bi se to moglo dogoditi unutar narednih pet godina, nakon što se zadovolje strogi tehnički i logistički preduvjeti.

Tri ključne faze

Strategija ulaska na globalnu scenu podijeljena je u tri precizno definirane faze, počevši od izgradnje temelja na domaćem terenu. Prva faza podrazumijeva pokretanje vlastitog natjecanja u izdržljivosti unutar Kine, nazvanog "Exeed Unified Race", koje će služiti za selekciju talenata i razvoj tehničkih kapaciteta tima. Nakon konsolidacije na domaćem tržištu, Exeed planira ulazak u Azijsku Le Mans seriju, što će predstavljati prvi pravi međunarodni test za njihove bolide i vozače u konkurentnom okruženju.

​Treća i finalna faza odnosi se na formiranje službenog "Exeed Le Mans Teama" koji će se izravno natjecati na 24 sata Le Mansa, vjerojatno u jednoj od najviših kategorija. Kao podršku ovom ambicioznom planu, Chery i ACO dogovorili su suradnju na izgradnji trkaće staze u gradu Wuhu, gdje se nalazi sjedište Cheryja. Ta će staza biti certificirana prema standardima Le Mansa, omogućujući inženjerima da testiraju vozila u uvjetima koji vjerno simuliraju izazove legendarne francuske staze, te će služiti kao baza za razvoj budućih generacija trkaćih, ali i cestovnih automobila.

Tehnološki izazovi

Unatoč velikim ambicijama, stručnjaci ističu da pred Cheryjem stoji značajan inženjerski izazov, s obzirom na to da njihova trenutačna ponuda motora ne uključuje agregate visokih performansi potrebnih za ovakvu razinu natjecanja. Najsnažniji serijski motor koji Chery trenutno proizvodi je 2.0-litreni turbobenzinac, no očekuje se da će Exeed kroz godine iskoristiti svoje napredne plug-in hibridne tehnologije kao bazu za razvoj konkurentnog pogonskog sklopa.



