FIA predstavila regulatorni okvir i vizualni koncept WRC bolida za 2027. godinu

Međunarodna automobilistička federacija (FIA) službeno je, kao i u slučaju Formule 1 nedavno, predstavila vizualni koncept i tehnički okvir koji će činiti temelj Svjetskog prvenstva u reliju od 2027. godine. Pravila WRC27, koja je Svjetsko vijeće za moto sport odobrilo još 2024. godine, rezultat su opsežnih konzultacija sa svim uključenima u organizaciju i provedbu prvenstva. Glavni ciljevi nove ere su povećanje pristupačnosti elitnoj razini relija, veća fleksibilnost za proizvođače te stroža kontrola troškova, ali uz zadržavanje performansi i spektakla koji su zaštitni znak ovog sporta – čija se jedna etapa ponovno od sljedeće godine odvija i u našoj zemlji.

Fleksibilan dizajn

U samom središtu novog koncepta reli automobila nalazi se unaprijeđeni cjevasti sigurnosni kavez, razvijen na temelju strukture uvedene 2022. godine. Kroz opsežne simulacije i testove sudara, FIA je razvila ćeliju koja pruža visoku razinu zaštite posade uz istovremeno smanjenje složenosti i cijene izrade. Novi dizajn značajno poboljšava apsorpciju energije u slučajevima frontalnih, bočnih i stražnjih udara, kao i kod prevrtanja na krov.

FIA

Za razliku od dosadašnjih pravila koja su zahtijevala strogu izvedenicu iz serijskih modela, WRC27 uvodi pojam "referentnog volumena". Konstruktori će imati slobodu unutar zadanih dimenzija (minimalne duljine 4.100 mm i širine do 1.875 mm) razvijati različite dizajne, od onih temeljenih na cestovnim automobilima do potpuno namjenskih reli koncepata. Aerodinamički dodaci bit će pojednostavljeni kako bi se smanjili troškovi razvoja i tehnička kompleksnost, čime se otvara prostor širem krugu natjecateljskih timova.

Nova pravila redefiniraju pojam "konstruktora", pod koji sada potpadaju i tvornički proizvođači (OEM) i specijalizirani tuneri. Entitet koji dizajnira i konstruira automobil, predstavlja ga na homologaciju te ga plasira na tržište, smatrat će se konstruktorom. Tim potezom FIA nastoji ojačati konkurenciju na najvišoj razini, dopuštajući većem broju igrača ravnopravno sudjelovanje u elitnoj reli kategoriji.

Bolje performanse, manji troškovi

Pogonski sklop automobila u sklopu pravila WRC27 činit će 1,6-litreni turbo motor s unutarnjim izgaranjem koji razvija oko 290 konjskih snaga, s pogonom na sva četiri kotača i peterostupanjskim mjenjačem. Iako će u početku fokus biti na održivim gorivima, platforma je dizajnirana da u budućnosti prihvati i alternativne pogonske sustave. Ovakva konfiguracija ima za cilj smanjiti razliku u performansama između prve i druge klase natjecanja, olakšavajući mladim vozačima prijelaz u vrhunski rang.

FIA

Jedan od najznačajnijih pomaka je drastično smanjenje cijene natjecanja. Cijena automobila spremnog za utrku u asfaltnoj specifikaciji bit će ograničena na 345.000 eura, što je smanjenje od preko 50% u odnosu na trenutačno stanje. Osim cijene, regulativa cilja i na smanjenje operativnih troškova kroz ograničenje broja popratnog osoblja, smanjene logističke zahtjeve te povećanu upotrebu lokalnih resursa tijekom natjecanja.