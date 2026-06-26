Formula E sve bliža Formuli 1: stižu nikad veći kalendar, brži bolidi i sprint utrke

Svjetsko prvenstvo Formule E ulazi u sljedeću sezonu s rekordnim kalendarom, revolucionarnim bolidima GEN4 te novim formatom utrka koji spaja strategiju i brzinu

Autonet.hr petak, 26. lipnja 2026. u 11:05
📷 FIA / Formula E
FIA / Formula E

Upravno vijeće Međunarodne automobilističke federacije (FIA) potvrdilo je privremeni kalendar za sezonu 2026./2027. ABB FIA Svjetskog prvenstva Formule E, koji donosi dosad najopsežniji program u povijesti ovog natjecanja. Nova sezona službeno označava početak dugo iščekivane ere bolida četvrte generacije, a uključivat će rekordnih 21 utrku raspoređenu u 13 svjetskih gradova.

Značajan porast snage i brzine novih električnih jednosjeda uvjetovao je i prirodni pomak prema etabliranim, trajnim trkaćim stazama, iako serija zadržava svoje prepoznatljive korijene u gradskim središtima. Među ključnim novitetima u kalendaru ističu se utrke na stazi Circuit of The Americas (COTA) u američkom Austinu, nizozemskom Zandvoortu te premještaj britanskog E-Prixa na kultnu stazu Brands Hatch u Londonu.

GEN4 era

Nova generacija bolida, GEN4, kako smo već pisali, donosi radikalne tehnološke promjene i čak 600 kW snage (preko 815 KS) iz elektromotora. Vozila će imati aktivan pogon na sva četiri kotača u svim fazama utrke, aktivni diferencijal, dvostruku aerodinamičku konfiguraciju i moćan sustav regenerativnog kočenja. Uz visoke performanse, GEN4 postavlja i nove standarde održivosti kao ekološki najodgovorniji trkaći automobil, izrađen od 100% reciklirajućih ili ponovno upotrebljivih materijala u svim segmentima opskrbnog lanca.

Zajedno s novom tehnologijom, Formula E uvodi i dodatni format natjecanja za vikende u kojima se voze dvostruke utrke. Uz klasični E-Prix, koji traje 45 minuta uz aerodinamičke postavke niskog potiska, osam minuta takozvanog "Attack Modea" te obvezno zaustavljanje u boksu, uvodi se i kraći format nazvan "E-PrixUnleashed". Ta će kraća utrka trajati 30 minuta u sprint formatu s visokim aerodinamičkim potiskom. Pri tome će vozači na raspolaganju imati šest minuta "Attack Modea", ali bez obveznog zaustavljanja u boksu. Cilj tog formata bit će prikazati pune, neograničene performanse GEN4 bolida.

Svjetska turneja

Prvenstvo započinje noćnim dvostrukim programom u Džedi, u Saudijskoj Arabiji, 18. i 19. prosinca 2026. godine. Nakon toga, karavana seli na američki kontinent gdje će se 16. siječnja 2027. voziti u Mexico Cityju, zatim 6. veljače u Austinu te 20. veljače u Miamiju na stazi oko stadiona Hard Rock. Američka turneja završava u São Paulu 13. ožujka, prije nego što se natjecanje 17. travnja preseli u azijsku Sanyu.

Europski dio sezone donosi intenzivan niz dvostrukih utrka, počevši s Berlinom 8. i 9. svibnja, nakon čega slijede Monako sredinom svibnja te London krajem tog mjeseca. Lipanj je rezerviran za utrke u Zandvoortu i Madridu. Velika završnica prvenstva održat će se u azijsko-pacifičkoj regiji s dvostrukim programom u Šangaju 10. i 11. srpnja, dok će konačni rasplet prve sezone GEN4 ere biti vožen na uličnoj stazi u Tokiju 24. i 25. srpnja 2027. godine. Prilikom kreiranja ovog rasporeda, organizatori su utrke grupirali po kontinentima kako bi se smanjila kilometraža teretnog prijevoza i popratne emisije ugljičnog dioksida.

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