Juraj Šebalj ponovno kreće na Dakar. Suvozač je Dušan Bučan

Treći posjet iznimno izazovnom natjecanju Juraj i Dušan odvozit će u Toyoti Land Cruiser 80

Autonet.hr subota, 22. studenog 2025. u 13:30
📷 Mario Pavlović
Mario Pavlović

Nakon što je prvu godinu rally odradio uz Ivana Vidakovića, odnosno lani uz Sinišu Crnojevića, Juraj Šebalj odmah nakon ulaska u 2026. godinu na novu avanturu kreće s Dušanom Bučanom. Da, Dušan Bučan pridružio je Juraju Šebalju kao suvozač na legendarnoj utrci Dakar Rally 2026, koja se od 3. do 17. siječnja 2026. godine vozi Saudijskom Arabijom. Natjecatelje očekuje više od 8000 kilometara brutalnih dionica kroz kamen, pijesak, planinske prolaze i duboke doline.

Juraj Šebalj 📷 Mario Pavlović
Juraj Šebalj Mario Pavlović

Juraju će to biti treći nastup na Dakru, ali prvi u dosad najkonkurentnijem automobilu - potpuno obnovljenoj i posljednjih godinu dana pripremanoj Toyoti Land Cruiser 80, jednom od najizdržljivijih terenskih modela u povijesti.

Duašn Bučan 📷 Mario Pavlović
Duašn Bučan Mario Pavlović

Inače, Juraj je pored sportskih uspjeha bio poznat i kao član redakcije emisije Auto Market, a koju je prije koji mjesec napustio te započeo projekt Auto Showa, nove hrvatske multimedijalne platforme. U ovom projektu je i Marko Tomac, dugogodišnji nagrađivani novinar prestižne redakcije Auto motor i sporta. Dio projekta je i podcast kojeg dodatno osvježava Dušan Bučan, naš poznati glumac i voditelj.

Dušan Bučan, Marko Tomac i Juraj Šebalj &#128247; Mario Pavlović


