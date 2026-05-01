Kultne Appleove boje ponovno na Porscheovim bolidima

Porsche slavi 75 godina bavljenja utrkivanjem i pola stoljeća Applea posebnim vizualnim identitetom svojih prototipova na četvrtoj utrci IMSA prvenstva u Kaliforniji

Autonet.hr petak, 1. svibnja 2026. u 19:38

Tvornička momčad Porsche Penske Motorsport nastupit će 3. svibnja na stazi Laguna Seca s posebnim dizajnom svojih bolida Porsche 963. Povodom četvrte runde IMSA WeatherTech SportsCar prvenstva, njemački proizvođač odao je počast povijesnoj suradnji s tehnološkim divom Appleom. Posebna livreja bolida inspirirana je legendarnim spektrom boja s modela Porsche 935 K3 koji se natjecao 1980. godine, uključujući nastup na utrci 24 sata Le Mansa.

Povijesna veza inovatora

Ovaj jednokratni dizajn slavi dvije važne obljetnice u 2026. godini: 75. godišnjicu Porsche Motorsporta te 50 godina od osnivanja Applea. Odabir lokacije za predstavljanje ovog dizajna nije slučajan, budući da se staza Laguna Seca nalazi u sjevernoj Kaliforniji, svega nekoliko kilometara udaljena od sjedišta Applea u Cupertinu.

Suradnja dvaju brendova seže u 1980. godinu kada je logotip Applea prvi put krasio Porscheov trkaći automobil. Prema riječima Olivera Schussera, potpredsjednika Apple Musica, taj je trenutak označio početak zajedničke strasti prema inovacijama koja traje i danas. Thomas Laudenbach, potpredsjednik Porsche Motorsporta, naglasio je kako su oba brenda ikone koje predstavljaju neprekidni razvoj stručnjaka iz Zuffenhausena, Weissacha i Cupertina.

Povijesni uspjesi momčadi Dick Barbour Racing s modelom 935 K3 služe kao temelj za današnju estetiku prototipova. Dok je Apple postao sinonim za digitalnu revoluciju, Porscheova trkaća povijest na istim temeljima inovacija traje još od 1951. godine, kada je model 356 SL ostvario prvu pobjedu u klasi na Le Mansu.

Galerije: Appleova livreja na Porscheima 1980. i 2026. godine

Porsche 935 K3 iz 1980. godine


