Na WRC u Hrvatskoj stiže 51 posada iz 23 zemlje. Nastupa i šest hrvatskih posada

Peto izdanje WRC Croatia Rallyja donosi novosti i selidbu natjecanja na zapad Hrvatske, u Primorsko-goransku, Istarsku, Karlovačku i Ličko-senjsku županiju

Autonet.hr srijeda, 18. ožujka 2026. u 06:00

Svjetska automobilistička federacija (FIA) i organizatori WRC Croatia Rallyja objavili su službeni popis posada koje će se od 9. do 12. travnja boriti za bodove u Svjetskom prvenstvu. Peto izdanje WRC Croatia Rallyja. Na peto izdanje WRC-a u Hrvatskoj stiže 51 posada iz 23 zemlje. Uz najbolje vozače svijeta, snage će na novim, atraktivnim dionicama od Karlovca do Motovuna i Senja odmjeriti i šest domaćih posada.

U najprestižnijoj WRC Rally1 kategoriji nastupit će devet elitnih posada. U Hrvatsku kao vodeći stiže Elfyn Evans (Toyota), no za vratom mu pušu mladi Oliver Solberg (Toyota), koji je ove sezone već upisao pobjedu u Monte Carlu, te Takamoto Katsuta (Toyota), svježi pobjednik proteklog vikenda završenog Safari Rallyja u Keniji. Iz Hyundaijevog tabora napadaju iskusni Thierry Neuville, Adrien Fourmaux i Hayden Paddon dok će borbu za postolje tražiti i Joshua McErlean te Jon Armstrong iz M-Sport Forda te Sami Pajari (Toyota). Hrvatska je prva asfaltna postaja sezone nakon snijega Švedske i makadama Kenije, što bi moglo značajno promiješati karte na vrhu.

Posebnu pozornost domaće publike privući će šest hrvatskih posada. Boje Hrvatske branit će iskusni Eris Marotti i Viliam Prodan, koji će nastupiti u snažnim vozilima klase Rally2 (Škoda Fabia), dok će se u klasi Rally4 natjecati Vjekoslav Čičko (Peugeot 208), Igor Mandić (Ford Fiesta), Igor Tomljanović (Renault Clio) i Tomas Hrvatin (Ford Fiesta).

‘Objavom liste prijava i službeno ulazimo u samu završnicu priprema. Ove godine smo pred posebnim izazovom jer se WRC natjecanje prvi put seli na Kvarner i Jadran, spajajući planinsko zaleđe i morsku obalu. Očekuje nas 20 zahtjevnih brzinskih ispita, a popis vozača jamči vrhunski spektakl. Ponosni smo što će nas opet predstavljati naši domaći vozači, njih šestorica, koji će imati priliku testirati svoje vještine uz bok najboljima na svijetu’, istaknuo je Daniel Šaškin, predsjednik Organizacijskog odbora WRC Croatia Rallyja.

Ovogodišnje izdanje donosi brojne novitete. Ceremonijalni start održat će se u četvrtak, 9. travnja na riječkom Korzu, dok će Servisni park biti smješten na legendarnom Grobniku. Natjecanje će kulminirati u nedjelju s ciljem kod Senjske tvrđave Nehaj za koji će se vozači pripremati u središtu Novog Vinodolskog, dok će pobjednici biti proglašeni na ceremonijalnom cilju u Opatiji.

