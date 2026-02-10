Otkrivene lokacije i raspored WRC Croatia Rallyja 2026

Nakon potvrde da Croatia Rally ostaje u kalendaru WRC-a i 2026. godine, objavljeni su detalji rute i brzinskih ispita koji prolaze kroz Primorsko-goransku, Istarsku, Karlovačku i Ličko-senjsku županiju

Jedno od najatraktivnijih automobilističkih natjecanja na svijetu, WRC Croatia Rally, održat će se u Hrvatskoj od 9. do 12. travnja. Ceremonijalni start predviđen je na riječkom Korzu, servisni park bit će smješten na Automotodromu Grobnik, dok će završnica i ceremonijalni cilj biti u Opatiji.

Program započinje shakedownom u četvrtak, 9. travnja, na području Primorsko-goranske županije. U petak, 10. travnja, vozi se u Istri, subota, 11. travnja, rezervirana je za Gorski kotar i Karlovačku županiju, dok se završni dan, nedjelja 12. travnja, vozi kroz Vinodol i Senj.

Brzinski ispiti u Istri prolazit će kroz Vodice, Brest, Butonigu, Motovun, Beram i Cerovlje, kao i preko Učke i Veprinca. U Gorskom kotaru natjecanje se nastavlja na trasama u Skradu, Ravnoj Gori i na Platku, dok će u Karlovačkoj županiji rutu činiti dionice kroz Generalski Stol, Zdihovo, Pećurkovo Brdo i Mrežničke Novake. Dio utrka vozit će se i uz obalu, uključujući Bribir i Novi Vinodolski te Senj i Alan.

Posebnu pažnju privući će live TV brzinski ispiti u Generalskom Stolu i Zdihovu, dok će dionica Alan - Senj biti vožena kao završna Wolf Power Stage, na kojoj se odlučuju dodatni bodovi za svjetsko prvenstvo.

Foto: Uroš Modlić

Podsjetimo,na WRC Croatia Rallyju tradicionalno sudjeluje između 60 i 80 posada, uključujući sve vodeće tvorničke timove - Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport i M-Sport Ford. Natjecanje se vozi u više kategorija, uključujući Rally1, Rally2, Rally3 i FIA junior WRC. Na startu se očekuju aktualni svjetski prvaci, najpoznatija imena svjetskog relija i najbolje domaće posade.