Quattro River Rally 2026: Međunarodni spektakl brzine i povijesne baštine na četiri rijeke

Peto izdanje rallyja donosi nove trase, noćne ispite i rekordan interes inozemnih posada, što će povezati sportska uzbuđenja s kulturnom baštinom četiri stara grada Karlovačke županije

Karlovačka županija se od 27. do 29. ožujka ponovno pozicionira kao središte automobilističkog sporta u Hrvatskoj i otvara sezonu cestovnih utrka. Peto izdanje Quattro River Rallyja opisano je kao tehnički najzahtjevnije do sada, uz značajne organizacijske iskorake. Prema najavama organizatora, manifestacija će okupiti brojne domaće i inozemne posade, čime utrka potvrđuje svoj status relevantnog međunarodnog sportskog događaja.

Nove trase i izazovi

Ovogodišnji program donosi potpuno nove dionice i lokacije koje će testirati vještine vozača. Željko Magličić, predsjednik Auto i karting saveza Karlovačke županije, istaknuo je kako nove trase daju dodatnu dinamiku natjecanju, naglašavajući pritom velik interes stranih natjecatelja kao ključnu potvrdu kvalitete i rasta kvalitete same utrke.

Službeni dio programa započinje u petak otvaranjem servisnog parka na prostoru ŠRC Korana, gdje će uz tehničke pripreme biti organizirani i zabavni sadržaji za posjetitelje. Subota je rezervirana za vrhunac uzbuđenja koji počinje ceremonijalnim startom u 14:01 sati. Posebnu atrakciju ove godine predstavlja noćni brzinski ispit, osmišljen kako bi podigao razinu adrenalina i pružio jedinstven vizualni doživljaj za gledatelje uz stazu.

Nedjeljni raspored fokusiran je na završne obračune na zahtjevnim dionicama županijskih cesta. Natjecanje će kulminirati ceremonijalnim ciljem predviđenim za 15:30 sati kod Nikola Tesla Experience Centra u Karlovcu, lokacije koja je ove godine odabrana i za svečani start utrke, čime se povezuju moderna tehnologija i povijesni kontekst grada.

Spoj sporta i baštine

Osim sportskog aspekta, Quattro River Rally ove godine snažnije naglašava turistički potencijal regije. Ruta utrke strateški je osmišljena tako da, uz prepoznatljive četiri karlovačke rijeke, povezuje i četiri stara grada. Na taj način manifestacija prerasta okvire klasičnog sportskog natjecanja i postaje platforma za promociju prirodne i kulturne baštine Karlovačke županije.

Kombinacija brzine, povijesnih lokaliteta i specifičnog krajolika Karlovca i okolice postavlja ovaj rally kao nezaobilaznu destinaciju za ljubitelje automobilizma. Uz tehnički zahtjevnije brzinske ispite i inovativan pristup trasama, peto izdanje teži pružiti intenzivnije iskustvo kako profesionalnim vozačima, tako i brojnoj publici koja se očekuje duž cijele rute.