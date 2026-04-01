Spektakl na cestama Kvarnera i Istre: šest hrvatski posada na petom WRC Croatia Rallyju

Peto izdanje Svjetskog prvenstva u reliju u Hrvatskoj okuplja vodeća imena poput Evansa i Neuvillea, uz snažnu prisutnost šest domaćih posada koje će se natjecati na novim trasama kroz četiri županije

Autonet.hr srijeda, 1. travnja 2026. u 00:36
📷 Mario Pavlovic
Hrvatska će po peti put biti domaćin prestižnog WRC Croatia Rallyja, jednog od ključnih natjecanja u kalendaru Svjetskog prvenstva u reliju. Ovogodišnje izdanje, koje se održava od 9. do 12. travnja, donosi značajne promjene u ruti, pa će se brzinski ispiti po prvi put voziti kroz Primorsko-goransku, Istarsku, Ličko-senjsku i Karlovačku županiju. Natjecanje obuhvaća kategorije Rally1, Rally2, Rally3 te FIA Junior WRC, čime se potvrđuje status Hrvatske kao nezaobilazne destinacije u svijetu automobilističkog sporta.

Na startnoj listi nalaze se najzvučnija imena današnjice, uključujući aktualnog svjetskog prvaka Thierryja Neuvillea te trenutno vodećeg u ukupnom poretku sezone, Elfyna Evansa (Toyota). Konkurenciju će dodatno zaoštriti mladi Oliver Solberg, koji je već upisao pobjedu u Monte Carlu te Takamoto Katsuta, pobjednik nedavnog Safari Rallyja u Keniji. Dolazak svjetske elite jamči vrhunsku sportsku razinu i bespoštednu borbu za bodove na zahtjevnim domaćim dionicama.

Domaći predstavnici

Hrvatske boje branit će šest posada, predvođenih iskusnim Viliamom Prodanom sa suvozačem Markom Stiperskim u klasi Rally2. Prodan će nastupiti u Škodi Fabiji, koristeći poznavanje domaćeg terena kao ključnu prednost. Uz njega, u istoj klasi i istom automobilu, nastupa Eris Marotti (suvozačica Aleksandra Devunić), koji je prošle godine ostvario zapažen uspjeh osvajanjem drugog mjesta u klasi Masters ERC na Croatia Rallyju.

U klasi Rally4 natjecat će se preostala četiri hrvatska tima. Vjekoslav Čičko, jedan od najsvestranijih domaćih vozača i prošlogodišnji viceprvak Hrvatske, nastupa u Peugeotu 208. Tomas Hrvatin, veteran s više od 15 sezona iskustva, upravljat će Ford Fiestom, dok će Igor Tomljanović Becker nakon prošlogodišnjih tehničkih poteškoća pokušati ostvariti rezultat u Renaultu Cliu. Šestu posadu čine Igor Mandić i Albert Ivančić u Ford Fiesti, kojima je ovo treći zajednički nastup u WRC konkurenciji.

Lokacije i raspored

Službeni program započinje ceremonijalnim startom na riječkom Korzu u četvrtak, 9. travnja. Servisni park, srce tehničke podrške natjecanja, bit će smješten na Grobniku od 8. do 12. travnja. Organizatori su pripremili ukupno 20 brzinskih ispita, a posebna atrakcija bit će završni Power Stage kod senjske tvrđave Nehaj. Pripreme za taj odlučujući trenutak odvijat će se u središtu Novog Vinodolskog, dok će pobjednici biti proglašeni na svečanom cilju u Opatiji.

Daniel Šaškin, predsjednik Organizacijskog odbora, naglasio je kako je nastup domaćih vozača uz bok svjetskoj eliti od neprocjenjive važnosti za razvoj njihovih karijera. Prema njegovim riječima, selidba natjecanja na zapadni dio Hrvatske, u Istru, Liku i na Kvarner, daje manifestaciji novu dimenziju. Ovakav format natjecanja ne nudi samo sportski izazov, već i jedinstvenu priliku za promociju Hrvatske kroz jedan od najznačajnijih globalnih sportskih događaja.

