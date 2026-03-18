Sve zbog prvotravanjske šale: BMW M3 Touring 24H na utrci 24 sata Nürburgringa

BMW M Motorsport pretvorio je prošlogodišnju prvotravanjsku šalu u stvarnost, najavivši nastup trkaće verzije modela M3 Touring na legendarnoj utrci izdržljivosti u Nürburgringu u svibnju

Autonet.hr srijeda, 18. ožujka 2026. u 11:00

BMW M Motorsport službeno je potvrdio da će trkaća verzija modela BMW M3 Touring, izvorno predstavljena kao prvotravanjska šala 2025. godine, doista nastupiti na utrci 24 sata Nürburgringa 2026. Projekt pod sloganom "Vi ste sanjali, mi smo izgradili" proizašao je iz nevjerojatne reakcije javnosti na društvenim mrežama, gdje je inicijalna objava prošle godine bila prikupila više od 1,6 milijuna pregleda i nadmašila sve uobičajene razine angažmana BMW-ovih pratitelja.

Iako su inženjeri BMW-a razmatrali ideju o trkaćoj verziji ovog karavana još od lansiranja cestovnog modela 2022. godine, upravo je uspjeh prvotravanjske kampanje bio ključan poticaj. U ljeto 2025. planovi su postali konkretnijima, a razvoj automobila BMW M3 Touring 24H dovršen je u svega osam mjeseci. Trkaći debi predviđen je već za nadolazeći vikend u sklopu druge runde Nürburgring Langstrecken Serie.

Pripreme za spektakl

Novi BMW M3 Touring 24H dijeli tehničku bazu s modelom BMW M4 GT3 EVO, ali je izveden iz osnovne karoserije cestovnog M3 Touringa. U usporedbi s modelom M4 GT3 EVO, karavan je 200 milimetara duži te, uključujući ogromno stražnje krilo, 32 milimetra viši, dok su im ostali tehnički podaci identični. Za volanom će se izmjenjivati četvorica tvorničkih vozača: Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Connor De Phillippi i Neil Verhagen.

Automobil će na stazu izaći pod okriljem momčadi Schubert Motorsport, natječući se u klasi SPX. To znači da M3 Touring 24H neće biti u izravnoj konkurenciji s tri modela BMW M4 GT3 EVO koji se bore za ukupnu pobjedu u top kategoriji SP9. Poseban vizualni identitet automobila za pripremne utrke uključuje odabrane komentare obožavatelja s društvenih mreža, dok je za samu 24-satnu utrku u svibnju najavljen poseban dizajn.

Nastup na Nürburgringu, poznatom i kao "Zeleni pakao", predstavlja vrhunac odnosa BMW-a i njegovih najvjernijih navijača. Pripreme za glavni događaj, koji će se održati 16. i 17. svibnja, uključuju nastupe na drugoj utrci NLS serije te kvalifikacijskim utrkama za 24 sata Nürburgringa – tražili se, gledajte.

