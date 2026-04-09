Večeras počinje svjetski automobilistički spektakl, 5. WRC Croatia Rally

Sve je spremno za WRC Croatia Rally, automobilistički spektakl koji će po peti puta pozicionirati Hrvatsku na međunarodnu kartu auto moto sporta. Ceremonijalni start, kojim službeno započinje jedno od natjecanja Svjetskog prvenstva u reliju, održat će se na Korzu u Rijeci u četvrtak, 9. travnja, u 18:30 sati, a uz najpoznatija imena svjetskog relija i najbolje domaće posade na startu se očekuje i svjetski prvak iz 2024. Thierry Neuville.

Nakon četiri izdanja održana u Zagrebu i okolnim županijama, rally spektakl se ove godine vozi na području Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije. Kao uvod u ovaj spektakl, jučer su središte Opatije okupirala tri trkaća automobila, po jedan iz svakog vodećeg tvorničkog tima, Toyote, Hyundaija i M-Sporta, koji su privukli velik interes.

Nastupaju Krila Oluje i LADO

Osim same kreme svjetskog relija, ceremonijalni start će obilježiti i poseban program akrobatske grupe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krila Oluje, koji će oko 18.40 sati nadletjeti riječki Korzo i grad Rijeku i izvesti petominutni akrobatski program. Uz “Krila Oluje”, na ceremonijalnom startu će ujedno nastupiti i svjetski poznat domaći folklorni ansambl LADO koji će izvesti hrvatsku himnu.

Prije samog ceremonijalnog starta, u blizini Grobnika održat će se i testna vožnja, tzv. Shakedown, kojim već tradicionalno započinje program ispunjen adrenalinom i brzinom. Prvi dan će ujedno biti rezerviran i za druženje s vozačima, pa će tako na riječkom Korzu od 19:25 do 19:55 sati biti organizirano upoznavanje s natjecateljima i dijeljenje autograma.

350.000 posjetitelja

"Ove godine očekujemo više od 350.000 posjetitelja, što potvrđuje kontinuirani rast interesa za WRC Croatia Rally. Posebno nas raduje što odlaskom u zapadni dio Hrvatske WRC dobiva novu dimenziju – natjecanje postaje još atraktivnije, kako za vozače tako i za gledatelje, zahvaljujući raznolikim i izazovnim dionicama te novim lokacijama. U protekle četiri godine WRC u Hrvatskoj uživo je pratilo više od milijun gledatelja, dok su televizijski prijenosi i snimke dosegnuli gotovo 100 milijuna gledatelja u više od 160 zemalja po sezoni. To su impresivne brojke koje jasno pokazuju koliki globalni doseg ima ovo natjecanje i koliko doprinosi prepoznatljivosti Hrvatske kao vrhunske sportske i turističke destinacije", izjavio je Daniel Šaškin, predsjednik Organizacijskog odbora WRC Croatia Rallyja.

WRC Croatia Rally traje četiri dana, sve do 12. travnja. Natjecateljski dio sastoji se od 20 brzinskih ispita raspoređenih tijekom tri dana, uz završni Power Stage s ciljem kod senjske tvrđave Nehaj za koji će se vozači pripremati u središtu Novog Vinodolskog. Uz ugostiteljsku ponudu, simulatore i promotivne aktivnosti, u sklopu servisnog parka svoj izložbeni prostor ima i Hrvatska vojska, pružajući posjetiteljima priliku da se izbliza upoznaju s njihovim radom.

Ceremonijalni cilj i proglašenje pobjednika održat će se u nedjelju u 16 sati u Opatiji na Slatini, čime će rally simbolično završiti na kvarnerskoj obali.