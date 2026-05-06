Volkswagen R slavi jubilej povratkom na utrku 24 sata Nürburgringa

Sportski odjel njemačkog koncerna obilježit će 25 godina rada nastupom na jednoj od najzahtjevnijih svjetskih utrka izdržljivosti, čime ističu povezanost brenda s kultnom stazom Nordschleife

Autonet.hr srijeda, 6. svibnja 2026. u 12:05

Volkswagenov odjel visokih performansi, Volkswagen R, službeno je najavio svoj povratak na legendarnu stazu Nürburgring. Tvrtka planira sudjelovati na utrci 24 sata Nürburgringa 2027. godine, što će ujedno biti i godina u kojoj ta marka slavi svoju 25. obljetnicu postojanja. Ova odluka označava važnu prekretnicu za odjel koji je svoja tehnološka rješenja godinama brusio upravo na ovoj njemačkoj stazi.

Povratak na Nordschleife, poznat i kao "Zeleni pakao", služit će kao platforma za demonstraciju snage i inovacija brenda R. Vodstvo odjela ističe kako je ova staza oduvijek bila ključna za razvoj njihovih modela, pružajući ekstremne uvjete koji su nužni za testiranje izdržljivosti i dinamike vozila koja nose oznaku R.

Golf R za "Zeleni pakao"

Planirani nastup 2027. godine bit će središnji dio proslave četvrt stoljeća postojanja Volkswagenovog sportskog pododjela. Kroz povijest, brend R se pozicionirao kao vrhunac ponude Volkswagena, fokusirajući se na performanse, pogon na sva četiri kotača i emocionalni doživljaj vožnje. Sudjelovanje na utrci izdržljivosti smatra se logičnim nastavkom te tradicije i načinom na koji će se proslaviti dosadašnji uspjesi.

Iako detalji o specifičnom modelu koji će se natjecati (na prvim slikama prikazanome kao "nabrijani" Golf R) još nisu u potpunosti otkriveni, naglašeno je da će vozilo biti prilagođeno strogim zahtjevima natjecanja na Nürburgringu. Inženjeri već rade na optimizaciji tehnologija koje bi trebale osigurati konkurentnost u jednoj od najprestižnijih i najtežih utrka na svijetu, gdje se vozila suočavaju s promjenjivim vremenskim uvjetima i zahtjevnom topografijom staze.

Očekuje se da će projekt privući veliku pozornost ljubitelja automobilizma i posebice te marke diljem svijeta. Volkswagen R planira iskoristiti razdoblje do utrke za intenzivne pripreme i testiranja, kako bi osigurali da njihov jubilarni nastup bude na razini ugleda koji brend uživa među entuzijastima sportskih vozila visokih performansi.

