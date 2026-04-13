WRC Croatia Rally: Takamoto Katsuta pobijedio preokretom pred 400.000 gledatelja

Japanski vozač slavio je na reliju u Hrvatskoj nakon dramatičnog odustajanja vodećeg Neuvillea, dok je utrka okupila rekordan broj gledatelja te privukla pozornost svjetske javnosti

Japanski vozač Takamoto Katsuta, uz suvozača Aarona Johnstona, ostvario je spektakularnu pobjedu na ovoga vikenda održanom WRC Croatia Rallyju. Do trijumfa je došao nakon dramatičnog obrata na samom kraju utrke, kada je dotadašnji lider Thierry Neuville, koji je dominirao većim dijelom vikenda, bio prisiljen odustati. Neuville je na Wolf Power Stageu udario u betonski blok, pri čemu je teško oštetio prednji desni ovjes svog Hyundaija i20 N Rally1 svega nekoliko kilometara prije cilja.

Ovom pobjedom, drugom uzastopnom u karijeri nakon slavlja u Keniji, Katsuta je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku vozača s 84 boda. Trenutačno ima pet bodova prednosti ispred timskog kolege Elfyna Evansa. Istodobno, ovaj je rezultat dodatno učvrstio vodeću poziciju Toyote u poretku proizvođača, čime je japanska momčad potvrdila svoju dominaciju na zahtjevnom hrvatskom asfaltu.

Toyotin trijumf

Toyotino slavlje upotpunio je mladi Sami Pajari osvajanjem drugog mjesta sa zaostatkom od 20,7 sekundi. Pajari je veći dio vikenda bio u vodstvu, no puknuće gume u subotu stajalo ga je više od dvije minute, pa je na kraju upisao svoj treći uzastopni plasman na postolje. Treće mjesto pripalo je povratniku Haydenu Paddonu, kojemu je ovo bio prvi uspon na WRC podij nakon 2018. godine.

Nedjeljni program obilježio je i Oliver Solberg, koji je nakon ranijih poteškoća dominirao brzinskim ispitima i osvojio "Super Sunday". Uz njega, zapažene nastupe imali su Elfyn Evans te Jon Armstrong iz M-Sporta. Posebno povijesni trenutak zabilježen je u kategoriji WRC2, gdje je Yohan Rossel u Lanciji Ypsilon HF Rally2 osigurao četvrto mjesto u ukupnom poretku, što je prvi plasman Lancije među pet najboljih na jednoj WRC utrci još od 1994. godine.

Uspjeh domaćih posada

Među domaćim predstavnicima najuspješniji su bili Viliam Prodan i Marko Stiperski u Škodi Fabiji RS, zauzevši 18. mjesto u ukupnom poretku te visoko 12. mjesto u snažnoj WRC2 konkurenciji. Važno je istaknuti kako je i preostalih pet hrvatskih posada uspješno stiglo do cilja, čime je upotpunjen sportski uspjeh lokalnih natjecatelja na ovoj zahtjevnoj razini natjecanja.

Osim sportskih rezultata, Croatia Rally je potvrdio status vrhunskog spektakla kojeg je, prema procjenama, uživo pratilo više od 400.000 domaćih i stranih navijača. Zahvaljujući televizijskom prijenosu u više od 150 zemalja, kadrovi prirodnih ljepota Karlovačke, Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije obišli su svijet, promovirajući Hrvatsku kao elitnu turističku i sportsku destinaciju.

Gostoprimstvo lokalnog stanovništva obišlo svijet

Tijekom događanja jedna je slika ostala kao upečatljiv podsjetnik na atmosferu koja prati ovaj prestižni reli događaj u Hrvatskoj. Naime, vozač Adrien Fourmaux i njegov suvozač postali su akteri nesvakidašnje priče koja je privukla pažnju globalne javnosti. Nakon odustajanja od utrke u subotnjoj etapi, zbog izlijetanja sa staze, lokalna obitelj koja živi neposredno uz stazu pozvala je francusku posadu na ručak. Taj čin solidarnosti i ljubaznosti ubrzo se proširio društvenim mrežama kao primjer vrhunskog hrvatskog gostoprimstva.

Hyundaijev tim, koji je zabilježio ovaj trenutak, istaknuo je kako ovakve geste pružaju utjehu natjecateljima čak i u najtežim sportskim trenucima.