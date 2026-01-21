WRC se vraća u Hrvatsku, i to na područje Rijeke i okolice

WRC Croatia Rally se ove godine vozi na području Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije

srijeda, 21. siječnja 2026.
Nakon jednogodišnje pauze, Hrvatska će ove godine, peti puta, biti domaćin jednog od službenih natjecanja Svjetskog prvenstva u reliju. Tako će se WRC Croatia Rally održati od 9. do 12. travnja. Nakon četiri izdanja održana u Zagrebu i okolnim županijama WRC prvi put seli u zapadni dio Lijepe naše. Vozit će se na području Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije.

Riječ je o asfaltnom rallyju koji Hrvatska organizira od 2021. godine, uz iznimku 2025., kada je u Hrvatskoj održano Europsko rally prvenstvo, a natjecanje okuplja najbolje svjetske vozače, timove i proizvođače automobila. Brzinski ispiti prolaze kroz zahtjevne i atraktivne dionice koje od ove godine povezuju obalu, zaleđe i planinska područja, čime se dodatno ističe raznolikost hrvatskog krajolika te atraktivnost cijelog natjecanja.

Na WRC Croatia Rallyju tradicionalno sudjeluje između 60 i 80 posada, uključujući sve vodeće tvorničke timove - Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport i M-Sport Ford. Natjecanje se vozi u više kategorija, uključujući Rally1, Rally2, Rally3 i FIA junior WRC. Na startu se očekuju aktualni svjetski prvaci, najpoznatija imena svjetskog relija i najbolje domaće posade.

Događaj traje četiri dana, a program započinje tzv. Shakedown-om kao testnom vožnjom prije službenog starta natjecanja. Ceremonijalni start kojim službeno započinje WRC Croatia Rally održat će se na Korzu u Rijeci u četvrtak 9. travnja, dok će servisni park, središnje mjesto za tehničku podršku i održavanje vozila, od srijede 8. travnja do 12. travnja biti smješten na Grobniku.

'Ove godine obilježavamo 120 godina Hrvatskog auto i karting saveza, što dodatno potvrđuje bogatu tradiciju automobilizma na ovim prostorima. Utrka će se voziti kroz četiri županije. Svečani start je u četvrtak, 9. travnja, u Rijeci na Korzu. Nakon shakedowna na Grobinštini, u petak vozimo brzinske ispite u Istri, u subotu u Primorsko-goranskoj i Karlovačkoj županiji, a u nedjelju završavamo u Senju s live stageom na tvrđavi Nehaj. Cilj i dodjela pehara održat će se u Opatiji. Iako je ovo već peta godina projekta, uzbuđenje je i dalje jednako kao i prvi put i iznimno sam zadovoljan što smo uspjeli realizirati ovu priču', istaknuo je Daniel Šaškin, predsjednik Organizacijskog odbora WRC Croatia Rallyja.

Natjecateljski dio sastoji se od 20 brzinskih ispita raspoređenih tijekom tri dana, uz završni Power Stage s ciljem na senjskoj tvrđavi Nehaj. Ceremonijalni cilj i proglašenje pobjednika održat će se u Opatiji, čime će rally simbolično završiti na kvarnerskoj obali. WRC Croatia Rally ima iznimno snažnu međunarodnu medijsku vidljivost, s televizijskim prijenosima i digitalnim sadržajima dostupnima u više od 160 zemalja svijeta. Kao dio WRC kalendara, natjecanje ostvaruje velik globalni doseg te značajno doprinosi promociji Hrvatske kao sportske i turističke destinacije.

Selidbom natjecanja na Kvarner, u Istru i Liku, WRC Croatia Rally dobiva novu dimenziju i dodatno potvrđuje status jednog od najznačajnijih sportskih događaja u Hrvatskoj. WRC Croatia Rally je potvrđen i za iduću godinu, a upravo je stiglo pismo namjere i za daljnje tri godine (2028., 2029. i 2030. godinu), pa Daniel Šaškin i ekipa koja je zaslužna za dosadašnja izdanja već kreće s pripremom svega potrebnog kako bi se ovo prestižno natjecanje i dalje zadržalo u Hrvatskoj.



