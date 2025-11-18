Abu Dhabi dozvolio komercijalnu upotrebu robotaksija, pripremaju teren i za leteće taksije

Izdane su prve dozvole za komercijalni rad potpuno autonomnih vozila u Abu Dhabiju, čime je to postao prvi grad na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi koji je dozvolio ovu tehnologiju u prometu

Autonet.hr utorak, 18. studenog 2025. u 14:37

Odjel za općine i promet Abu Dhabija službeno je objavio početak komercijalnog rada za potpuno autonomna vozila četvrte razine, čime je to postao prvi grad na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi (regiji MENA) s takvom uslugom. Ovo postignuće rezultat je bliske suradnje između organizacije Abu Dhabi Mobility i više institucija vlasti. Cilj inicijative je omogućiti sigurnu i reguliranu komercijalnu primjenu naprednih tehnologija samostalne vožnje u emiratu, pa se uskoro robotaksiji mogu očekivati na njihovim cestama.

Dodijeljene su i prve dvije dozvole za komercijalni rad potpuno autonomnih vozila. Prvu fazu provodit će tvrtka WeRide u suradnji s Uberom i Tawasulom, dok će druga biti tvrtka AutoGo–K2 u suradnji s ApolloGo programom kineskog Baidua. Dozvole su izdane nakon što su ispunjeni svi sigurnosni zahtjevi i dokazana je operativna spremnost vozila za samostalnu vožnju putnika. Provedena su i rigorozna testiranja koja su uključivala procjene performansi, sustava senzora i reakcija vozila u stvarnim prometnim uvjetima.

Opsežna testiranja

Do listopada 2025. godine, WeRide robotaksiji su u Abu Dhabiju prešli više od 800.000 kilometara, pri čemu je svako vozilo obavljalo do 20 vožnji tijekom 12-satne smjene. Flota Ubera i WeRidea trenutno čini najveću komercijalnu mrežu robotaksija na Bliskom istoku, pokrivajući približno pola središnjeg gradskog područja Abu Dhabija. WeRide provodi testiranja potpuno autonomnih vozila razine 4 od drugog kvartala 2025. godine.

S druge strane, AutoGo–K2 postigao je odobrenje za rad potpuno bespilotnih vozila 4. razine na otoku Yas u rekordnom roku, napredujući od lansiranja sredinom srpnja 2025. do certificirane usluge bez vozača do kraja rujna iste godine. U tom kratkom razdoblju flota je završila više od 100.000 kilometara autonomnog testiranja na cestama, brzo napredujući od vožnje uz sigurnosnog operatera za volanom, preko nadzora sa suvozačkog sjedala, do stvarne usluge bez operatera unutar vozila.

Sve pod nadzorom

Abu Dhabi Mobility nadzirat će kretanje vozila u stvarnom vremenu putem napredne digitalne platforme, prve takve vrste u regiji Bliskog istoka i sjeverne Afrike. Platforma omogućuje praćenje vozila uživo te trenutno bilježenje i analizu svih incidenata ili prekršaja. Taj potez, smatraju, jača povjerenje javnosti u budućnost pametne mobilnosti.



