Adaptivni tempomat: Kako radi i zašto mijenja način vožnje

Adaptivni tempomat više nije rezerviran za skupe automobile te ga se sve češće viđa i u nižim cjenovnim razredima

Autonet.hr ponedjeljak, 16. veljače 2026. u 12:30
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Najveći nedostatak običnog tempomata je nesvjesnost okoline, zbog čega vozač mora neprestano intervenirati kočenjem i ponovnim aktiviranjem.

No, njegov nasljednik, adaptivni tempomat (ACC), uveo je pravu revoluciju. Ovaj pametni sustav ne samo da održava zadanu brzinu, već aktivno prati promet ispred vas, automatski usporava, koči i ubrzava, pretvarajući monotone vožnje i gradske gužve u znatno opuštenije iskustvo.

Kako ACC radi?

Srce adaptivnog tempomata čini sofisticirani sustav percepcije koji oponaša ljudska osjetila. Glavnu ulogu najčešće ima radar, obično smješten iza prednje maske vozila, koji emitira radio valove. Odbijanjem tih valova od vozila ispred, sustav s iznimnom preciznošću izračunava udaljenost i relativnu brzinu, a njegova najveća prednost je pouzdanost u gotovo svim vremenskim uvjetima, od jake kiše do magle.

Radaru se često pridružuju i kamere, smještene na vrhu vjetrobranskog stakla. One pružaju vizualni kontekst, prepoznajući ne samo vozila, već i prometne trake, što omogućuje sustavu bolje predviđanje putanje. U naprednijim sustavima, posebice onima koji se približavaju višim razinama autonomije, koristi se i LiDAR koji pomoću laserskih zraka stvara detaljnu trodimenzionalnu mapu okoline.

Podaci sa svih senzora šalju se u elektroničku kontrolnu jedinicu (ECU), "mozak" operacije. Tu na scenu stupaju kompleksni algoritmi i umjetna inteligencija koji u milisekundama obrađuju goleme količine podataka. Sustav ne donosi odluke samo na temelju udaljenosti, već uzima u obzir i brzinu, ubrzanje te predviđa ponašanje vozila ispred. Na temelju te analize, ECU šalje precizne naredbe aktuatorima, komponentama zaduženim za kontrolu gasa i kočnica, osiguravajući glatko i sigurno održavanje razmaka.

📷 Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Ima tu raznih funkcija

Moderni ACC sustavi evoluirali su daleko iznad osnovne funkcije praćenja vozila na autocesti. Jedna od najkorisnijih inovacija je "Stop-and-Go" funkcionalnost, koja omogućuje sustavu da u potpunosti zaustavi vozilo u koloni i automatski krene kada se promet pokrene. Time se eliminira zamorno i repetitivno kretanje u gradskim gužvama. Vozač zadržava kontrolu nad sučeljem, gdje može podesiti ne samo željenu maksimalnu brzinu, već i udaljenost od vozila ispred, obično birajući između tri ili četiri ponuđene razine.

Simboli na instrumentnoj ploči jasno pokazuju je li sustav aktivan te koja je razina razmaka odabrana. Kada se ACC spoji sa sustavom za održavanje vozila u sredini prometne trake (Lane Keeping Assist), vozilo dostiže Razinu 2 autonomije, gdje može samostalno upravljati i uzdužnim i bočnim kretanjem u određenim uvjetima.

Adaptivni tempomat nije svemoguć

Unatoč svojoj naprednosti, ključno je zapamtiti da adaptivni tempomat nije autopilot. On je napredni sustav za pomoć vozaču (ADAS), što znači da puna odgovornost i dalje leži na čovjeku za upravljačem. Sustav ima svoja ograničenja. U ekstremnim vremenskim uvjetima, poput jakog snijega ili guste magle, senzori mogu biti blokirani, što će privremeno onemogućiti rad sustava. Oštri zavoji također mogu predstavljati izazov, jer radar može privremeno "izgubiti" vozilo ispred ili pogrešno detektirati vozilo u susjednoj traci.

Situacije poput naglog ubacivanja drugog vozila u vašu traku zahtijevaju brzu reakciju, a sustav ponekad ne može reagirati dovoljno brzo. Zbog toga je nužno da vozač uvijek drži ruke na upravljaču i pažljivo prati promet, spreman preuzeti kontrolu u svakom trenutku.

No, usprkos tome, adaptivni tempomat je savršen primjer kako tehnologija, kada se pravilno koristi, služi kao inteligentan kopilot koji vožnju čini ne samo lakšom, već i sigurnijom za sve sudionike u prometu.

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi