Adaptivni tempomat: Kako radi i zašto mijenja način vožnje

Adaptivni tempomat više nije rezerviran za skupe automobile te ga se sve češće viđa i u nižim cjenovnim razredima

Najveći nedostatak običnog tempomata je nesvjesnost okoline, zbog čega vozač mora neprestano intervenirati kočenjem i ponovnim aktiviranjem.

No, njegov nasljednik, adaptivni tempomat (ACC), uveo je pravu revoluciju. Ovaj pametni sustav ne samo da održava zadanu brzinu, već aktivno prati promet ispred vas, automatski usporava, koči i ubrzava, pretvarajući monotone vožnje i gradske gužve u znatno opuštenije iskustvo.

Kako ACC radi?

Srce adaptivnog tempomata čini sofisticirani sustav percepcije koji oponaša ljudska osjetila. Glavnu ulogu najčešće ima radar, obično smješten iza prednje maske vozila, koji emitira radio valove. Odbijanjem tih valova od vozila ispred, sustav s iznimnom preciznošću izračunava udaljenost i relativnu brzinu, a njegova najveća prednost je pouzdanost u gotovo svim vremenskim uvjetima, od jake kiše do magle.

Radaru se često pridružuju i kamere, smještene na vrhu vjetrobranskog stakla. One pružaju vizualni kontekst, prepoznajući ne samo vozila, već i prometne trake, što omogućuje sustavu bolje predviđanje putanje. U naprednijim sustavima, posebice onima koji se približavaju višim razinama autonomije, koristi se i LiDAR koji pomoću laserskih zraka stvara detaljnu trodimenzionalnu mapu okoline.

Podaci sa svih senzora šalju se u elektroničku kontrolnu jedinicu (ECU), "mozak" operacije. Tu na scenu stupaju kompleksni algoritmi i umjetna inteligencija koji u milisekundama obrađuju goleme količine podataka. Sustav ne donosi odluke samo na temelju udaljenosti, već uzima u obzir i brzinu, ubrzanje te predviđa ponašanje vozila ispred. Na temelju te analize, ECU šalje precizne naredbe aktuatorima, komponentama zaduženim za kontrolu gasa i kočnica, osiguravajući glatko i sigurno održavanje razmaka.

Ima tu raznih funkcija

Moderni ACC sustavi evoluirali su daleko iznad osnovne funkcije praćenja vozila na autocesti. Jedna od najkorisnijih inovacija je "Stop-and-Go" funkcionalnost, koja omogućuje sustavu da u potpunosti zaustavi vozilo u koloni i automatski krene kada se promet pokrene. Time se eliminira zamorno i repetitivno kretanje u gradskim gužvama. Vozač zadržava kontrolu nad sučeljem, gdje može podesiti ne samo željenu maksimalnu brzinu, već i udaljenost od vozila ispred, obično birajući između tri ili četiri ponuđene razine.

Simboli na instrumentnoj ploči jasno pokazuju je li sustav aktivan te koja je razina razmaka odabrana. Kada se ACC spoji sa sustavom za održavanje vozila u sredini prometne trake (Lane Keeping Assist), vozilo dostiže Razinu 2 autonomije, gdje može samostalno upravljati i uzdužnim i bočnim kretanjem u određenim uvjetima.

Adaptivni tempomat nije svemoguć

Unatoč svojoj naprednosti, ključno je zapamtiti da adaptivni tempomat nije autopilot. On je napredni sustav za pomoć vozaču (ADAS), što znači da puna odgovornost i dalje leži na čovjeku za upravljačem. Sustav ima svoja ograničenja. U ekstremnim vremenskim uvjetima, poput jakog snijega ili guste magle, senzori mogu biti blokirani, što će privremeno onemogućiti rad sustava. Oštri zavoji također mogu predstavljati izazov, jer radar može privremeno "izgubiti" vozilo ispred ili pogrešno detektirati vozilo u susjednoj traci.

Situacije poput naglog ubacivanja drugog vozila u vašu traku zahtijevaju brzu reakciju, a sustav ponekad ne može reagirati dovoljno brzo. Zbog toga je nužno da vozač uvijek drži ruke na upravljaču i pažljivo prati promet, spreman preuzeti kontrolu u svakom trenutku.

No, usprkos tome, adaptivni tempomat je savršen primjer kako tehnologija, kada se pravilno koristi, služi kao inteligentan kopilot koji vožnju čini ne samo lakšom, već i sigurnijom za sve sudionike u prometu.