Amazonovi robotaksiji Zoox uskoro u deset američkih metropolitanskih područja

Tehnološka tvrtka Zoox najavila je širenje područja autonomne vožnje u Arizoni i Teksasu pokretanjem testiranja u Phoenixu i Dallasu te otvaranjem novog kontrolnog centra

Nakon uspješnog pokretanja usluga autonomne vožnje u Las Vegasu i San Franciscu krajem prošle godine, Amazonova tvrtka Zoox zabilježila je značajne rezultate s više od milijun prijeđenih autonomnih milja (oko 1,6 milijuna kilometara) i 300.000 putnika u njihovim robotaksijima. Na valu tog uspjeha, vrtka sada usmjerava svoje širenje prema jugu SAD-a, otvarajući operacije u Phoenixu (Arizona) te proširujući testiranja u Dallasu (Teksas).

Ovaj strateški potez uključuje i značajna infrastrukturna ulaganja. Uz otvaranje novih lokacija u oba grada, Zoox u Scottsdaleu uspostavlja i novi "Fusion Center", koji će služiti kao kontrolna točka za operacije na tom području. Očekuje se da će ovi zahvati rezultirati otvaranjem stotina novih radnih mjesta, dok će flota testnih vozila sada pokrivati ukupno deset različitih američkih metropolitanskih područja: Zaljev San Francisca, Las Vegas, Seattle, Austin, Miami, Los Angeles, Atlantu, Washington te najnovije pridošlice Phoenix i Dallas.

Potonji su gradovi, kažu, odabrani među ostalim zbog ubrzanog rasta i velike potražnje za uslugama prijevoza, no ključni razlog leži u različitosti terena i klime. Za razliku od gustih urbanih sredina poput San Francisca, oni nude okruženja koja omogućuju prikupljanje specifičnih podataka. Phoenix tako pruža priliku za testiranje senzora i baterija pri ekstremnim vrućinama i prašini, dok Dallas nudi kompleksnu cestovnu mrežu i šarolike vremenske uvjete za dodatno usavršavanje umjetne inteligencije zadužene za autonomnu vožnju.

Proces implementacije započet će prema standardnom protokolu, s malom flotom posebno prilagođenih SUV vozila. Prva faza fokusirana je na ručno mapiranje terena, nakon čega slijedi prelazak na autonomno testiranje. Tijekom cijelog procesa u vozilima će se nalaziti sigurnosni vozači spremni preuzeti kontrolu u bilo kojem trenutku i isključiti sustav umjetne inteligencije ako to situacija zahtijeva. Nakon što ta faza testiranja s prerađenim SUV-ima bude završena, Zoox planira na navedena tržišta uvesti svoje namjenski izrađene robotaksije.