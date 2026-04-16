AMD, Arm i Qualcomm ulažu u budućnost samovozećih automobila

Britanski startup Wayve, poznat po jedinstvenom pristupu AI-u za autonomnu vožnju, primio je novu investiciju od 60 milijuna dolara od AMD-a, Arma i Qualcomma, proširujući svoju veliku rundu financiranja

Proizvođači čipova AMD, Arm i Qualcomm objavili su da ulažu 60 milijuna dolara u britanski startup za tehnologiju autonomne vožnje Wayve. Ova investicija predstavlja proširenje nedavne serije D financiranja u kojoj je tvrtka već prikupila impresivnih 1,2 milijarde dolara, čime se ukupni iznos penje na gotovo 1,3 milijarde dolara.

Wayve je već ranije privukao impresivnu listu strateških ulagača, uključujući automobilske divove kao što su Mercedes-Benz, Nissan i Stellantis te tehnološke gigante poput Nvidije, Microsofta i Ubera. Uključenost AMD-a, Arma i Qualcommovog investicijskog ogranka, međutim, nije samo financijske prirode. Riječ je o strateškom potezu koji će Wayveu omogućiti da svoju tehnologiju prilagodi i integrira u širok spektar računalnih platformi koje pokreću moderna vozila.

Jedinstveni pristup umjetnoj inteligenciji

Ono što Wayve izdvaja od konkurencije, poput Wayma, jest pristup koji se ne oslanja na specifične senzore, čipove ili unaprijed izrađene detaljne karte visoke rezolucije. Umjesto toga, Wayveov softver koristi takozvanu end-to-end neuronsku mrežu koja uči voziti isključivo na temelju podataka prikupljenih sa senzora koji su već prisutni na vozilu. To znači da se njihov sustav može prilagoditi različitim vozilima i okruženjima bez potrebe za opsežnim lokaliziranim treniranjem.

Ova fleksibilnost ključna je za proizvođače automobila, a upravo to je naglasio i suosnivač i direktor Wayvea, Alex Kendall.

"Kako bi se utjelovljena umjetna inteligencija mogla globalno primijeniti, proizvođači automobila trebaju slobodu izbora u dizajnu i fleksibilnost u lancu opskrbe. Proširenje naših odnosa s vodećim tvrtkama za poluvodiče pomaže nam da to ostvarimo na globalnoj razini", izjavio je Kendall.

Startup svoju tehnologiju nudi kroz dva glavna proizvoda. Jedan je sustav potpomognute vožnje (ADAS) "s očima na cesti", koji zahtijeva da vozač ostane pažljiv i spreman preuzeti kontrolu. Drugi je potpuno automatizirani sustav "bez očiju na cesti", namijenjen za robotaksije ili privatna vozila koja mogu samostalno upravljati u određenim uvjetima. Nissan je već najavio da će integrirati Wayveovu tehnologiju u svoje automobile od 2027. godine, a Mercedes-Benz i Stellantis također planiraju koristiti njihova rješenja u budućim modelima.

Ova investicija potvrđuje širi trend u automobilskoj industriji - sve dublju suradnju između tehnoloških tvrtki i tradicionalnih proizvođača automobila. Razvoj naprednih sustava za autonomnu vožnju zahtijeva ogromnu računalnu snagu, a tvrtke poput AMD-a, Arma i Qualcomma nalaze se u samom središtu te tehnološke revolucije. Podrška ovih divova pozicionira Wayve kao jednog od ključnih europskih igrača u globalnoj utrci za budućnost prijevoza.