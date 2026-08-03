Američki startup osmislio način kako dizelski kamion pretvoriti u hibrid

Startup iz San Francisca razvio je inovativnu priključnu jedinicu koja postojeće dizelske kamione pretvara u hibride, drastično smanjujući potrošnju goriva i emisije. Rješenje se nudi kao usluga s pretplatom i ne zahtijeva nikakve preinake na kamionima

Potpuno električni kamioni obećavaju smanjenje operativnih troškova, no njihova cijena, koja je često dva do tri puta viša od dizelskih ekvivalenata, zajedno s ograničenim dosegom i dugotrajnim punjenjem, predstavlja veliku prepreku za prijevoznike. Startup Revoy iz San Francisca nudi pametno rješenje koje zaobilazi te probleme, pretvarajući postojeće dizelske kamione u hibride pomoću inovativne, zamjenjive priključne jedinice s električnim pogonom.

Baterija na kotačima

Revoyev proizvod je samostalna pogonska jedinica koja se spaja izravno između sedla kamiona i teretne prikolice. Ovaj električni dodatak dugačak je gotovo četiri metra i teži oko 10 tona. U njegovom se kućištu nalazi litij-željezo-fosfatna baterija kapaciteta 575 kWh koja napaja električno pogonjenu osovinu, koja je ključna za rad sustava. Kada vozač pritisne papučicu gasa, sustav očitava opterećenje i aktivira električni motor kako bi preuzeo teži dio posla, čime se rasterećuje dizelski motor. Tijekom kočenja, motor se prebacuje u regenerativni način rada, puneći bateriju i istovremeno pomažući pri usporavanju kamiona.

Osnivači tvrtke, Peter Reinhardt i Ian Rust, koji je prethodno radio u startupu za autonomnu vožnju Cruise, ideju su razvili iz principa kolaborativne robotike.

"Umjesto da uklonimo vozača, koristimo robotiku kako bismo promijenili izvor goriva", objasnio je Rust. Jedinica je opremljena i aktivnim sigurnosnim sustavima koji štite od prevrtanja i zanošenja te podržava detekciju mrtvog kuta i automatsku vožnju unatrag.

Uštede i brza zamjene

S ugrađenim dodatkom, standardni kamion koji vuče teret ukupne mase do 36 tona može prijeći između 320 i 400 kilometara isključivo na električni pogon. Tvrtka navodi da se prosječna potrošnja goriva hibridiziranog tegljača može poboljšati s uobičajenih 30-40 litara na 100 km na samo 7-12 litara na 100 km. Na kraćim rutama do 250 kilometara, potrošnja može pasti i ispod šest litara na 100 km. Istovremeno, emisije ugljikovog dioksida smanjuju se za čak 85 posto.

Umjesto dugotrajnog punjenja, Revoy nudi brzu zamjenu jedinice koja traje manje od pet minuta. Tvrtka planira uspostaviti mrežu stanica za zamjenu uz ključne američke autoceste, a cijeli sustav nudi se kao usluga s pretplatom, čime prijevoznici izbjegavaju velika početna ulaganja.

Nakon što je osigurao regulatorna odobrenja u SAD-u i završio uspješan pilot projekt, Revoy se priprema za komercijalni početak rada još ove godine godine na ruti u Oregonu.