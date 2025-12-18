Bivši direktor Riviana: Svaka auto kompanija postat će robotička kompanija

Jiten Behl, partner u Eclipse Ventures i bivši direktor rasta u Rivianu, tvrdi da ulazimo u eru reindustrijalizacije koju pokreću AI roboti, a ne jeftina radna snaga

Jiten Behl, partner u investicijskom fondu Eclipse Ventures i bivši direktor rasta u Rivianu, smatra da Sjedinjene Američke Države ulaze u eru velike reindustrijalizacije. No, ovo nije povratak u prošlost. Riječ je o budućnosti u kojoj tvornice pokreću roboti pogonjeni umjetnom inteligencijom, a ne jeftina radna snaga iz inozemstva.

Behl, koji je pomogao skalirati Rivian od ideje u konferencijskoj sobi 2015. godine do javno izlistanog proizvođača električnih vozila, sada ulaže u sljedeći val industrijskih i startupova u sektoru mobilnosti. Među njima su i dva Rivianova spinoffa, Also i Mind Robotics.

Budućnost proizvodnje i autonomije

U nedavnom gostovanju na TechCrunchovom Equity podcastu, Behl je s novinarkom Kirsten Korosec razgovarao o ključnim trendovima koji oblikuju industriju. Objasnio je zašto Rivian nastavlja izdvajati nove kompanije iz vlastitih redova, koje su specifične potrebe osnivača u "fizičkom svijetu" u usporedbi s onima iz softverskog sektora te zašto automatizacija postaje nužnost ako se SAD želi natjecati bez ovisnosti o kineskim dobavnim lancima.

Behl traži osnivače koji su istovremeno "hiperoptimistični", ali i čvrsto utemeljeni u stvarnosti, ističući kako je ta kombinacija iznenađujuće rijetka, čak i u Silicijskoj dolini. Također je naglasio kako je vertikalna integracija, model u kojem kompanija kontrolira sve faze proizvodnje, funkcionirala za Rivian, ali danas neće biti održiv put za većinu novih startupova. Jedno od njegovih najzanimljivijih predviđanja jest da će autonomija postati "stvarna i nešto što možemo dodirnuti i osjetiti" u sljedećih pet godina.

Ova vizija podrazumijeva duboku transformaciju, gdje tradicionalne industrije poput automobilske postaju predvodnici u robotici i umjetnoj inteligenciji. Ako je Behl u pravu, budućnost proizvodnje neće ovisiti o lokaciji jeftine radne snage, već o inovacijama u automatizaciji koje će definirati novu generaciju industrijskih divova.