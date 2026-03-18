Bolt i Nvidia sklopili strateško partnerstvo za razvoj robotaksija u Europi

Estonijski Bolt i tehnološka kompanija Nvidia udružuju snage kako bi, koristeći podatke iz stvarnog prometa i napredne AI modele, omogućili sigurnu implementaciju autonomnih vozila diljem Europe

Autonet.hr srijeda, 18. ožujka 2026. u 17:35

Europska platforma za mobilnost, estonski Bolt, najavila je strateško partnerstvo s tvrtkom Nvidia s ciljem izgradnje temelja za skaliranje autonomnih vozila na europskom tržištu. Inicijativa je predstavljena na konferenciji NVIDIA GTC 2026, a spaja Boltove opsežne podatke prikupljene iz taksi usluga i sustava dijeljenja automobila s Nvidijinom naprednom AI infrastrukturom i simulacijskim tehnologijama. Ova najava je u skladu s Boltovom dugoročnom ambicijom, objavljenom prošle godine, koja kaže da do 2035. godine žele imati 100.000 autonomnih vozila na svojoj platformi za dijeljenje prijevoza.

Robotaksiji autonomne razine 4

Projekt suradnje fokusiran je na razvoj usluge robotaksija, koja bi trebala zadovoljiti najviše europske standarde sigurnosti i performansi. Sustav će se temeljiti na arhitekturi Nvidia Drive Hyperion, koja uključuje radarske i lidar senzore te kamere, omogućujući vozilima autonomiju razine 4 – što podrazumijeva visoki stupanj samostalnosti u vožnji bez potrebe za intervencijom vozača u većini situacija.

U središtu razvoja nalaze se Nvidijini AI modeli Cosmos i Alpamayo, koji omogućuju strojevima da uče kako stvarni svijet funkcionira kroz simulaciju realističnih prometnih scenarija. Bolt će koristiti podatke iz više od 850 gradova u kojima trenutačno posluje kako bi kreirao sustav za učenje, temeljen na stvarnim prometnim uvjetima. Pomoću alata Nvidia Omniverse, podaci s terena rekonstruirat će se u precizne digitalne scene za testiranje sustava prije izlaska na ulice.

Posebno za Europu

Poseban naglasak stavljen je na prilagodbu specifičnostima europskih cesta, gdje se prometna pravila i infrastruktura značajno razlikuju od države do države. Projekt pridaje I veliku važnost europskim regulativama, posebice zaštiti privatnosti i usklađenosti s GDPR-om. Sva obrada podataka iz Boltove flote koristit će napredne mehanizme zaštite kako bi se osigurala potpuna usklađenost sa standardima kibernetičke sigurnosti Europske unije. Time se teži stvaranju suverene tehnologije koja je u potpunosti prilagođena pravnom okviru zajednice, kažu iz Bolta.

Osim komercijalnog aspekta, inicijativa ima za cilj potaknuti šire inovacije unutar Unije. Najavljeno je da će ključni alati, sučelja i referentne implementacije biti dostupni u obliku otvorenog koda (open source). Takav pristup osmišljen je kako bi se osnažila europska mala i srednja poduzeća te akademska zajednica, smanjujući pritom ovisnost Europe o tehnološkim ekosustavima izvan njezinih granica.

Iz Bolta je ranije bilo najavljeno da će softver za autonomnu vožnju njihovih robotaksija izraditi Pony.ai, dok će za proizvodnju samih automobila biti zadužen koncern Stellantis.

