Bosch i Microsoft žele pretvoriti automobil u mobilni ured

Bosch će na nadolazećem CES-u predstaviti novu AI platformu koja integrira Microsoft 365 i pametnog glasovnog asistenta, obećavajući pretvoriti vožnju u produktivno i intuitivno iskustvo

Umjetna inteligencija ubrzano ulazi i u automobilski svijet i to ne samo na marginama. Na nadolazećem CES-u koji će se održati u siječnju, Bosch, najveći svjetski dobavljač za automobilsku industriju, trebao bi otkriti novu AI platformu osmišljenu da vozila učini povezanijima i responzivnijima, oslanjajući se na kombinaciju novih tehnologija.

Naime, Boschov kokpit pokretan umjetnom inteligencijom predstavljen je kao velika promjena, s ciljem pretvaranja automobila "iz jednostavnog prijevoznog sredstva u inteligentnog, samoučećeg partnera koji razumije vozačeve rutine, preferencije i kontekst."

Redefiniranje iskustva vožnje

Platforma, primjerice, uključuje novorazvijenog glasovnog asistenta koji ne samo da odgovara na naredbe, već može i predvidjeti što bi vozaču moglo zatrebati. Ako kažete "hladno mi je“ automobil bi mogao automatski ugrijati sjedalo i povisiti temperaturu ventilacije bez dodatnih uputa. Boschev AI sustav izgrađen je na Nvidijinom Drive AGX Orin SoC-u, sposobnom isporučiti do 200 tera operacija u sekundi. Ovaj čip obrađuje podatke sa senzora u stvarnom vremenu i podržava napredne vizualno-jezične modele, što omogućuje umjetnoj inteligenciji da rezonira kroz više koraka i sudjeluje u prirodnijim, tečnijim razgovorima.

Foto: Bosch

Microsoft Office u pokretu

Bosch također želi da vlasnici automobila "neproduktivno vrijeme mirovanja" u svojim vozilima pretvore u produktivno radno vrijeme. Kako bi to omogućio, surađuje s Microsoftom i dodaje njegovu platformu Foundry, koja se koristi za izgradnju, prilagodbu i upravljanje AI aplikacijama i agentima. Sustav čak uključuje pristup paketu Microsoft 365, integriranom u sučelje vozila. U praksi bi to moglo značiti da se vozač može pridružiti sastanku na Microsoft Teamsu jednostavnom glasovnom naredbom, dok automobil automatski aktivira adaptivni tempomat kako bi olakšao opterećenje vožnje.

Više informacija bit će poznato na CES-u koji se održava od 6. do 9. siječnja u Las Vegasu.