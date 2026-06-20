Crni automobili uskoro će moći biti tamni "poput crne rupe"

Kineski su znanstvenici razvili praktičnu metodu za proizvodnju stabilnih ultra crnih premaza namijenjenih automobilskoj industriji, čime se otvaraju vrata novoj estetskoj eri luksuznih vozila

Autonet.hr subota, 20. lipnja 2026. u 15:50

Znanstveni tim predvođen kemičarima iz tvrtke Nipsea Group razvio je praktičan način za proizvodnju ultra crnih premaza namijenjenih luksuznim vozilima. Inovacija je osmišljena primarno za tržište Kine, gdje je boja automobila postala ključni prodajni adut, no nije teško vidjeti budućnost u kojoj će takve boje biti i globalno popularne. Nova tehnologija, detaljno opisana u radu objavljenom u časopisu Matter & Light, kombinira pigmente čađe i ugljikove nanocjevčice, a rezultat je duboka, iznimno tamna crna boja koja zadovoljava stroge standarde automobilske industrije.

Dug razvojni proces

Potraga za ovakvim rješenjem započela je još 2019. godine kada je konceptni automobil marke BMW bio obojan nizom vertikalno poravnatih ugljikovih nanocijevi. To je pokrenulo novu utrku za "najcrnjom crnom" bojom u automobilskoj industriji. Cilj je bio stvoriti premaze koji apsorbiraju gotovo svu svjetlost, stvarajući efekt "crne rupe". Dosadašnji pristupi oslanjali su se isključivo na pigmente čađe i disperziju svjetlosnih zraka, što je ograničavalo postizanje maksimalne razine crnila, dok novi pristup donosi značajan zaokret prema strukturnoj apsorpciji.

Znanstvenici su u ovom slučaju stvorili stabilan kompozit nanometarskih dimenzija od pigmenata čađe i ugljikovih nanocjevčica, koji su potom integrirali u vezivo premaza i raspršili na model automobila. Unutar ovog materijala formirana je specifična struktura koja povezuje komponente snažnim interakcijama. Zahvaljujući dvostrukom učinku visoke unutarnje učinkovitosti i strukture koja "zarobljava" svjetlost, ovaj premaz uspijeva apsorbirati prosječno 99,9% valnih duljina vidljive svjetlosti. Uz to, film je pokazao izvrsnu dugotrajnu stabilnost i svojstva prianjanja čak i tijekom zahtjevnih testiranja izloženosti vodi i vlazi.

Još nije spremno za cestu

Iako je tehnološki dizajn proizvodnog procesa uspješno dokazan na razini koncepta, ultra crni automobili neće odmah stići na prometnice. Znanstvenici napominju da kod ove tehnologije još uvijek ima prostora za napredak. Naime, veći udio nanocijevi u mješavini mogao bi dodatno povećati kapacitet apsorpcije svjetlosti, ali bi to donijelo i nove poteškoće u preradi na industrijskoj razini.

U budućnosti znanstvenici planiraju razviti višeslojni ultra crni premaz s gradijentnim indeksom loma svjetlosti, čime bi se smanjila refleksija i dodatno poboljšala učinkovitost upijanja svjetlosti za još tamniji izgled. Inače, rekord za "najcrnju crnu" boju na svijetu drže inženjeri s MIT-a. Oni su stvorili materijal od ugljikovih nanocijevi koji upija čak 99,995% vidljive svjetlosti, što ga čini prilično tamnijim od prethodnog rekordera, poznatog Vantablacka (koji upija 99,965%).

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