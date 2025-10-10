EU uvodi strože mjere za sustave upozorenja i praćenje vozača, evo što tehnologija nudi

Predstavljamo nekoliko najzanimljivijih inovacija i premijera tehnologija koje su nam privukle pozornost na sajmu AutoSens i InCabin 2025 u Barceloni, a tiču se nadolazeće EU regulative

Od 2026. godine sva nova vozila koja se prvi put registriraju u EU morat će imati ugrađene napredne sustave za pomoć vozaču (ADAS), uključujući sustave za praćenje pažnje i svjesnosti vozača. Takvi sustavi koriste senzore i kamere kako bi detektirali znakove pospanosti, rastresenosti ili nepažnje te automatski upozoravaju vozača zvučnim i vizualnim signalima ukoliko je potrebna reakcija. Ako vozač ne reagira, neki sustavi mogu nakratko preuzeti kontrolu ili pripremiti vozilo za zaustavljanje u nuždi.

Osim toga, nadzirat će i moguće znakove opijenosti. Sustavi analiziraju način vožnje i ponašanje vozača, tražeći neobične pokrete, nagle promjene brzine, nepravilno kretanje po traci i slične pokazatelje koji mogu ukazivati na vožnju pod utjecajem alkohola ili droga.

Ne čudi stoga da su na sajmovima AutoSens i InCabin dominirali proizvođači kamera, radara, senzora, optike, komunikacijskih sučelja, softvera, kompresijskih algoritama i općenito svakog dijela tehnologije potrebnoga da bi automobili mogli efikasno i točno prepoznavati kad im je vozač umoran, omamljen, smanjene pozornosti i spriječiti tragične situacije kad u kabini ostanu zaključani ljubimci ili djeca. U nastavku donosimo pregled nekoliko tehnologija i rješenja koja idu u tom smjeru, predstavljenih ovoga tjedna u Barceloni.

IC kamera i radar u jednom

Tvrtke Tobii, HTEC, D3 Embedded i Texas Instruments zajednički su predstavili svoju inovaciju za kabinsku tehnologiju u automobilima koja se tiče sigurnosti i nadzora putnika. Njihovo rješenje je integrirani modul kamere i radara, namijenjen postavljanju u kabinu kako bi vizualno pratio ponašanje vozača i putnika, ali i radarski pratio kretanje u slučaju, primjerice, nehotičnog ostavljanja djece ili ljubimaca u vozilu.

U njihovom slučaju jedan senzorski modul spaja infracrvenu kameru s mmWave radarom, koji zajednički prevladavaju inherentne nedostatke sustava koji koriste samo jednu od tih tehnologija. Integrirani sustav opremljen je i procesorom, pa se i podaci s kamere i radara obrađuju unutar jedne jedinice, namijenjene postavljanju u krovnu armaturu kabine.

Sintetički podaci za testiranje

Anyverse u suradnji s Euro NCAP-om razvija evaluacijski okvir za praćenje ponašanja vozača i putnika u kabinama automobila. Naime, od 2026. godine takvi će sustavi postati obavezni u svim novim automobilima na području EU, što će zahtijevati i standardizirane načine testiranja tih tehnologija. Testiranje mora biti usklađeno s regulativom, standardnim protokolima kod testiranja novih vozila, ali i s pravilima vezanima uz zaštitu privatnosti podataka.

Stoga Anyverse za potrebe testiranja pruža mogućnost korištenja sintetičkih podataka, anonimiziranih i prilagođenih ovoj namjeni, čime se postiže viša razina harmonizacije testova. Autoindustrija stoga može brže razvijati nove sustave i testirati ih jeftinije nego u fizičkim testovima, a na kraju dobiti rješenja koja su usklađena s regulativom i obavljaju svoju sigurnosnu zadaću na zadovoljavajući način.

Jeftiniji radari za kabinu

Rheinmetall Dermalog SensorTec i Texas Instruments zajednički su razvili module za ugradnju u kabinu automobila koji radarom i kamerom otkrivaju ne samo podatke o prisutnosti putnika i ponašanju vozača, već se mogu koristiti i za prepoznavanje lica i autentifikaciju vozača, praćenje vitalnih znakova, sprječavanje provala, prepoznavanje gesti za upravljanje sustavom, ali i obavljanje videopoziva izravno iz vozila. Glavna prednost njihovog rješenja jest niska cijena modula, oko 50 eura niža od konkurentskih, što će proizvođačima vozila omogućiti osigurati sukladnost s nadolazećim propisima čak i u automobilima niže klase, bez značajnog utjecaja na proizvodnu cijenu. Međutim, napredne funkcije ostat će najvjerojatnije rezervirane za vozila više klase.

Kontrolirana vožnja pod utjecajem

Švedski Sightic je dobio odobrenje za etično testiranje vožnje pod utjecajem alkohola i droga. Kao prvi u svijetu moći će provesti opsežnu studiju o tome kako se vozači ponašaju za volanom dok su pod utjecajem opijata – time će prikupiti stvarne podatke na kontroliranom uzorku i na metodičan način, čime će dobiti prve znanstvene podatke u svijetu koji se tiču pijanih i drogiranih vozača. Dozvola za testiranje na etični način osigurava da će studija biti provedena na siguran, pošten i vjerodostojan način, uz poštivanje svih važećih zakona. Drugim riječima, oni će legalno davati lake droge i alkohol ispitanicima i pustiti ih na zatvorenu kontroliranu stazu, gdje će u simuliranim uvjetima vožnje pratiti njihovu izvedbu. Cilj je odvojiti pokazatelj količine alkohola u krvi od stvarnog utjecaja alkohola na vožnju, jer je primijećeno da jednaka količina promila ne djeluje jednako na sve.

Softverska prevencija sudara

Tajvanski LITEON Technology je predstavio softversku tehnologiju za izbjegavanje sudara osnaženu umjetnom inteligencijom. Osnova inovacije jest u tome što se oslanja na postojeće senzore već ugrađene u vozila, a podatke iz njih softver, treniran na ekstenzivnim podacima iz stvarnog svijeta, interpretira i obrađuje na računalu u automobilu. Dakle, kao inputi koriste se podaci iz širokokutnih (do 360°) kamera koje snimaju okolinu vozila, a iz njih se zaključuje o mogućim opasnim situacijama, na koje će računalo prije reagirati no što će to učiniti vozač.

SAjmovi AutoSens i InCabin održani su deseti jubilarni put u Europi

Trodimenzionalno skeniranje

Također tajvanski LIPS je predstavio novu generaciju senzora tehnologije ToF (time of flight), koji služi za nadzor kabine vozila u tri dimenzije, dobivajući dubinsku sliku i detaljne informacije o svim zbivanjima u vidnom polju kamere. Takav sustav omogućava dobivanje detaljnih informacija za nadzor i sigurnost, ali i za upravljanje gestama ako to sustav automobila zahtijeva. Senzori se diče minimalnom latencijom i mogućnošću rada u noćnim i ostalim zahtjevnim uvjetima, što je standardni zahtjev autoindustrije. Za obradu podataka koristi se, očekivano, AI algoritam, koji brine za integraciju RGB i 3D podataka u jednu potpunu sliku unutrašnjosti kabine u svim uvjetima.

Softverski definirana vozila

Kalifornijski Axonne prikazao je svoje mrežno rješenje za povezivanje senzora u automobilima, koje se oslanja na Ethernet mreže. To proizvođačima omogućava promjenu arhitekture elektroničkih sustava u vozilima, odnosno prelazak s domenske (centralizirane) na zonsku (decentraliziranu) arhitekturu. Takav pristup smanjuje kompleksnost u robotiziranim i modernim vozilima, smanjujući time i troškove i pojednostavljujući razvoj i održavanje automobila. Njihovi multigigabitni ETH preklopnici u osnovi su arhitekture te omogućuju skaliranje i modularan dizajn nove generacije softverski definiranih vozila.

Nova generacija osjeta na dodir

Kanadski Brighter Signals ima inovaciju za taktilnu interakciju ljudi i vozila. Ona nudi prednosti u pogledu visoke točnosti i malene potrošnje energije, a senzori i osjetilne površine koje su razvili mogu se integrirati u sjedala, armaturu i tapecirane površine kabine. Senzori ugrađeni u tkaninu u stanju su osjećati pritiske od nekoliko miligrama do više desetaka kilograma, osjetiti predmete i ljude u svojoj blizini te tako proširiti obuhvat podataka koji se u kabini automobila mogu prikupljati za najrazličitije svrhe. Njihova tehnologija zaštićena je patentima i na pragu je serijske proizvodnje u suradnji s nekoliko velikih autokompanija – pa će zahvaljujući njima tako uskoro razne mekane površine u automobilima dobiti mogućnost osjeta dodira.