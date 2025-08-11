Gubi vam se veza na CarPlayu? Krivac možda nije ni iPhone, a ni auto

Ako vam se CarPlay veza prekida uvijek na istim mjestima, problem možda nije u vašem uređaju ni u automobilu, već u radio valovima

Svi koji redovito koriste Appleov CarPlay znaju koliko frustrirajuće može biti kada se veza iznenada prekine usred vožnje. Iako najčešće sumnjamo na kabel, iPhone ili softversku grešku u automobilu, pravi uzrok može biti nešto potpuno neočekivano. Kako prenosi 9to5Mac, krivac bi se mogao skrivati u nevidljivim radio valovima oko nas.

Naime, izvještaj Axiosa detaljno opisuje neobičan fenomen u Bostonu, gdje vozači gube svoju vezu s CarPlayom na točno određenim lokacijama. Vrlo je vjerojatno da slične "mrtve zone" postoje i u drugim gradovima, iako često ostaju neprijavljene.

Sustavi poput CarPlaya ne obavljaju GPS navigaciju samostalno. Umjesto toga, održavaju izravnu Bluetooth ili Wi-Fi vezu s vašim iPhoneom, projicirajući prikaz na zaslon automobila na temelju njegove internetske veze i GPS signala. Kada se ta bežična veza između telefona i kontrolne ploče prekine, navigacija može zakazati i veza se u potpunosti gubi.

Stručnjaci upućuju na potencijalne smetnje iz obližnjih radio izvora, posebno u pojasu od 2.4 GHz. U slučaju Bostona, nagađa se o mikrovalnim linkovima, odašiljačima ili nelicenciranim transmiterima koji emitiraju signal dovoljno jak da ometa osjetljivu bežičnu vezu potrebnu za rad CarPlaya.

Zaključak priče je u principu jednostavan - ako redovito gubite CarPlay vezu na istom mjestu, velika je vjerojatnost da vozite kroz nevidljivo polje radio smetnji. Iako to možda nije problem koji možete popraviti, saznanje o uzroku može vam uštedjeti sate frustracija, isprobavanja različitih kabela ili zakazivanja nepotrebnih posjeta servisu.