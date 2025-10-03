Kako pametno grijanje mijenja vožnju i čuva domet električnih vozila

Napredne tehnologije grijanja u modernim automobilima ne samo da podižu udobnost, već i rješavaju ključni izazov električnih vozila – domet zimi

petak, 3. listopada 2025. u 14:05
Foto: AI ilustracija
Foto: AI ilustracija

Sjećate se vremena kada je grijani volan bio egzotična opcija rezervirana isključivo za najviše klase luksuznih limuzina? Ta su vremena prošlost. Danas je ova značajka postala gotovo standard u brojnim novijim automobilima.

No, priča o grijanju u modernim automobilima daleko je dublja od samog osjećaja topline pod prstima. U eri elektrifikacije, pametno upravljanje toplinom postalo je ključno inženjersko pitanje koje izravno utječe na iskoristivost i domet vozila. Evolucija je brza - od jednostavnih otporničkih žica prešli smo na sofisticirane toplinske pumpe, infracrvene panele i stakla koja se sama odleđuju.

Od klasične udobnosti do pametne učinkovitosti

Temeljni princip grijanja sjedala i volana desetljećima je ostao isti. Električna energija prolazi kroz otporničke filamente ugrađene u pjenu sjedala ili obruč volana, stvarajući toplinu. Iako je ova metoda iznimno učinkovita za pružanje trenutne, lokalizirane ugode, njezin pravi značaj dolazi do izražaja tek s masovnim dolaskom električnih vozila (EV).

Automobili s motorima s unutarnjim izgaranjem za grijanje kabine koriste otpadnu toplinu motora, resurs kojeg imaju u izobilju. Električna vozila, s druge strane, nemaju taj "besplatni" izvor topline. Svaki vat energije utrošen na grijanje kabine klasičnim metodama izravno se oduzima od baterije i smanjuje domet, ponekad i do 40 posto u oštrim zimskim uvjetima.

Upravo tu na scenu stupa strategija "grijanja putnika, a ne zraka". Grijana sjedala i volan troše značajno manje energije od sustava ventilacije jer toplinu isporučuju izravno tijelu. Proizvođači poput Volkswagena u svojim ID. modelima jasno sugeriraju korištenje ovih sustava kako bi se maksimizirao domet. To više nije samo pitanje komfora, već inteligentnog upravljanja energijom. No, industrija je otišla i korak dalje.

Revolucija grijanja: Toplinske pumpe i infracrveni valovi

Najveći skok u učinkovitosti grijanja električnih vozila donijela je primjena toplinskih pumpi. Za razliku od jednostavnih PTC keramičkih grijača koji svu toplinu generiraju iz električne energije, toplinske pumpe rade na principu sličnom klima-uređaju, ali u obrnutom smjeru. One "prikupljaju" toplinsku energiju iz vanjskog zraka te otpadnu toplinu koju generiraju baterija, motor i elektronika te je zatim komprimiraju i prenose u kabinu. Ovaj proces je tri do šest puta energetski učinkovitiji od izravnog grijanja, što dramatično smanjuje negativan utjecaj zime na domet. Mnogi proizvođači, uključujući Volkswagen i Teslu, već naveliko koriste ovu tehnologiju.

Istovremeno, na horizontu se pojavljuju još naprednija rješenja. Hyundai i Kia razvijaju sustav radijacijskog grijanja koji koristi grijaće elemente umotane u tkaninu, a koji emitiraju infracrvene zrake. Poput sunčeve svjetlosti, infracrveno zračenje ne grije zrak, već izravno zagrijava osobe i površine u kabini. Ovaj pristup ne samo da pruža ugodniji i prirodniji osjećaj topline, već može uštedjeti do 17 posto više energije i postići željenu temperaturu unutar samo tri minute. Sličnu viziju dijeli i tvrtka FORVIA, čiji koncept "termalne čahure" (thermal cocoon) predviđa integraciju ultratankih grijaćih površina u panele vrata, središnju konzolu i druge elemente interijera, stvarajući personalizirane toplinske zone za svakog putnika uz minimalnu potrošnju energije.

Staklo koje se samo odleđuje i budućnost materijala

Još jedan tihi "kradljivac" dometa zimi je odleđivanje vjetrobranskog stakla. Usmjeravanje vrućeg zraka na staklenu površinu je sporo i energetski vrlo zahtjevno. Stariji sustavi s vidljivim volframovim nitima u staklu rješavali su problem, ali su ometali vidno polje. Najnovija generacija tehnologije, koju također razvija Hyundai grupa, koristi nevidljivi metalni premaz nanesen na staklo.

Ovaj sustav napajan naponom od 48 V može u potpunosti odlediti vjetrobran na temperaturi od -18°C za manje od pet minuta, što je do četiri puta brže i troši oko 10 posto manje energije od klasične ventilacije. Dodatna prednost je što isti premaz ljeti blokira do 60 posto sunčeve energije, pomažući u održavanju niže temperature u kabini.

Tehnologija grijanja u automobilima tako je dovršila puni krug. Započela je kao simbol luksuza, a danas je postala neizostavan alat za optimizaciju i učinkovitost, posebice u svijetu električne mobilnosti. Sljedeći put kada u hladno jutro aktivirate grijanje volana, znajte da ne koristite samo značajku za udobnost, već i djelić sofisticirane tehnologije koja oblikuje budućnost vožnje. Personalizirane toplinske zone i pametne površine koje reagiraju na naše potrebe više nisu znanstvena fantastika, već realnost koja stiže brže no što mislimo.



