Kineskim gradovima voze komercijalni robotaksiji tvrtke Pony.ai sedme generacije

Već sedma generacija robotaksija tvrtke Pony.ai započela je s komercijalnim radom u Guangzhou i Shenzhenu, donoseći napredno korisničko iskustvo u uskoro čak tisuću aktivnih vozila

Kompanija koja razvija tehnologiju autonomne vožnje, Pony.ai, službeno je pokrenula komercijalnu operaciju svoje flote robotaksija već sedme generacije. Počevši od ovog mjeseca nadograđena vozila, temeljena na kineskim modelima Arcfox αT5 (proizvođač je BAIC) i drugoj generaciji AION V (proizvođač je GAC), prevoze putnike u kineskim gradovima Guangzhou i Shenzhenu. Korisnici mogu izravno naručiti novi robotaksi putem mobilne aplikacije Pony.ai, a Shenzhen je postao i prvi grad koji im je izdao dozvolu za autonomno prometovanje na području cijelog grada.

Put Gen-7 robotaksija od prototipa do komercijalnog rada trajao je samo šest mjeseci. Od globalnog predstavljanja u travnju, preko testiranja na javnim cestama u lipnju, već sada su vozila puštena u komercijalni rad. Do kraja 2025. godine na cestama navedenih će gradova voziti čak tisuću autonomnih vozila sedme generacije.

Dugotrajni i isplativi

Vozila za ove potrebe izrađena su s predviđenim životnim vijekom od čak 600.000 kilometara. Prije lansiranja, vozilo je prošlo sveobuhvatnu seriju testova izdržljivosti i pouzdanosti, uključujući ispitivanja u ekstremnim temperaturama i zahtjevnim stvarnim uvjetima, uz preko 3,5 milijuna kilometara testiranja na javnim cestama. Pony.ai je u tom procesu redizajnirao iskustvo ulaska putnika, pa njihova vozila sada automatski identificiraju korisnika putem Bluetooth signala i otključavaju mu vrata.

U usporedbi s prošlom generacijom, novi sustavGen-7 je za tvrtku i daleko isplativiji. Uspjeli su, kažu, za svoj autonomni kit, kojim se klasično vozilo pretvara u autonomno, smanjiti troškovnu stranu proizvodnje za oko 70%, čime im poslovanje postaje značajno isplativije i otvara im se put ka masovnoj primjeni.

Udobniji i napredniji

Unutrašnjost vozila koristi najnoviji digitalni dizajn, pa putnici mogu unaprijed odabrati postavke klimatizacije putem aplikacije, a nakon ulaska i vezanja pojasa, putovanje započinju glasovnom naredbom. Kao odgovor na povratne informacije dosadašnjih putnika, Pony.ai je prvi put omogućio prijevoz i na prednjem suvozačevom sjedalu.

Tvrtka navodi da je poboljšala i udobnost vožnje, koristeći vlastiti digitalni model stvarnog svijeta i tehnologiju virtualnog vozača – za finije obrasce ubrzanja i kočenja, čime se smanjuje mučnina pri kretanju često povezana s električnim vozilima. Novi robotaksi opremljen je s 34 senzora, uključujući devet LiDAR jedinica i 14 kamera, omogućujući percepciju od 360° i detekciju prepreka dometa do 650 metara. Za operativnu sigurnost, Gen-7 koristi višeslojni sustav s preko 20 mehanizama redundancije i 1.000 protokola za nadzor sigurnosti, uz fizičku tipku za pomoć (SOS).