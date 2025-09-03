Mercedes potvrdio: Stiže novi V8, bit će snažniji i uzbudljiviji od ijednog dosad

Dok se industrija okreće manjim motorima, Mercedes-AMG ostaje vjeran V8 zvuku. U Affalterbachu razvijaju novu generaciju osmerocilindraša koja obećava više snage i bolji odziv, ali i značajno drugačiji zvučni potpis

Autonet.hr srijeda, 3. rujna 2025. u 12:28
📷 Foto: Mercedes
Foto: Mercedes

U eri kada se proizvođači automobila, uključujući i one poput Ferrarija, okreću manjim V6 motorima, a downsizing je postao industrijska norma, jedna marka odlučno pliva protiv struje. Prema pisanju portala Carscoops, sportski odjel Mercedes-AMG ne samo da ne odustaje od V8 motora, već u Affalterbachu marljivo radi na razvoju potpuno nove generacije. Ova vijest dolazi kao melem na ranu za entuzijaste, posebno nakon kontroverzne odluke da se novi C63S opremi hibridiziranim četverocilindrašem.

Iako su u AMG-u još uvijek tajnoviti oko detalja i modela u koje će se ugrađivati novi motor, potvrđeno je kako će uspjeti istovremeno povećati snagu i smanjiti emisije. U vrijeme kada je downsizing postao standard, potez Affalterbacha da ostane vjeran osmerocilindričnoj arhitekturi zaslužuje pohvalu.

U nedavnom razgovoru za Auto Express, šef razvoja vozila u AMG-u, Steffen Jastrow, izjavio je kako njegov tim radi na poboljšanju odziva sljedeće generacije V8 motora. Najznačajnija promjena bit će implementacija radilice s ravnom ravninom (tzv. "flat-plane crankshaft").

Ova tehnologija omogućit će novom AMG V8 motoru da postiže više okretaje od trenutne jedinice, što bi ga trebalo učiniti i osjetno uzbudljivijim za vožnju. Ipak, treba napomenuti da će prisutnost "flat-plane" radilice drastično promijeniti zvučnu kulisu. Time će se eliminirati duboka, grlena tutnjava po kojoj je poznat sadašnji 4.0-litreni twin-turbo V8, a zamijenit će je oštriji i viši tonovi, karakteristični za takvu vrstu motora.

Tijekom istog intervjua, izvršni direktor AMG-a Michael Schiebe naglasio je da je "glavni cilj AMG-a služiti našim kupcima". Dodao je da ako postoji kontinuirana potražnja za V8 motorima, onda bi njihov inženjerski cilj trebao biti njihova proizvodnja unutar postojećih regulacija.

Schiebe je također potvrdio da će snaga novog motora biti veća od one koju poznajemo danas te da postoje načini za poboljšanje karakteristika motora, poput odziva na papučicu gasa.

 



