Opelov Grandland 'razgovara' s pješacima koristeći novi sustav svjetala

Opel je u suradnji sa Sveučilištem TU Darmstadt predstavio prototip koji koristi svjetla u boji kako bi autonomno vozilo jasno komuniciralo svoje namjere s pješacima i povećalo sigurnost u prometu.

Kako se automobili sve više približavaju potpunom preuzimanju vozačkih zadataka, pitanje njihove interakcije s ljudima u okolini postaje ključno. Iako je tehnologija možda spremna omogućiti vozačima da maknu ruke s volana i pogled s ceste, to otvara novi izazov: kako autonomno vozilo može signalizirati svoje namjere onima izvan njega? U tom duhu, Opel je, razvio prototip modela Grandland sa sustavom svjetala dizajniranim za izravnu komunikaciju s pješacima.

Kako prenosi Carscoops, testni model opremljen je sustavom pomoći vozaču Razine 3, koji osobi za volanom omogućuje da se u određenim uvjetima potpuno isključi iz procesa vožnje. Međutim, jednom kada vozilo preuzme kontrolu, potrebna je nova razina komunikacije kako bi ljudi na ulici razumjeli što automobil namjerava učiniti.

Svjetla kao novi jezik

Prototip Grandlanda opremljen je novim sustavom kamera koji može detektirati objekte i geste, u kombinaciji s funkcijom "predviđanja namjere" podržanom umjetnom inteligencijom. To mu omogućuje bolje prepoznavanje stvarnih scenarija, poput pješaka koji izlazi iza parkiranih vozila ili djeteta koje istrči na cestu za loptom.

Kada djeluje u autonomnom načinu rada Razine 3 (ili više), prednji i stražnji pokazivači smjera na SUV-u svijetle svijetloplavom bojom. Ova boja je odabrana jer se ne povezuje ni s jednom drugom funkcijom vozila. Kada se pješak detektira na putanji vozila, ono započinje s kočenjem, a LED prednja svjetla mijenjaju boju iz bijele u magentu.

Nadalje, mali zaslon koji inače prikazuje Opelev amblem "Blitz" prikazuje znak upozorenja ili siluetu pješaka uz znak za zaustavljanje. Kada se automobil potpuno zaustavi, LED svjetla postaju zelena, a na zaslonu se prikazuje figura pješaka koji hoda. U složenijim situacijama, kada AI algoritam ne može donijeti odluku, od vozača se traži da preuzme kontrolu nad vozilom.

Foto: Opel

Redefiniranje prednjih svjetala

Philipp Röckl, globalni voditelj za rasvjetu u Stellantisu, objasnio je ideju iza ovog projekta.

"Prednja svjetla igraju ključnu ulogu u povećanju sigurnosti na cestama, no moderni sustavi rasvjete sposobni su za mnogo više. Primjerice, svjetlosni potpisi mogu se lako animirati i koristiti za komunikaciju. Osvijetljeni 'Blitz' na Grandlandu može se zamijeniti zaslonom koji može prikazivati i amblem i poruke za druge sudionike u prometu. Korištenjem postojećih rasvjetnih elemenata olakšava se dodavanje komunikacijskih značajki jednom kada uvedemo funkcije autonomne vožnje u naše automobile“, objašnjava Röckl.

Ovaj jedinstveni prototip Grandlanda rezultat je suradnje između Opeleve konceptne radionice i studenata sa Sveučilišta TU Darmstadt, a predstavljen je na Međunarodnom simpoziju o automobilskoj rasvjeti (ISAL) u Darmstadtu. Stellantis i TU Darmstadt uspostavili su strateško partnerstvo za zajedničko istraživanje novih tehnologija rasvjete još 2022. godine.