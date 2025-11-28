Rimac pokazao 60 prototipova Verne robotaksija

Mate Rimac na svojem je Facebook računu objavio video i tako ispunio obećanje, prema kojem je do kraja ove godine tvrtka Verne bila obvezna pokazati 60 demonstracijskih prototipova svojih vozila

Kompanija Verne izradila je, kako je to bilo i u planu te najavljeno prošle godine, 60 testnih prototipova svojih autonomnih taksija. Verneove robotaksije na parkiralištu kod pogona u Svetoj Nedelji snimio je i na Facebooku objavio suosnivač kompanije Mate Rimac, ispunjavajući tako obećanje dano institucijama koje projekt financiraju te javnosti. Naveo je da su svi ti prototipovi namijenjeni testiranjima, od autonomne vožnje, preko udobnosti do crash-testova.

Većinom privatne invseticije

Svojim je videom, kaže, htio razjasniti i neke tvrdnje koje se mogu u posljednje vrijeme pročitati u medijima, pa je naglasio koliko je sredstava Verne prikupio od privatnih investitora (104 milijuna eura) te koliko je povučeno iz EU fondova (89,7 milijuna eura). Sva daljnja sredstva, potrebna za razvoj Vernea i dovođenje robotaksija na ulice diljem svijeta, također će se prikupljati od privatnih ulagača, kaže Rimac.

"Stvorili smo preko dvije tisuće radnih mjesta u industriji koju Hrvatska prije nije imala, najviše zahvaljujući entuzijazmu naših zaposlenika, ali i investicijama od preko milijardu eura od naših internacionalnih investitora", kaže, opisujući poslovanje Rimac Grupe, pa nadodaje da se nadaju to ponoviti i s Verneom.

"Robotaksiji će se dogoditi bez nas ili sa nama, ali mi želimo aktivno sudjelovati i biti važan čimbenik – ako ne u svijetu, bar u Europi", zaključio je svoju kratku video turu parkiralištem Verneovih prototipa Mate Rimac.

Oglasili se i iz Vernea

I iz Rimčeve kompanije stigla je objava u kojoj kažu da su proizveli i testirali 60 verifikacijskih prototipova robotaksija. "Trenutno smo fokusirani na stalno testiranje sustava autonomne vožnje u Zagrebu te na druge pripreme potrebne za predstavljanje i pokretanje usluge, koje planiramo na proljeće 2026.", pišu na LinkedInu.

Razvoj, izrada i testiranje prototipova – bilo pojedinih sustava u vozilu ili kompletnog vozila – su uobičajeni koraci u procesu nastanka novog vozila. U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), kroz koji su kompaniji Project 3 Mobility (komercijalnog imena Verne) odobrena sredstva za projekt "Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture", upravo je ova faza razvoja i testiranja prototipova definirana kao jedan od ključnih dijelova projekta.

"Bili smo tihi jer smo puno radili. Nastavit ćemo tako i dalje", dodao je CEO i suosnivač Vernea Marko Pejković.