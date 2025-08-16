Solarni automobili: Revolucija na pomolu ili samo san?

Na tržištu automobila koje se polako, ali sigurno elektrificira, uvijek se nekako javlja ta ideja o automobilu s integriranim fotonaponskim ćelijama

U potrazi za održivim rješenjima, ideja automobila koji se napaja izravno sunčevom energijom oduvijek je zvučala kao sveti gral mobilnosti. Dugo rezervirana za futurističke koncepte i specijalizirane utrke poput World Solar Challengea, ova tehnologija konačno kuca na vrata masovnog tržišta. No, jesu li solarni automobili doista postali praktična realnost ili su i dalje tek atraktivan, ali nedostižan san?

Trenutna generacija solarnih vozila, tehnički poznatih kao vozila s integriranim fotonaponskim sustavima (VIPV), predstavlja pragmatičan korak naprijed. Umjesto potpune ovisnosti o Suncu, oni funkcioniraju kao napredna električna vozila koja koriste solarne panele za produženje dometa i smanjenje ovisnosti o električnoj mreži. Nekoliko pionirskih tvrtki već predvodi ovu tihu revoluciju.

Vozila već ima

Nizozemski Lightyear sa svojim modelom Lightyear 0, čija je cijena vrtoglavih 250.000 €, demonstrira vrhunac aerodinamičkog inženjeringa, obećavajući do 70 kilometara dodatnog dometa dnevno samo od sunca. S druge strane, njemački Sono Sion, s cijenom od oko 25.000 $, nudi praktičniji, obiteljski pristup gdje je gotovo cijela karoserija prekrivena solarnim ćelijama. Najradikalniji je svakako američki Aptera, čiji futuristički dizajn s tri kotača i ekstremnom učinkovitošću cilja na "never charge" (nikad ne puni) iskustvo za vozače koji prelaze kraće dnevne relacije. Ovi modeli mogu dnevno prikupiti dovoljno energije za 25 do 70 kilometara vožnje, što je za prosječnog gradskog vozača često i više nego dovoljno.

Iza ovih komercijalnih napora stoji ogroman tehnološki napredak. Ključni izazov ostaje učinkovitost fotonaponskih ćelija, koja se kod najnaprednijih komercijalnih panela kreće oko 20-25%. S obzirom na ograničenu površinu krova i karoserije, to jednostavno nije dovoljno za pogon vozila u svim uvjetima. Zbog toga se razvoj usmjerio na optimizaciju svakog dijela sustava.

Inovacije poput naprednih MPPT (Maximum Power Point Tracking) algoritama osiguravaju maksimalno prikupljanje energije čak i u uvjetima djelomičnog zasjenjenja, što je čest slučaj u gradskoj vožnji. Istovremeno, upotreba ultralakih kompozitnih materijala smanjuje ukupnu masu vozila, čime se drastično smanjuje potrošnja energije i svaki prikupljeni vat sunčeve energije postaje vrjedniji.

Foto: Aptera

Što možemo očekivati?

Budućnost ove tehnologije izgleda još svjetlije. Istraživački instituti poput nizozemskog TNO rade na razvoju savitljivih i zakrivljenih solarnih panela koji se mogu neprimjetno integrirati u bilo koji dio karoserije, ali i na novim generacijama ćelija, poput perovskita, koje obećavaju znatno veću učinkovitost.

No, potencijal se ne zaustavlja na osobnim automobilima. Kamioni i autobusi sa svojim ogromnim krovnim površinama idealni su kandidati za solarnu integraciju, što bi im moglo omogućiti značajne uštede i zadovoljavanje strogih ekoloških normi. Vrhunac vizije je integracija solarnih vozila u pametne energetske mreže (Vehicle-to-Grid), gdje automobili ne bi bili samo potrošači, već i mobilni spremnici energije koji mogu stabilizirati mrežu i čak donositi zaradu svojim vlasnicima prodajom viška energije.

Iako automobil koji vozi isključivo na sunce, bez obzira na vremenske uvjete i doba dana, još uvijek pripada domeni znanstvene fantastike, tehnologija integriranih solarnih panela već danas nudi opipljive prednosti. Ona smanjuje range anxiety (strah od malog dometa), snižava troškove punjenja i čini električna vozila još čišćima. Solarni automobili nisu čarobno rješenje, ali su ključan i uzbudljiv korak prema potpuno održivom i energetski neovisnom transportu.