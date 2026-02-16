Tesla uvodi AI pomoćnika Groka u svoja vozila

Personalizacija je moguća kroz pet različitih glasova, a koji odgovaraju na širok spektar tema, pa i one seksualne i romantične, kao i teorijama zavjere

Od danas Tesla kreće s uvođenjem Groka u Europi. AI pomoćnik uključen je u verziju softvera 2026.2.6, koja se počela uvoditi u vozila koja ispunjavaju potrebne uvjete. Grok je napredni sustav umjetne inteligencije koji je izradio xAI, osmišljen za pružanje točnih i pronicljivih odgovora na pitanja iz širokog raspona tema - fizike, matematike, biologije, filozofije, povijesti i još mnogo toga.

Grok je integriran u Tesle i može na zahtjev vozača pokrenuti niz naredbi u sustavu za navigaciju - za zadavanje odredišta, prilagodbu rute u pokretu ili traženje interesnih točaka. Također, povezan je s korisničkim priručnikom vozila pa se može pozvati na upute iz njega te pružiti informirane savjete o najboljim praksama, idealnoj upotrebi, održavanju, o tome kako protumačiti upozorenja na ploči s instrumentima itd.

Dostupan je putem komande na kolu upravljača ili putem dodirnog zaslona u Tesli, a može se odabrati više konfiguracija odnosno osobnosti pomoćnika. Tako su tu uobičajeni načini rada Groka poput pomoćnika, učitelj jezika, terapeuta, pripovjedača, pomoćnik za meditaciju, liječnika, savjetnik za teorije zavjere... Tu su i načini rada za djecu uz pričanje priča za djecu, ali i igre za djecu. Zanimljivost je i u NSFW načinima (samo za starije od 18) a koji donosi opcije bez ograničenja, seksi, motivacijski, romantično i rasprave.

Grok pomoćnim se može personalizirati odabirom različitih ličnosti, a na raspolaganju je njih pet. Tako Ara donosi vedri ženski glas, Eve nježan i umirujući ženski glas, a Leo muški glas s britanskim naglaskom. Nadalje, tu je Rex sa smirenim muškim glasom te Sal, pristojan i uglađen muški glas. Zahvaljujući mogućnostima prilagodbe osobnosti AI pomoćnika, svi putnici vrijeme putovanja mogu pretvoriti u prilike za učenje, zabavu ili učinkovitiju navigaciju do odredišta. Grok je dostupan na velikom broju različitih jezika, a govor mu je tečan, nalik ljudskom, s prirodnim izražavanjem.

Grok se uvodi i dostupan je na vozilima Model S, Model 3, Model X i Model Y koja ispunjavaju potrebne uvjete. Da biste omogućili i koristili se Grokom, morate imati pretplatu na Premium povezivost ili stabilnu Wi-Fi vezu. Razgovori su anonimni, što znači da ih Tesla ne sluša i nisu povezani s vozilom, čime se osigurava privatnost vlasnika. Ipak, vozite li Teslu, ova mogućnost za sada je dostupna za primjerke u Velikoj Britaniji, Irskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Italiji, Francuskoj, Portugalu i Španjolskoj.

Tesla će u budućnosti, putem besplatnih bežičnih ažuriranja softvera, nastaviti s dubljom integracijom i uvođenjem novih značajki kako bi osigurala neprekidno poboljšavanje svoje flote vozila na globalnoj razini i bolje iskustvo s vremenom za sve vlasnike. Pitanje je samo koliko sva ta nova i moderna tehnologija, odnosno pomoćnici skreću fokus vozača s onog najbitnijeg - sigurnog upravljanja vozilom.