Tesla uvodi AI pomoćnika Groka u svoja vozila

Personalizacija je moguća kroz pet različitih glasova, a koji odgovaraju na širok spektar tema, pa i one seksualne i romantične, kao i teorijama zavjere

Ivan Cvetković ponedjeljak, 16. veljače 2026. u 23:06

Od danas Tesla kreće s uvođenjem Groka u Europi. AI pomoćnik uključen je u verziju softvera 2026.2.6, koja se počela uvoditi u vozila koja ispunjavaju potrebne uvjete. Grok je napredni sustav umjetne inteligencije koji je izradio xAI, osmišljen za pružanje točnih i pronicljivih odgovora na pitanja iz širokog raspona tema - fizike, matematike, biologije, filozofije, povijesti i još mnogo toga. 

Grok je integriran u Tesle i može na zahtjev vozača pokrenuti niz naredbi u sustavu za navigaciju - za zadavanje odredišta, prilagodbu rute u pokretu ili traženje interesnih točaka. Također, povezan je s korisničkim priručnikom vozila pa se može pozvati na upute iz njega te pružiti informirane savjete o najboljim praksama, idealnoj upotrebi, održavanju, o tome kako protumačiti upozorenja na ploči s instrumentima itd.

Dostupan je putem komande na kolu upravljača ili putem dodirnog zaslona u Tesli, a može se odabrati više konfiguracija odnosno osobnosti pomoćnika. Tako su tu uobičajeni načini rada Groka poput pomoćnika, učitelj jezika, terapeuta, pripovjedača, pomoćnik za meditaciju, liječnika, savjetnik za teorije zavjere... Tu su i načini rada za djecu uz pričanje priča za djecu, ali i igre za djecu. Zanimljivost je i u NSFW načinima (samo za starije od 18) a koji donosi opcije bez ograničenja, seksi, motivacijski, romantično i rasprave.

Grok pomoćnim se može personalizirati odabirom različitih ličnosti, a na raspolaganju je njih pet. Tako Ara donosi vedri ženski glas, Eve nježan i umirujući ženski glas, a Leo muški glas s britanskim naglaskom. Nadalje, tu je Rex sa smirenim muškim glasom te Sal, pristojan i uglađen muški glas. Zahvaljujući mogućnostima prilagodbe osobnosti AI pomoćnika, svi putnici vrijeme putovanja mogu pretvoriti u prilike za učenje, zabavu ili učinkovitiju navigaciju do odredišta. Grok je dostupan na velikom broju različitih jezika, a govor mu je tečan, nalik ljudskom, s prirodnim izražavanjem.

Grok se uvodi i dostupan je na vozilima Model S, Model 3, Model X i Model Y koja ispunjavaju potrebne uvjete. Da biste omogućili i koristili se Grokom, morate imati pretplatu na Premium povezivost ili stabilnu Wi-Fi vezu. Razgovori su anonimni, što znači da ih Tesla ne sluša i nisu povezani s vozilom, čime se osigurava privatnost vlasnika. Ipak, vozite li Teslu, ova mogućnost za sada je dostupna za primjerke u Velikoj Britaniji, Irskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Italiji, Francuskoj, Portugalu i Španjolskoj.

Tesla će u budućnosti, putem besplatnih bežičnih ažuriranja softvera, nastaviti s dubljom integracijom i uvođenjem novih značajki kako bi osigurala neprekidno poboljšavanje svoje flote vozila na globalnoj razini i bolje iskustvo s vremenom za sve vlasnike. Pitanje je samo koliko sva ta nova i moderna tehnologija, odnosno pomoćnici skreću fokus vozača s onog najbitnijeg - sigurnog upravljanja vozilom.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi