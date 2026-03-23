Uber s Rivianom planira na ceste dovesti 50.000 robotaksija

Uber i Rivian najavili su suradnju vrijednu 1,25 milijardi dolara kojom planiraju uvesti desetke tisuća potpuno autonomnih R2 vozila u sustav prijevoza diljem SAD-a, Kanade i Europe

Američki proizvođač električnih automobila Rivian Automotive i pružatelj usluga dijeljenja vožnje Uber Technologies službeno su objavili partnerstvo usmjereno na ubrzanje planova za uvođenje autonomnih vozila. Prema novom sporazumu, Uber će u Rivian investirati do 1,25 milijardi dolara do 2031. godine, a početna investicija od 300 milijuna dolara već je planirana odmah nakon potpisivanja, pod uvjetom dobivanja potrebnih regulatornih odobrenja.

Širenje mreže

Glavni cilj te velike (i skupe) suradnje je uspostava opsežne, potpuno autonomne flote Rivian R2 robotaksija, koji će diljem svijeta biti dostupni isključivo putem Uberove platforme. Plan predviđa uvođenje 10.000 autonomnih vozila u prvoj fazi, čime bi se značajno transformirao način pružanja usluga prijevoza u urbanim sredinama.

Prva komercijalna implementacija R2 robotskih taksija planirana je za 2028. godinu, a početne operacije fokusirat će se na San Francisco i Miami. Nakon početne faze, partneri planiraju ambiciozno širenje koje bi do 2031. godine trebalo obuhvatiti ukupno 25 gradova. Mreža će se protezati izvan granica Sjedinjenih Američkih Država, uključujući gradove u Kanadi i Europi.

Do kraja 2031. godine, ako se ostvare svi tehnički i operativni preduvjeti, tisuće Rivianovih vozila bez nadzora vozača bit će integrirane u Uberovu mrežu. Osim inicijalnog plana za 10.000 vozila, sporazum uključuje i opciju za značajno povećanje flote. Uber i njegovi partneri imaju mogućnost pregovaranja o kupnji do dodatnih 40.000 autonomnih Rivian R2 vozila počevši od 2030. godine.

Tehnološki izazovi

Uspjeh cijelog projekta izravno ovisi o postizanju strogo definiranih ciljeva u performansama autonomne vožnje. Time se osigurava da se investicije i širenje flote odvijaju u skladu s napretkom sigurnosti i pouzdanosti tehnologije, što je ključno za dobivanje povjerenja regulatora i krajnjih korisnika.

Rivian R2

S tehničke strane, suradnja počiva na Rivianovoj trećoj generaciji platforme za autonomnu vožnju, predstavljenoj u prosincu prošle godine. Očekuje se da će ovaj sustav, kad krajem ove godine bude lansiran u modelu R2, biti jedna od najsnažnijih kombinacija senzora i računalne snage u robotaksijima uopće.

Hardverski paket uključuje multimodalni sustav s 11 kamera rezolucije 65 megapiksela, pet radara te jedan lidar, što omogućuje detaljno prikupljanje podataka iz okoline u stvarnom vremenu. Sustav pokreću dva vlastita Rivianova RAP1 čipa, koji zajedno ostvaruju računalne performanse od 1.600 TOPS-a (bilijuna operacija u sekundi) namijenjenih izvođenju modela umjetne inteligencije.