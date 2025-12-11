Vlasnici nekih Porschea moći će otključavati automobile pomoću Samsungovih mobitela

Vlasnici novih Macana i električnog Cayennea moći će koristiti svoje Galaxyje kao digitalne ključeve putem Samsung Walleta

Vlasnici novog Porsche Macana i nadolazećeg električnog Cayennea moći će otključavati, zaključavati i pokretati svoja vozila koristeći isključivo svoj Samsung Galaxy. Kako prenosi Engadget, ova funkcionalnost stiže kroz značajku Digital Key unutar aplikacije Samsung Wallet.

Integracija se oslanja na sigurnu bežičnu UWB (Ultra-Wideband) ili NFC vezu, omogućujući izravnu komunikaciju između mobitela i automobila. Korisnici će moći dijeliti digitalni ključ s članovima obitelji ili prijateljima, a u slučaju gubitka ili krađe mobitela, ključ je moguće daljinski zaključati ili u potpunosti izbrisati, čime se osigurava visoka razina sigurnosti. Podrška za digitalne ključeve u Europi kreće već u prosincu, nakon čega slijedi globalno širenja.

Ova značajka bit će dostupna na većini novijih Samsungovih mobitela, uključujući sve modele od serija Galaxy S20, Note 20, Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Flip 5G pa nadalje. Time se Samsung pridružuje Appleu i Googleu, koji već nude slična rješenja za digitalne ključeve na svojim platformama.

Vrijedi podsjetiti da ovo nije prvi Samsungov ulazak u svijet automobile. Početkom 2023. godine, podrška za Digital Key dodana je i za odabrane električne modele Volva i Polestara.