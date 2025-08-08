Započela serijska proizvodnja elektromotora za BMW Neue Klasse, snage do megavata

U tvornici Steyr BMW Grupe pokrenuta je serijska proizvodnja inovativnih i naprednih električnih pogonskih jedinica za nadolazeću seriju automobila, koja će označiti budućnost marke

Autonet.hr petak, 8. kolovoza 2025. u 08:15

BMW je ranije ove godine predstavio detalje šeste generacije (Gen6) svojeg električnog pogonskog sustava koji će pokretati nadolazeću liniju vozila "Neue Klasse". Nova tehnologija donosi značajan zaokret u dizajnu i filozofiji električnih motora, odmičući se od industrijskog standarda koji se oslanja na trajne magnete i rijetke zemne metale. Umjesto toga, BMW je razvio sustav koji kombinira električno pobuđene sinkrone motore (EESM) na stražnjoj osovini i asinkrone motore (ASM) na prednjoj, čime se postiže veća fleksibilnost, efikasnost i održivost proizvodnje. Ti motori sada su ušli u fazu serijske proizvodnje, označavajući prekretnicu u poslovanju BMW Grupe.

Bez rijetkih metala, snaga do 1 MW

Električno pobuđeni sinkroni motori (EESM) ne zahtijevaju rijetke zemne metale jer magnetsko polje generiraju električnom strujom, što omogućuje precizniju kontrolu okretnog momenta i smanjuje gubitke energije pri nižim opterećenjima. S druge strane, asinkroni motori (ASM) na prednjoj osovini u xDrive modelima mogu biti potpuno neaktivni kada dodatna trakcija nije potrebna, čime funkcioniraju bez otpora i doprinose smanjenju potrošnje u svakodnevnoj vožnji, dok su istovremeno spremni za trenutno uključivanje.

Platforma "Neue Klasse" dizajnirana je modularno i može podržati konfiguracije s jednim, dva, tri ili čak četiri elektromotora. Ovakav pristup omogućuje iznimnu skalabilnost, od standardnih limuzina do M modela visokih performansi čija bi ukupna snaga mogla premašiti jedan megavat, odnosno 1.341 KS.

BMW za sada planira proizvoditi četiri varijante EESM motora snage od 200 kW (268 KS) do 300 kW (402 KS), te dvije varijante ASM motora za prednju osovinu od 120 kW i 180 kW. Prijenos je riješen jednostupanjskim mjenjačem koji, zahvaljujući intermedijarnoj osovini, funkcionira kao dvostupanjski sustav.

20% jeftiniji i efikasniji, 10% lakši

Gen6 pogonski sustav radi na arhitekturi od 800 V, a inverter, koji je u potpunosti integriran u kućište motora, koristi poluvodiče od silicijevog karbida za dodatno povećanje efikasnosti. U usporedbi s prethodnom, petom generacijom, novi sustav donosi smanjenje energetskih gubitaka za 40%, smanjenje troškova proizvodnje za 20% i smanjenje mase za 10%. Navedena poboljšanja rezultirat će povećanjem ukupne efikasnosti vozila "Neue Klasse" za otprilike 20% u odnosu na aktualne električne modele BMW-a.

Serijska proizvodnja električnih pogonskih sustava šeste generacije pokrenuta je u tvornici BMW Grupe u austrijskom Steyru gdje je pripremna proizvodnja započela u rujnu 2024. godine. U tvornici Steyr, koja ima više od 40 godina iskustva u proizvodnji motora s unutarnjim izgaranjem, proizvodit će se sve ključne komponente novog električnog pogona: rotor, stator, prijenos, inverter i kućište.

Očekuje se da će do 2030. godine polovica od 4.700 zaposlenika tvornice raditi na poslovima vezanim uz elektromobilnost, čime se dugoročno osigurava budućnost te lokacije. U Steyru se također razvija i ključni sustav za upravljanje toplinom za sva električna vozila BMW Grupe, što je od presudne važnosti za performanse, domet i brzinu punjenja. BMW Grupa će do 2030. godine uložiti preko milijardu eura u ovu lokaciju kako bi je etablirala u svoj glavni pogon za razvoj i proizvodnju pogonskih sustava.



