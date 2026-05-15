Zrakom hlađeni Porsche se vraća, ali ne onako kako ga pamtite

Porsche je patentirao hibridni sustav hlađenja koji spaja klasično zračno hlađenje s modernom tehnologijom. Novi sustav obećava bolju aerodinamiku, manju težinu i brže zagrijavanje motora

Autonet.hr petak, 15. svibnja 2026. u 06:00

Gotovo tri desetljeća nakon što je Porsche prestao proizvoditi modele 911 sa zračnim hlađenjem, čini se da tvrtka iz Stuttgarta nije prestala razmišljati o njima. Nedavno objavljeni njemački patent, kako je prvi izvijestio Carscoops, otkriva fascinantan koncept hlađenja koji spaja inženjerstvo stare škole s modernim zahtjevima za performansama na način koji nismo očekivali.

Patent, podnesen njemačkom patentnom uredu 2025. i službeno objavljen sedmog svibnja ove godine, nosi naziv "Motorno vozilo s zračno i tekućinski hlađenim motorom s unutarnjim izgaranjem". Kao što i samo ime sugerira, novi sustav se ne oslanja isključivo na zrak.

Čini se da Porsche razvija hibridni sustav toplinskog upravljanja za buduće sportske automobile visokih performansi, posebno za modele sa stražnjim i središnje smještenim motorom. To je pristup koji nismo vidjeli još od proto-hiperautomobila Porsche 959, koji je imao zračno hlađeno kućište radilice i vodeno hlađene glave motora.

Ideja ovaj put kombinira konvencionalno tekućinsko hlađenje s aktivnim protokom zraka oko samog motora. Motor i dalje koristi kanale za rashladnu tekućinu, pumpe i hladnjak, ali Porsche dodaje i sustav s velikim ventilatorom koji aktivno usmjerava zrak oko bloka motora, turbopunjača i ispušnih komponenti.

Za razliku od modernih sportskih automobila, motor je smješten unutar uglavnom zatvorenog kućišta koje funkcionira gotovo kao divovski zračni kanal. Zrak se prvo provlači kroz hladnjak, a zatim gura oko motora prije izlaska na stražnjem dijelu automobila. Patent čak spominje i rashladna rebra na kućištu radilice, jednu od definirajućih vizualnih i inženjerskih značajki starijih 911 motora.

Ovaj pristup nudi i značajne prednosti u pogledu pakiranja komponenti. Budući da je hladnjak smješten blizu motora umjesto sprijeda, vodovi rashladne tekućine mogu biti kraći, lakši i jednostavniji. Iz Porschea također navode da bi ovakav raspored mogao poboljšati aerodinamiku jer prednji kraj automobila više ne bi trebao masivne otvore za hlađenje.

No, najpametniji dio sustava je njegova svestranost. Protok zraka očito može promijeniti smjer tijekom hladnog starta, recirkulirajući topli zrak, pa čak i toplinu ispušnih plinova kako bi se motor brže doveo do radne temperature. Porsche čak natuknjuje da bi sustav mogao pomoći u stvaranju dodatne potisne sile straga (downforce).

