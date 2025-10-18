Formula 1 u SAD-u se će gledati ekskluzivno na Apple TV-u

Apple će za ekskluzivne prijenose Formule 1 u SAD-u za narednih pet sezona platiti 750 milijuna dolara, postavši glavnim partnerom tog sporta, a promovirat će ga i kroz svoje ostale servise

Streaming servis donedavno poznat kao Apple TV+, a sada samo kao Apple TV, ugrabio je ekskluzivna prava prijenosa Formule 1 za tržište SAD-a. S američkim vlasnicima tog sporta potpisali su petogodišnji ugovor, koji će započeti od sljedeće sezone, a nastavlja se na uspješnu suradnju u produkciji filma Formula 1 s Bradom Pittom u glavnoj ulozi. Za prava prijenosa svih treninga, kvalifikacija i utrka kompanija iz Cupertina platit će 750 milijuna dolara, objavljeno je netom prije početka vikenda u kojem se vozi Velika nagrada SAD-a u Teksasu.

Prijenosi i promocija

Uz prikazivanje svih trkaćih sadržaja na streaming platformi Apple TV, kompanija se obvezala promovirati taj sport na svojim servisima Apple News, Apple Maps, Apple Music, Apple Sports, i Apple Fitness+. Cjelokupan sadržaj bit će dostupan pretplatnicima redovnog paketa Apple TV-a, koji košta 12,99 dolara mjesečno. Pretplatnicima u SAD-u i dalje će biti dostupno sve što su imali putem servisa F1 TV Premium, no svi sadržaji (prijenosi uživo i snimke) bit će prebačeni u Apple TV.

F1 / Apple

Gledatelje u SAD-u ovo bi moglo obradovati, budući da će u jednoj pretplati imati i Formulu 1 i Appleov katalog filmova i serija, dostupan po jedinstvenoj cijeni – ako su skloni streamingu. Međutim, onima koji su naviknuli gledati utrke F1 na ESPN-u, široko dostupnom kabelskom sportskom kanalu, promjena se vjerojatno neće toliko dopasti.

Kod nas ljubitelje Formule 1 ova vijest neće tangirati ni na koji način, jer se odnosi samo na SAD, a niti Apple TV u Hrvatskoj nije dostupan. Podsjetimo, na našem će tržištu prava prijenosa Formule 1 od sljedeće sezone držati RTL Televizija, nakon što ih je nekoliko godina imao Sport Klub.