Prime Video potvrdio novu postavu serijala The Grand Tour, vodit će ga youtuberi

Nakon odlaska legendarne trojke, Prime Video predstavlja novu postavu koju čine Francis Bourgeois te James Engelsman i Thomas Holland, najavljujući globalnu avanturu u šest nastavaka

Autonet.hr nedjelja, 8. veljače 2026. u 06:00
📷 Amazon
Amazon

Amazon Prime Video službeno je najavio oživljavanje kultnog serijala i predstavio nove voditelje nadolazeće sezone popularne automobilističke emisije The Grand Tour. Nasljednici Jeremyja Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa Maya postali su Francis Bourgeois, poznati entuzijast za vlakove i inženjer, te James Engelsman i Thomas Holland, dvojac koji stoji iza uspješnog YouTube kanala Throttle House. Nova sezona sastojat će se od šest epizoda snimanih na lokacijama diljem svijeta, uključujući Angolu, Maleziju i Kaliforniju.

Za produkciju nove ere serijala zadužena je tvrtka Studio Lambert, poznata po uspješnim projektima poput The Traitors i Squid Game: The Challenge, no izvršni producent The Grad Toura ostaje onaj koji je radio i s legendarnim britanskim voditeljima, Andy Willman. Iako su se u posljednje vrijeme pojavile brojne špekulacije o imenima novih voditelja, produkcija se fokusirala na pronalaženje "kemije" koja bi mogla naslijediti desetljećima građenu dinamiku originalne postave. Wilman je izrazio zadovoljstvo odabirom, naglasivši kako novi voditelji posjeduju strast i znanje, ali i autentičnost, različitu od one kod prethodnika.

Inženjersko znanje i humor

Francis Bourgeois, iako najpoznatiji široj javnosti kao promatrač vlakova s milijunskim auditorijem na društvenim mrežama, posjeduje diplomu strojarstva i iskustvo rada u Rolls-Royceu. Njegova sposobnost prepoznavanja automobila isključivo po zvuku motora donijet će novu tehničku dimenziju timu. Sam Bourgeois duhovito je komentirao svoj novi angažman, usporedivši popunjavanje mjesta svojih prethodnika s trčanjem u prevelikim gumenim čizmama – u početku neobično, ali potencijalno vrlo zanimljivo za gledatelje.

Ostatak tima čine Thomas Holland i James Engelsman, koji su desetljeće proveli stvarajući automobilističke filmove. Holland, automobilistički novinar i amaterski vozač utrka s bazom u Kanadi, specijaliziran je za vozila visokih performansi, dok Engelsman donosi jedinstven entuzijastični pristup. Njihov dosadašnji rad na kanalu Throttle House karakterizira britak humor i specifičan stil recenziranja, što će nastojati prenijeti i u novi format unutar franšize.

Šest novih epizoda

Nova sezona obećava povratak korijenima serijala kroz kombinaciju humora i čiste ljubavi prema automobilima. Gledatelji mogu očekivati izazovne terene, poput prelaska angolske pustinje u trkaćim automobilima, istraživanje malezijske automobilske kulture te testiranje najnovijih američkih sportskih modela. Produkcija naglašava da novi voditelji ne pokušavaju biti puke kopije prethodnog trojca, već donose vlastitu energiju i mišljenja. Serijal će biti premijerno prikazan na Prime Videu kasnije ove godine.

