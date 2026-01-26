Audi A5 e-hybrid quattro vs. Audi Q5 Sportback TDI quattro: Dva premium svijeta kroz jedno iskustvo

A5 e-Hybrid i Q5 TDI dva su automobila iz iste kuće, ali potpuno različitih karaktera: jedan pokazuje koliko daleko je stigla plug-in tehnologija, a drugi podsjeća zašto je dizel još nezamjenjiv na dugim relacijama

Ako postoji marka koja zna isporučiti različite automobile s istim DNK-om, to je Audi. U nekoliko dana vožnje jednog od najnaprednijih plug-in hibrida srednje klase i dizelskog SUV-a koji predstavlja ‘školski udžbenik' udobnosti, shvatio sam da ova dva modela nisu konkurenti, ali su savršeni ‘kontrapunkti’. A5 e-hybrid je tehnološki demonstrator, tih, snažan i elektrificiran do mjere koja se još donedavno činila nerealnom. Q5 Sportback TDI, s druge strane, pokazuje zašto dizel i dalje ima publiku, pogotovo među vozačima koji gutaju kilometre i žele maksimalnu udobnost bez komplikacija.

Ono što ih povezuje jest pristup: oba su premium, oba briljiraju u dugim vožnjama, i oba se oslanjaju na ozbiljan quattro pogon. No u svemu drugom, od karaktera do osjećaja za upravljačem, razilaze se više nego što biste očekivali.

Postoje automobili koji vam odmah pokažu što žele biti, i postoje oni koji to rade tek nakon nekoliko dana vožnje. Ova dva Audija spadaju u drugu kategoriju. A5 e-hybrid i Q5 Sportback TDI na papiru (i dizajnom uvelike) dijele logiku jedne marke, ali na cesti se ponašaju kao da su nastali u dva različita svemira. Baš zato sam ih želio voziti isprobati paralelno, da vidim gdje se takva dva automobila ipak dodiruju, a gdje svaki povuče na svoju stranu.

Dizajn: sportska napetost ili visoka samouvjerenost?

A5 je automobil koji izgleda kao da stalno stoji pod nekakvim naponom. Oštar, uredan, vrlo čisto oblikovan, bez viška linija. Novi Audi dizajnerski je hladniji nego prije, ali na A5 to djeluje uvjerljivo, kao da mu pristaje ta tehnokratska elegancija. Sprijeda izgleda strogo, straga uredno, a ukupno vrlo zrelo i profinjeno.

Q5 Sportback je druga priča. Velik, visok, širi, s ‘coupe’ krovnom linijom koja mu daje malo dinamike i dodatnu atraktivnost. Barem za kupce koji preferiraju takve linije, a njih je u Hrvatskoj uvijek bilo dosta. U stvarnosti izgleda nekako ‘skuplje’ od običnog Q5. Iako me osobno još uvijek više privlači klasični Q5, prvenstveno zbog boljeg spoja dizajna i praktičnosti, Sportback ipak stvara dojam da sjedite u nečemu još ekskluzivnijem i vrjednijem.

Digitalne unutrašnjosti su prave ‘blizanke’

U A5-u imam osjećaj da ulazim u modernu digitalnu verziju premiuma. Zasloni su veliki, responzivni, sve izgleda čisto i elegantno. Sjedala su vrhunska, vozačka pozicija odlična. Ali... dodirne tipke na volanu ne opravdavaju svoje postojanje. Nespretne su, lako je s njima nešto pogriješiti i odvlače pažnju u vožnji. Klasične bi bile mnogo praktičnije rješenje... Također, dodatni dodirni panel s kontrolama svjetla, retrovizora i otključavanja/zaključavanja na vratima više smeta nego što pomaže.

A Q5? Visoka pozicija sjedenja odmah opušta. Sve je djeluje nekako malo preglednije, a pogotovo je bolja preglednost iz auta (iako prema natrag nije ni blizu idealne). Sve ostalo je doslovno ‘preslikano’ iz A5. Da, sve ispred vozača, suvozača i na prednjim vratima je praktično identično - zasloni, armature, otvori ventilacije, središnja konzola između sjedala, papučice... Trebao sam nekoliko puta ulaziti iz jednog i ulaziti u drugi auto, i obratno, da bi pronašao jednu primjetnu razliku na armaturama. Na Q5 je sklop s tipkom za pokretanje auta, tipkom za paljenje sva četiri žmigavaca i regulatorom glasnoće smješten malo više. I to je to... Malo više raznovrsnosti ne bi škodilo, ali očito je sve to stvar štednje...

Infotainment kod A5 e-hybrida i Q5 TDI-ja identičan je u svojoj osnovi, što znači da oba modela nude modernu i vrlo brzu multimediju, ali i određene kompromise u svakodnevnom korištenju. Dominira veliki središnji zaslon koji reagira promptno, s jasnom grafikom i logično posloženim izbornicima, dok je Virtual Cockpit pred vozačem pregledan, precizan i dovoljno sadržajan, iako više nije toliko razigran i detaljno prilagodljiv kao nekadašnje Audijeve digitalne instrumentne ploče. Isto vrijedi i za noviji softver: funkcionalan je, stabilan i intuitivan, ali ne ostavlja onaj poznati dojam ‘mekane’ finoće kojom su se stariji MMI sustavi isticali.

Najveći kompromis je potpuno oslanjanje na dodirne komande. Nekakvog panela za klimu nema, ali su najvažnije komande klimatizacije ipak stalno vidljive na donjem dijelu dodirno zaslona, što je ipak - manje zlo.

Iskreno, ne znam što da mislim o trećem dodirnom zaslonu, onom za suvozača. Kao vozaču mi apsolutno ne treba, ali valjda može biti koristan kada suputnik želi mijenjati rutu ili glazbu, no u praksi sve to može raditi i na središnjem zaslonu... Treći zaslon je ovdje više radi ‘Wow efekta’ i (dodatne zarade od dodatne opreme) nego praktičnog razloga.

(Jako) velika limuzina protiv kraćeg SUV-a koji pobjeđuje po prostranosti

A5 je sprijeda vrlo komotan, straga više nego korektan, kako i priliči autu koji je sada duži od 4,8 metara. Ali prtljažnik mu je realan problem. Plug-in hibridne komponente pojedu prostor i 331 litra jednostavno je skromno za auto ove klase, unatoč tome što pristup prtljažniku i praktičnost poboljšavaju peta vrata koja prethodnik, A4, nije imao. To je možda stvar koja mi je kod A5 najviše zasmetala.

Q5, naravno, nema tih problema. Prostor straga je odličan, iako ne idealan za glave osoba viših od 190 cm, zbog padajuće linije krova. Prtljažnik s 520 litara je taman toliko velik da ga možete koristiti bez razmišljanja. SUV u je ovoj usporedbi jasan pobjednik.

‘Tihi metak’ protiv ‘opuštenog maratonca’

A5 e-hybrid je zadivljujuće uravnotežen. Snaga od 367 KS stvara osjećaj koji nije brutalan, nego jako fino odmjeren. Ubrzanja su strelovita (5,1 sekunda do 100 km/h), ali glatka. Maksimalna brzina je ograničena na 250 km/h. Prijelazi s elektrike na benzin gotovo se ne čuju i osjete. Adaptivni ovjes je sjajan, dovoljno sportskog karaktera kad se poželi, dovoljno udobnosti kad treba.

Q5 TDI je potpuna suprotnost. Nije spor, do 100 km/h ubrza za 7,4 sekundi i postiže 226 km/h, no nema eksplozivnosti, ali zato ima mir. To je auto koji smiruje. Duga putovanja pretvara u rutinu, kao da ga je Audi radio za ljude koji stalno voze i uglavnom brzo voze autocestama. Zračni ovjes koji je dio nadoplate za 2400 eura, po mojem mišljenju vrlo fer s obzirom na ukupnu cijenu vozila, je odličan i daje osjećaj vožnje u pravom rasnom skupom Premiumu. Zračni ovjes omogućuje spuštanje stražnjeg dijela vozila za 50 mm kako bi se olakšao utovar prtljage, a standardno je 15 mm niži od klasičnog dinamičkog ovjesa. Preko Audi drive selecta mogu se birati različite visine: ‘raise’ +45 mm, ‘offroad’ +30/+32 mm, ‘balanced/comfort/efficiency’ na standardnoj visini, te ‘dynamic’ -15 mm. Jednostavno, ovjes je multitalent...

Koji je štedljiviji u praksi?

A5 me iznenadio. Realni električni domet u praksi između 70 i 85 kilometara znači da se većina gradskih ruta može voziti bez kapi goriva. A kad baterija padne na nulu, potrošnja ostaje vrlo razumna. U stvarnim uvjetima, nakon što se baterija isprazni, prosjek u gradu kreće se oko 6 do 7 litara, dok se u kombiniranoj vožnji stabilizira na oko 7,5 litara, što je iznenađujuće umjereno za limuzinu s 367 KS.

Q5 TDI potvrđuje zašto dizel i dalje živi. Realnih 7,5 litara kombinirano za ovako veliki SUV dobar je rezultat, a spremnik od 65 litara znači da se skoro svaki put obavlja bez zaustavljanja. Nema razmišljanja o punjenju baterije zbog dodatnih ušteda, samo toči i vozi. Naravno plug-in hibrid može biti dosta jeftiniji za troškove goriva ako ga mnogo vozite po gradu i redovito punite, no tko uz ovako skupe aute još razmišlja hoće li uštedjeti nekoliko stotina eura godišnje na gorivu?

Dakle, u pogledu potrošnje Q5 je impresivniji putnik na duže staze, no podjednaka realna potrošnja A5 je ipak mnogo impresivnija, pogotovo kad se uzme u obzir da je gotovo dvostruko snažniji i uz to još benzinac.

Cijene: skupo, skuplje...

A5 e-hybrid je u testnoj opremi skup. Jako skup, što drugo reći za auto srednje klase koji do registracije košta više od 85 tisuća eura. Ali uz njega dobivate sve - performanse, luksuz, izgled, tehnologiju. Mišljenja sam da bi za taj iznos svakako trebao imati i DC, a ne samo AC punjenje baterije. A Q5 Sportback? Iako skromnije snage, testni primjerak je još skuplji jer oprema (oko 30.000 eura doplate) podiže cijenu na gotovo 100.000 eura! Premium SUV koji se ne skriva ni u jednom smislu, pa tako ni cijenom.

Dva Audija, dvije filozofije

Kada sam vozio A5, imao sam osjećaj da vozim najnapredniji Audi srednje klase, tihi, snažni, brzi i vrlo uglađeni plug-in. Kad sam sjeo u Q5, činilo mi se da vozim automobil koji je nastao samo za jednu stvar - udobno gutanje kilometara bez stresa. Ako tražite dinamiku, tehnologiju i sofisticiran elektrificirani pogon, A5 e-hybrid je pravi izbor. Ako želite mir, preglednost, udobnost i siguran, zreli premium SUV - Q5 Sportback TDI nema pravog konkurenta u svojoj ulozi.

Tehnički podaci - Audi A5 Limousine e-hybrid quattro 270 kW

oblik limuzina s petera vrata i 5 mjesta za putnike MOTOR konstrukcija benzinski redni, 4 ventila po cilindru, postavljen naprijed poprečno, Start&Stop, izravno ubrizgavanje goriva, turbopunjač s intercoolerom, Euro 6e obujam 1984 cm3 najveća snaga 182 kW (252 KS) pri 5000-6500 o/min najveći okretni moment 380 Nm pri 1600-4500 o/min specifična snaga 91,7 kW/l (127 KS/l) ELEKTRIČNI MOTOR Električni sinkroni motor sa stalnim magnetnim naponom sprijeda najveća snaga 105 kW (143 KS) najveći okretni moment - 350 Nm BATERIJA konstrukcija Litij-ionska snaga punjenja 11 kW kapacitet 20,7 kWh (neto) PUNJENJE BATERIJE vrsta priključka Type 2 vrijeme punjenja Type 2 (0-100%) 2 h 30 min, šuko (0-100%) 10h 30 min HIBRIDNI SUSTAV najveća snaga 270 kW (367 KS) najveći okretni moment 500 Nm PRIJENOS SNAGE pogon i mjenjač Pogon na sve kotače, automatski mjenjač s dvostrukom spojkom i 7 stupnjeva prijenosa PODVOZJE prednji ovjes Neovisni, MacPherson stražnji ovjes Neovisni, Multilink upravljač Zupčasta letva s električnim servom KOČNICE prednje Ventilirani diskovi, 360 mm stražnje Diskovi, 350 mm oprema ABS, EBD, BAS, ESP, TCS, Hill Holder KOTAČI naplaci Aluminijski 19’ pneumatici 245/40 R19 V XL, Continental WinterContact TS870 P DIMENZIJE dužina x širina x visina 4829 x 1860 x 1429 mm međuosovinski razmak 2896 mm krug okretanja 12,2 m obujam prtljažnika 331/ 1175 l obujam spremnika za gorivo 46 l MASE prazno vozilo 2095 kg najveća dopuštena masa 2645 kg nosivost 550 kg VOZNA SVOJSTVA najveća brzina 250 km/h (tvornički podatak) ubrzanje 0 - 100 km/h 5,1 s (tvornički podatak) POTROŠNJA GORIVA u mješovitoj vožnji 2,6-2,1 l/100 km (tvornički podatak) prosječna emisija CO2 60-47 g/km doseg na struju 96-107 km (tvornički podatak) KATALOŠKA CIJENA do registracije 85.288 eura (bez dodatne opreme 73.348 eura) JAMSTVO na mehaničke komponente 6 godina protiv prohrđavanja 12 godina pomoć na cesti Audi mobilno jamstvo ZASTUPNIK ZA HRVATSKU Porsche Croatia - Miroslava Miholića 2, 10010 Zagreb

Tehnički podaci - Audi Q5 Sportback TDI quattro 150 kW