BYD Sealion 7 Excellence AWD: Laži, laži, laži me, ti to radiš najbolje!

Top model u BYD-jevoj ponudi raspoloživ je uz dvije Blade baterije od 82,5 odnosno 91,3 kWh, a testirani top model raspolaže pogonom na sve kotače te najvećom snagom od 390 kW / 531 KS

Zadnjih nekoliko mjeseci svako malo imamo i neku objavu vezanu uz novu marku na domaćem tržištu. Riječ je o kineskom BYD-u, čiji smo dolazak dugo čekali, ali od kada su došli - iznimno su aktivni.

Do sada smo odradili test malog gradskog modela Dolphin Surf, ali i limuzine Seal. Sada je na red stigla i perjanica u trenutačnoj ponudi na domaćem tržištu, a riječ je o SUV modelu Sealion 7. Nije ovdje riječ o klasičnom SUV modelu, već o onom sa sportskim primjesama, u tzv. fastback dizajnerskom izričaju. Model je to koji brojna tehnička rješenja dijeli s maloprije spomenutom limuzinom Seal, a koju sam isprobao u njenom top izdanju.

Ivan Cvetković

Model Sealion 7 koristi e-Platform 3.0 i Cell-to-Body naprednu tehnologiju, što je slučaj i kod modela Seal. Ovaj moderan SUV, koji sam isprobao u najsnažnijem i najbogatijem Excellence izdanju, postavljen je na 20-colne naplatke, što je za broj veće nego kod osnovnog izdanja. Razlika u odnosu na početno izdanje je i činjenica da ima AWD pogon, pa je manja mogućnost proklizavanja.

Osnovna boja je atraktivnija

Testirani model je bio u crnoj boji, koja izgleda elegantno, no to je boja kojom Sealion 7 ostaje manje primijećen na cesti, nekako se 'utopi' među ostale automobile. Ujedno je ovo i jedna od tri boje za koju je potrebne nadoplata od 1.100 eura.

Moguće da bi se ja prije odlučio za osnovnu, plavkastu tzv. Atlantis Grey boju. Ona ipak 'pomaže' automobilu da bude barem malo posebniji, a još se i prođe jeftinije.

Ivan Cvetković

Zanimljivost brojnih modernih vozila, a pogotovo ovih električnih je u činjenici da se uvelike smanjuje odlazak u servisne radionice jer je samo održavanje minimalno i jednostavno, a nadogradnje sustava odrađuju se bez asistencije stručnjaka. Naime, Over The Air (OTA) ažuriranja softvera možete pokrenuti sami, kad vam to dojavi sami sustav. Upravo takvo iskustvo zadesilo je i mene.

E, ta Over The Air ažuriranja...

Naime, u gradskoj vožnji, dok sam išao u Petrovu 3, donirati krvi za one kojima je potrebnija nego trenutačno meni, otvorila mi se obavijest na središnjem zaslonu, putem pop-up prozora, o dostupnom ažuriranju. Između ostalih informacija, bila je i ona o trajanju ažuriranje. Navedeno ažuriranje traje 83 minute. Netko bi pomislio nije malo, no dobro znamo kako se to kad-tad mora napraviti. Nema druge, bolje prije nego kasnije, osobito jer me zanimalo isprobati i tu uslugu. Omogućeno je poništavanje obavijesti, zakazivanje vremena kada vama odgovara ili trenutačna nadogradnja sustava. S obzirom na to da sam bio u vožnju, odabrao sam opciju da nadogradnja krene za 15-ak minuta, kad sam znao da ću biti na svom odredištu i da imam malo više od sat i pol dok odradim kompletnu akciju darivanja krvi.

Ivan Cvetković

Da bi se ažuriranje pokrenulo, potrebno je zadovoljiti tri bitna parametra. Prvi je da je vozilo u modu vožnje P, odnosno da je vozilo parkirano. Nadalje, potrebno je da pogonska baterija ima barem 20% kapaciteta, te da je zatvoren poklopac motora, odnosno prednja hauba. Nakon dolaska u Petrovu 3, svi su parametri bili zadovoljeni te sam ja mogao otići svojim putem.

U konačnici, malo povišeni leukociti utjecali su na to da moje darivanje krvi i ne bude toliko uspješno odrađeno koliko sam se nadao, pa sam neobavljena posla bio i nešto ranije gotov. Uglavnom, došao sam nazad do vozila nakon što je ono već 51 minutu (prema zakazanom početku ažuriranja) odrađivalo svoj posao, i dočekala me obavijest na središnjem zaslonu o tome da je odrađeno tek 16% ažuriranje, ali i da je preostalo još samo 44 minute do završetka (na satu je tada bilo 10:31). Ok, to je par minuta više od onog što je sustav najavio na početku, no nije ništa toliko bitno.

Strpljenje mi je vrlina

Odem se malo prošetati i vratim se za 44 minute (na satu je 11:15), a ono - novo iznenađenje. Doznajem da se ažuriralo 23% sustava, i da mu treba do kraja posla još 43 minute. E, sad mi to više nije svejedno, jer imam dogovoren važan sastanak, iako u pravilu izbjegavam da takve stvari dogovaram za petak. A bio je petak!

Ivan Cvetković

Nakon dodatnih 29 minuta (na satu je 11:44), dolazim do istih 23% ažuriranog sustava, no vozilo pokazuje kako je do kraja potrebno 29 minuta. Nakon dodatnih deset minuta (na satu je 11:54), i dalje je ažurirano istih 23% sustava, a do kraja se predviđa narednih 24 minute.

Nakon još 18 minuta (na satu je 12:12) događa se promjena koja pokazuje kako je ažurirano 33% sustava i do kraja ima još samo 19 minuta. Tu stvari postaju bolje. Naime, nakon dodatnih 13 minuta (na satu je 12:25) dolazimo do izvrsnih 77% ažuriranog sustava, a do kraja posla je potrebno još samo sedam minuta. No, nije ni to bila točna procjena - trebalo još malo više. Naime, nakon dodatnih devet minuta (na satu je 12:34) automobil je na 92% ažuriranja, a navodno su potrebne još samo 4 minute do kraja. Nakon narednih sedam minuta (na satu je 12:41) dolazimo do 99% ažuriranja i još samo dvije minute do kraja.

Nije sve tako sivo

Iduća situacija je nakon 5 minuta (na satu je 12:46) kad se nakon resetiranja i ponovnog podizanja sustava pojavljuje pop-up prozor u kojem stoji obavijest da je nadogradnja neuspješna i da se javim ovlaštenom BYD servisu! Ma zar je to moguće?!?

Nakon toga nova obavijest - Funkcija uspješno konfigurirana. Restartaj za aktivaciju! I u 12:46 vozilo je napokon bilo spremno za daljnji nastavak puta. Znači, za ažuriranje je, umjesto najavljene 83 minute, trebalo čak 186 minuta!

Ivan Cvetković

Da, znam da će neki sada (s pravom) ustvrditi kako se takve stvari odrađuju dok ti vozilo najmanje treba, znači negdje po noći. Može biti tako, no ja samo vozilo imao na raspolaganju kratko vrijeme i htio sam sve opcije što prije isprobati. Ali, kako u reklamama vole naglasit - ni to nije bilo sve! Maloprije opisana situacija s ažuriranjem dogodila se u petka.

Dvaput je dvaput

Uslijedio je vikend. Subota. Loše vrijeme i neprestana kiša tijekom radnog tjedna jednostavno nisu dozvolili da stignem poslikati testni automobil. Morao sam to obaviti tijekom subote, i to nakon 'odrađene' viroze u petak poslije podne i navečer, a koju su mi najavili u Petrovoj 3. Vozim se prema praonici kako bi isprao Sealion 7, i iskoči mi pop-up prozor koji kaže kako je spremna - nova verzija softvera V3.0.1, i to besplatno! Zahtjevi isti kao dan ranije, samo je sada potrebno 5 minuta za novo ažuriranje. Ne gasim vozilo, ne gasim navedenu obavijest, ne postavljam vrijeme početka. Odradim pranje i dođem na lokaciju fotografiranja te pokrenem ažuriranje.

Ivan Cvetković

Ažuriranje je krenulo u 12:57, i odmah ide obavijest kako će trajati 6 minuta. Hm, već vidim da će ponovno biti zanimljivo. U 13:06, znači nakon 9 minuta, kaže da je na 100%, i da mu treba još samo minuta. I je, završio je u 13:07. Znači, za 10 minuta, a ne kao što je prvotno najavljivao za 5 minuta.

Brzo punjenje baterije

Nažalost, Sealion 7 nisam imao priliku testirati na nekom duljem putu, iako je automobil pripremljen za takve situacije. Jednom sam ga punio na Elen punionici, naravno uz DC konektor. Punjenje je krenulo na 10% kapaciteta baterije i odmah počeo puniti uz 47,6 kW. Rekao je da mu za potpuno punjenje treba sat i 46 minuta. Nakon sata i 44 minute punjenja stigao je do 94% kapaciteta baterije uz snagu punjenja od 46,3 kW. Trebalo mu je još 8 minuta do potpuno napunjene baterije. No, već za 5 minuta vozilo je bilo u potpunosti napunjeno.

Ivan Cvetković

Iduće punjenje bilo je na GreenWay punionici, čija kartica za punjenje je stigla uz vozilo. Tu je priča bila daleko bolja. Riječ je o punionici deklariranoj na 200 kW. Istina, nekoliko minuta prije punjenja, u vožnji sam pokrenuo opciju pripreme baterije za brzo punjenje, i punjenje je krenulo sa 149,4 kW. Bilo je na 12% kapaciteta baterije. Za 18 minuta stigli smo na 61% kapaciteta baterije, pokazivao je da mu do kraja treba još 29 minuta i punio je snagom od 148,8 kW. Šest minuta kasnije baterija je bila na 76% kapaciteta, snaga punjenja pala je na 101,8 kW. Navodno mu je do potpune napunjenosti trebalo još 21 minuta. Sedam minuta kasnije stigli smo do 87% kapaciteta baterije. Vozilo je pokazivalo da mu do 100% treba još 13 minuta i punio je snagom od 82,5 kW. Znači, za 31 minutu od 12% do 87%. E to je jako dobro za dulja putovanja, kad se uz kratku pauzu dobije dosega za narednih dva, tri sata vožnje. Inače, ovaj model dolazi uz bateriju kapaciteta 93 kWh, odnosno 91,3 kWh neto ili iskoristivog kapaciteta.

Sakrivene kvake

U putničkoj kabini do izražaja dolazi veliki, 15,6-inčni rotirajući ekran osjetljiv na dodir. Na njemu se podešavaju brojne opcije. Možda i malo previše njih. Ipak, neke bi stvari mogle biti malo bolje posložene, a zanimljivo je kako gotovo nitko ne vodi brige o osobama malo lošijeg vida. Ikonice u donjem dijelu izbornika su dosta male. Iako ja vidim jako dobro i meni to nije problem, no oni koji nešto lošije vide imaju problem s odabirom pojedine funkcije. Taj problem imao sam i ja u vožnju kad je malo teže pogoditi pravu stvar. Kad smo već kod središnjeg zaslona, malo je čudno da je loše organizirano putno računalo. Potpuno digitalno sučelje trebalo bi omogućiti veće i bolje analize korištenja vozila, ne tek poneki podatak. Iako BYD mnogo puta spominju kao najveću konkurenciju Tesli, u ovom dijelu daleko zaostaju. Recimo, prosječnu potrošnju vozilo pokazuje na posljednjih 50 kilometara.

Navikavanje je potrebno i na ručicu za otvaranje vrata. Relativno je sakrivena. S vanjske su strane kvake koje se uvlače. Estetski možda dobro, funkcionalno baš i ne. Prtljažnik je obujma 520 litara, što je na papiru jako dobro, no previše tog dijela otpada na dio ispod podnice. Također, otvaranje prtljažnika je električno pokretano, a najviša gornja pozicija je takva da ja sa svojim 186 centimetara visine lupam glavom u vrata pri prilasku prtljažniku. No, ima još prostora da se vrata dodatno pomaknu rukom, i tada je položaj super. Nažalost, sama se neće otvoriti do te visine.

Sprijeda je, ispod poklopca motora i tzv. frunk uz 58 litara obujma.

Nije malo, ali nije niti puno...

Bolja stvar nego li u Tesli svakako je osjećaj za upravljačem. Ovdje stvarno imate dojam da je riječ o automobilu, a ne 'mobitelu' na kotačima. Nema onog nekog čudnog osjećaja koji imam svaki puta kad vozim Teslu. Ovo je i nešto uglađeniji automobil pa nema surovog osjećaja najveće snage od 530 KS, dok impresivno djeluje ubrzanje od svega 4,5 sekundi s mjesta do 100 km/h.

Ivan Cvetković

I za kraj - najteže pitanje. Vrijedi li automobil novce koji se traže za njega? A govorimo o 48.990 eura za početno izdanje, odnosno 56.490 eura za testiranu izvedbu. Tu još treba dodati 1.100 eura nadoplate za boju. Nisu to mali novci, no uzmemo li u obzir snagu, veličinu baterije, doseg, veličinu - nije to više od konkurencije, ali ne bi škodilo kada bi bilo manje.

