Citroen C3 Aircross Hybrid 145 Max: Udoban, prostran i opuštajući u vožnji

Čini li se samo meni ili se Citroen s ovom aktualnom generacijom raspona automobila vratio u ‘zonu’? Od običnog C3 do velikog C5 Aircrossa, svi su dizajnom upadljivi, tehnološki ažurirani te cjenovno relativno pristupačni, a i od brojnih brendova koncerna Stellantis, ovaj francuski, barem meni, djeluje najkoherentnije i najzanimljivije.

Talijanski, francuski ili njemački dizajn?

Možda najbolji primjer te diskutabilne tvrdnje jest C3 Aircross, niti 4,4 metara dugačka SUV/crossover varijanta gradskog modela C3 koja je, ako izuzmemo drukčiji vanjski dizajn i interijer, tehnički istovjetna Fiatovoj Grande Pandi i Opelovoj Fronteri. Dalo bi se prilično uvjerljivo argumentirati da je od navedene trojke najzanimljiviji (svakako najviše ‘ovjenčan’ raznoraznim nagradama i titulama) talijanski predstavnik, no francuski model također je vrijedan pažnje.

C3 Aircross nudi se s dvije motorizacije, a iako je 100 KS snažni turbobenzinac s ručnim mjenjačem cjenovno nešto pristupačniji (2600 eura u srednjoj You izvedbi), puno je modernija, brža i učinkovitija testirana 48-voltna hibridna varijanta sa 145 KS i šeststupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Uz najsnažniji pogonski sklop i najviši od tri paketa opreme, C3 Aircross stoji vrlo razumnih 25.200 eura, pa sam itekako bio zainteresiran otkriti što nudi za taj iznos.

Nova zelena boja

Ponajprije se ističe prepoznatljivim dizajnom jasno odvojenim od spomenute Grande Pande i Frontere. Stellantis je pogodio ‘u sridu’ s ovim trijom SUV-a, a iako mislim da je Fiatov najbolje pogođen, Citroenov dizajn također je prepun zanimljivih detalja. Sviđa mi se sve od uglatog prednjeg dijela s izbočenom ‘bradom’ odbojnika i kompaktnih proporcija do urednog stražnjeg dijela sa svjetlima u obliku slova ‘C’ i, u slučaju testiranog primjerka, Montana zelene karoserije s bijelim krovom (opcija za 520 eura uz Max opremu). Super mi je i što su najveći kotači koje je moguće naručiti 17-inčni s debelim bočnicama (215/60 R17) kao naručenim za naše ne naročito ugodne gradske prometnice.

Debelo su podstavljena (navodno za dodatnih 15 mm) i sjedala čiji naziv Advanced Comfort nije samo marketinški trik. Prednja su prostrana poput fotelje i vrlo mekana, a zbog razine udobnosti koju pružaju lako im opraštam što ne podržavaju naročito dobro u zavojima.

S obzirom na kompaktne vanjske dimenzije, jednako me ugodno iznenadila količina prostora na stražnjim sjedalima. Čak i ako ste viši od 185 cm, sjedi se uz dosta slobodnog prostora ispred koljena i iznad glave, a iako klupa nije klizna, podesivi naslon daje dodatnu nijansu komfora. Iza putnika je i solidan prtljažnik čiji je vrlo dobar volumen od 460 litara moguće povećati na 1600 uz preklapanje drugog reda, a za 900 eura Citroen nudi i opciju dodatnog para pomoćnih sjedala (koliko su praktična, ne znam, jer njima nije bio opremljen testirani primjerak).

Max razina opreme

Metropolitan siva opcija uređenja interijera dolazi serijski uz Max opremu i podiže cjelokupan ambijent interijera lijepom kombinacijom crne prošivene tkanine i bijele umjetne kože za sjedala, a bijeli materijali efektno su korišteni i za prednju konzolu i obloge vrata.

Vozačko okruženje vrlo je jednostavno uz tanke digitalne instrumente koje gledate preko ovalnog, ali ugodnog za držanje upravljača, a sjedi se malo više nego u običnom C3, taman za dobar pregled prometa.

Posred prednje konzole ‘strši’ 10,25-inčni dodirni zaslon čiji je infotainment sasvim adekvatan i jednostavan za korištenje, no kao što je često slučaj, umjesto prosječnih nativnih softvera radije koristim Apple CarPlay koji, poput Android Auta, dolazi serijski i može se spojiti bežično. Više od infotainmenta sviđa mi se što je Citroen (poput ekvivalentnog Fiata i Opela) zadržao fizičke kontrole klime na središnjoj konzoli uz jasne i ugodne tipke.

Većina površina u interijeru izrađena je od tvrde plastike, no uspijevaju izgledati kvalitetnije nego što su na dodir. Uzimajući u obzir cjenovnu kategoriju u kojoj se C3 Aircross kreće, ne bih to zabilježio kao značajan propust. Uostalom, većina dodirnih točaka, poput upravljača i ručica na njegovu stupu, prekidača prozora (koji, doduše, potječu iz Citroena iz ‘stoljeća sedmog’) i ručice automatskog mjenjača (također sveprisutne u Stellantisovim modelima) ugodni su za korištenje.

Hibridni spoj

Snažniju varijantu C3 Aircrossa pokreće Stellantisov sada već dobro poznati 48-voltni hibridni sustav koji između 136 KS snažnog 1,2-litrenog turbobenzinca i šeststupanjskog mjenjača s dvostrukom spojkom ima ugrađen elektromotor. Snaga sustava od 145 KS prenosi se na prednje kotače, a iako je moguće povremeno (i vrlo kratko) voziti samo na struju, vrijeme provedeno u kretanju s isključenim trocilindrašem zahtijeva vrlo osjetljivu desnu nogu.

Sustav je većinu vremena pristojno uglađen prilikom promjene iz benzinskog u strujni pogon, pa je često jedini znak da se nešto dogodilo zapravo promjena boje brzinomjera iz bijele u plavu. Kultiviranost tranzicije natrag na benzinca uvelike ovisi o tome koliko ste u datom trenutku naglo i duboko pritisnuli papučicu gasa, jer snažniji unosi rezultiraju primjetnim ‘buđenjem’ trocilindraša koji, doduše, vrlo često, a i u ovom slučaju, zvuči dobro.

Performanse hibridnog C3 Aircrossa su dobre, subjektivno čak i malo bolje nego što sam očekivao s obzirom na 9,1 sekundu potrebnu za ubrzanje do ‘stotke’, a tom dojmu pridonose i brze te uglavnom neosjetne izmjene DCT mjenjača. Jedino mi smeta što nema mogućnosti manualnog odabira pojedinačnih stupnjeva prijenosa, pa ste prisiljeni prilagoditi se automobilu i njegovim uzorcima izmjena (umjesto da se automobil prilagodi vama), odnosno prilikom pretjecanja jednostavno nagaziti gas ‘do poda’ i vjerovati da će mjenjač sve odraditi kako i kada treba. Nakon nekoliko dana naviknuo sam se na taj nedostatak, no uvijek preferiram, kao vjerujem i većina vozača, veću kontrolu manualnih izmjena.

Advanced Comfort sjedala i ovjes

Osim sjedala, Citroen je Advanced Comfort naziv ‘nalijepio’ i na ovjes C3 Aircrossa. To ne znači da prednji MacPherson i stražnja polukruta osovina imaju adaptivne amortizere (što bi u ovoj cjenovnoj kategoriji bila prava senzacija), nego da pasivni amortizeri koriste hidraulične, umjesto gumenih graničnika za bolju kontrolu kotača na, pojednostavljeno, lošijim podlogama.

Rezultat je ugodno mekan i podatan, premda ne i iznimno udoban ovjes, koji gotovo ‘citroenovski’ upija većinu neravnina. Samo izraženije rupe i izbočine prokazuju određena ograničenja ovjesa, no ni tada nema grubljeg prijenosa udaraca do kabine, odnosno putnika. Taj vrlo dobar ovjes i (pre)lagan servoupravljač vožnju u gradu čine vrlo opuštajućom, na autocesti pohvalno izolira od buke vjetra i ceste, a i na otvorenoj cesti održava solidnu kontrolu karoserije, premda zbog općenito lagodnog karaktera automobila gotovo nijednom nisam poželio voziti ga kao da sam ga ‘ukrao’. Ako tražite SUV s dinamičnim voznim osobinama, drugim riječima, tražite dalje. Ovo je automobil ponajprije namijenjen opuštenoj vožnji.

Citroen za hibridnu verziju C3 Aircrossa navodi potrošnju od oko 5,5 l/100 km, no moj prosječni prosjek kretao se za oko litru više u gradu, do dvije litre više na autocesti i oko 5,9 l/100 km u gradu.

Pažnja na Fiat Grande Pandu

Novi C3 Aircross u hibridnoj varijanti i Max varijanti stoji od 25.200 eura, što je vrlo privlačna cijena s obzirom na performanse i količinu serijske opreme koju dobivate (među ostalim, LED prednja svjetla s automatskim dugim snopom, 17-inčne aluminijske kotače, prednje parkirne senzore, stražnju kameru, automatsku klimu, tempomat). Od nekolicine dostupnih stavki dodatne opreme, testirani primjerak imao je Montana zelenu boju s crnim krovom (520 eura) i paket grijanje (800 eura), što ukupnu cijenu podiže na 26.520 eura.

Iako mi djeluje da je sva pažnja još uvijek usmjerena na Fiat Grande Pandu, mislim da njegov francuski tehnički ‘rođak’ zahtijeva jednaku pažnju. C3 Aircross možda nije toliko maštovito dizajniran, ali izgleda dopadljivo, a u unutrašnjosti, zahvaljujući većim dimenzijama, pruža iznenađujuće puno prostora, velik prtljažnik i jednostavno (na dobar način) osmišljen interijer. Advanced Comfort sjedala i ovjes čine puno za veliku udobnost u vožnji, a hibridni sustav, premda solidno snažan, pristojno uglađen i dovoljno (ali ne pohvalno) štedljiv, svakako je bolja opcija od ‘običnog’ benzinca s ručnim mjenjačem. Uz svu potrebnu opremu u Max izvedbi i razumnu cijenu, C3 Aircross itekako vrijedi ubrojiti među potencijalne kandidate ako tražite obiteljski SUV/crossover za grad, pa i dulja putovanja. Da, Citroen se vratio u ‘zonu’

Tehnički podaci