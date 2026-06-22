Forthing S7 REEV: Kineska limuzina koja ima bolji trik od plug-in hibrida

Gotovo pet metara dugačka kineska fastback limuzina vozi se kao električni auto, ali ima vlastiti benzinski generator za duga putovanja. U praksi je tiha, udobna, iznenađujuće štedljiva i cjenovno

Nakon Forthinga T5 Evo, ova kineska marka pod okriljem Dongfenga više mi nije bila potpuna nepoznanica. Taj SUV već je pokazao da Forthing zna ponuditi mnogo automobila za novac, ali S7 REEV igra potpuno drukčiju igru. Ovo nije još jedan SUV u moru SUV-ova, nego gotovo pet metara dugačka fastback limuzina koja izgleda kao da je stigla iz višeg cjenovnog razreda. Još važnije, nije ni klasičan hibrid, ni običan plug-in hibrid, ni čisti električni auto. Najbolje ga je opisati kao ‘električni automobil s vlastitom mini elektranom’.

To je zapravo bit cijele priče. S7 REEV se uvijek vozi na struju, jer kotače pokreće elektromotor na stražnjoj osovini. Benzinski 1,5-litreni četverocilindraš ne pokreće kotače nikada, nego služi kao generator električne energije kada se baterija isprazni do donje sigurnosne granice. Zato u svakodnevici imate osjećaj električnog auta, ali bez nervoze oko dosega i bez obaveznog planiranja punionica na dugim putovanjima. U Hrvatskoj, gdje električni auti i dalje čine vrlo malen udio tržišta, takav koncept ima mnogo smisla.

Limuzina koja se ne želi stopiti s masom

S7 je velik automobil, dug 493,5 cm, širok 191,5 cm i nizak 149,5 cm. Već te mjere govore da je riječ o velikoj limuzini s izrazito izduženom, niskom i aerodinamičnom siluetom. Forthing posebno ističe fantastičan koeficijent otpora zraka od samo 0,191, koji bi po njihovim tvrdnjama trebao biti svjetski rekord za serijske aute, a u vožnji se to doista osjeti. Kabina je pri većim brzinama vrlo tiha, šum vjetra je dobro minimalan, a auto na autocesti djeluje mirno i uglađeno.

Ivan Cvetković

Dizajn je možda i najjači prvi argument ovog auta. Vrata bez okvira prozora, skrivene ručke, glatki prednji kraj, široka stražnja svjetlosna traka i velika peta vrata daju mu mnogo skuplji nastup nego što cijena sugerira. S7 ne pokušava izgledati skromno, a ni ne treba. Tijekom testa primijetio sam mnogo pogleda prolaznika, znatno više nego kod prosječnog novog automobila. To nije mala stvar za marku koja još mora graditi prepoznatljivost.

Ivan Cvetković

Posebno mi se sviđa što Forthing nije upao u zamku beskonačnih ‘nijansi sive’. S7 se nudi u više boja, uključujući zelenu, crvenu, plavu i svjetloljubičastu, što mu dodatno pomaže da se izdvoji. Kod ovakvog automobila to ima smisla, jer cijela ideja nije biti anoniman, nego pokazati da limuzine još mogu izgledati poželjno.

Kabina je moderna, ali ne baš idealno promišljena

Unutrašnjost je napravljena po vrlo prepoznatljivom kineskom receptu. Veliki središnji zaslon od 15,6 inča, digitalni instrumenti od 8,8 inča, malo fizičkih prekidača i vrlo bogata oprema već u osnovi. Tu su Apple CarPlay i Android Auto, Wi-Fi hotspot, bežično hlađeno punjenje mobitela, više USB priključaka, panoramski krov, grijani upravljač, električno podesivo vozačevo sjedalo s memorijom, grijanjem i ventilacijom, grijano suvozačevo sjedalo, 360 kamera i električna vrata prtljažnika. Za 32.990 eura to zvuči gotovo nevjerojatno, pogotovo jer nema kompliciranja s paketima opreme, na hrvatskom tržištu postoji jedna bogata izvedba.

Materijali su ugodni, sjedala izgledaju i djeluju vrlo dobro, a kabina je svijetla i prozračna. Veliki panoramski krov puno pridonosi dojmu prostora, iako ima i jednu manu. Nema klasičnu električnu roletu, a Forthing tvrdi da filtrira dovoljno sunčevog svjetla i UV zračenja da ono ne postane neugodno, ali to nije isto kao potpuno zasjenjenje. U ove vruće dane u sami začetak ljeta ipak su od velike koristi polovično rješenje - pokrovom u dva dijela koji je potrebno namjestiti ručno, kao u nekom kamperu. To nije najpraktičnije rješenje, ali kad ga jednom postavite vjerojatno ga više nećete micati do kraja ljetne sezone. Nisam pobornik staklenih krovova, i ja bih (kad bi mogao) birao auto bez staklenog krova.

Ivan Cvetković

Najveća zamjerka se ne odnosi na panoramski krov, već na ergonomiju. Kao u svim kineskim autima, previše funkcija živi na zaslonu. Sustav je vizualno atraktivan i općenito funkcionalan, ali nije uvijek najbrži. Ponekad treba dodirnuti istu naredbu više puta, a bežična veza s mobitelom ne djeluje uvijek jednako stabilno. To ne ruši ukupni dojam, ali podsjeća da softver kod kineskih automobila još zna biti manje ispoliran od mehanike i opreme. Srećom, postoje prečaci i tipke na upravljaču, a neke važne funkcije nisu potpuno izgubljene u izbornicima.

Prostor je dobar, ali dizajn uzima svoj danak

Na papiru bi S7 trebao biti iznimno prostran. Međuosovinski razmak od 291,5 cm to sugerira, a sprijeda doista ima mnogo mjesta. Položaj za upravljačem je dobar, sjedala su široka, ugodna i lijepo drže tijelo. No zbog relativno niske karoserije i visoke podnice, sjedenje nije savršeno. Donji dio bedara nema baš idealnu potporu, što se na dugim vožnjama može osjetiti.

Ivan Cvetković

Straga je situacija slična. Prostora za koljena ima napretek, srednji putnik profitira od ravne podnice, ali prostora za stopala nema onoliko koliko bih očekivao, a pad krova ograničava prostor za glavu. Putnici visine oko 185 cm već dolaze blizu granice udobnog smještaja. Dakle, S7 nije skučen, daleko od toga, ali nije ni predsjednički raskošan kako bi vanjske dimenzije mogle sugerirati.

Prtljažnik je mnogo uvjerljiviji. Osnovnih 496 litara dovoljno je za obiteljska putovanja, a preklapanjem naslona dobiva se do 1293 litre. Najvažnije je to što se stražnja vrata otvaraju sa staklom, pa je otvor mnogo praktičniji nego kod klasične limuzine. U tom dijelu S7 vrlo dobro spaja izgled limuzine i praktičnost liftbacka. To je detalj koji u svakodnevici vrijedi više nego nekoliko dodatnih litara zapremine.

Električni osjećaj vožnje bez električne nervoze

Elektromotor razvija 160 kW, odnosno 218 KS, i 310 Nm okretnog momenta. Pogon je na stražnje kotače, a ubrzanje do 100 km/h traje 7,2 sekunde. To nije sportski podatak, ali u praksi je više nego dovoljno. S7 kreće glatko, tiho i sigurno, bez ikakvih prekida u isporuci snage. U gradu se vozi kao pravi električni auto, a i na otvorenoj cesti zadržava taj uglađeni karakter.

Najzanimljivije je to što se benzinski generator u normalnoj vožnji vrlo malo čuje. Kada se uključi, radi negdje u pozadini i ne remeti električni karakter automobila. Nema onog neugodnog osjećaja kao kod nekih hibrida, kada motor podigne okretaje bez jasne veze s pritiskom na gas. Ovdje je logika jednostavnija, elektromotor pokreće auto, benzinac proizvodi struju. Upravo zato S7 djeluje prirodnije nego mnogi plug-in hibridi.

Ivan Cvetković

Maksimalna brzina od 165 km/h je, moram priznati, vrlo skromna, ali većini u stvarnom korištenju nije ozbiljan problem. Pri 130 km/h auto je stabilan, tih i dovoljno snažan. Zanimljivo je i da ni pri višim brzinama ne djeluje iscrpljeno. Međuubrzanja su solidna, a stražnji pogon i nisko težište daju mu ugodnu ravnotežu. Na mokroj podlozi, pri naglijem dodavanju gasa, stražnji kraj može kratko pokazati živost, no kontrola proklizavanja reagira dovoljno brzo, iako ne tako fino kao kod skupljih sustava.

Ovjes je jedno od najvećih iznenađenja

Vožnja je možda najveće pozitivno iznenađenje ovog automobila. Očekivao sam ugodan, ali pomalo izoliran i bezličan auto. Dobio sam nešto mnogo bolje. S7 se vozi smireno, stabilno i vrlo ugodno, ali nije mekan do razine neodlučnosti. Ovjes dobro filtrira neravnine, karoserija ostaje pod kontrolom, a auto na autocesti djeluje kao prava putna limuzina.

Ivan Cvetković

Adaptivni amortizeri imaju važnu ulogu. Razlike između načina vožnje nisu samo ukras na zaslonu. Mijenja se reakcija upravljača, tvrdoća ovjesa i opći karakter auta. U mirnijim postavkama S7 djeluje gotovo luksuzno opušteno, dok u dinamičnijem načinu postaje čvršći i spremniji za brže promjene smjera. Nije to sportska limuzina, ali je mnogo ugodniji i sposobniji auto nego što bi se očekivalo za ovu cijenu.

Ivan Cvetković

Sustavi pomoći u vožnji nude dosta toga, od adaptivnog tempomata, automatskog kočenja, upozorenja na vozila u mrtvom kutu i pomoći pri održavanju trake do kamere od 360 stupnjeva. No nisu svi jednako profinjeni. Adaptivni tempomat radi uredno, ali minimalna udaljenost od vozila ispred zna biti previše konzervativna. Sustav zadržavanja u traci funkcionira korektno, ali ponekad djeluje kao da auto lagano vijuga između linija. Dakle, oprema je bogata, no sofisticiranost nije na razini najskupljih premium sustava.

Potrošnja i doseg: najbolji argument ovog koncepta

U svakodnevici S7 najviše smisla ima ako se redovito puni kod kuće ili na poslu. Baterija kapaciteta 28,4 kWh omogućuje realan električni doseg od oko 130 do 150 kilometara, a u povoljnijim uvjetima i uz mirniju vožnju moguće je doći do 150 do 170 kilometara. To je mnogo više nego kod većine plug-in hibrida i dovoljno da se velika većina klasične vožnje odradi bez potrošnje goriva.

Ivan Cvetković

U gradu sam ostvario potrošnju struje od oko 15 do 16 kWh/100 km, što je vrlo dobro za automobil ove veličine. Uz posebno štedljivu vožnju na ruti bez semafora moguće je i znatno manje, ali za realnu svakodnevicu bolje je računati konzervativnije. Autocestovni električni doseg je očekivano manji, približno 110 kilometara pri brzinama od 120 do 130 km/h. Tu se jasno vidi da baterija nije namijenjena za dugo električno putovanje, nego za svakodnevicu.

Ivan Cvetković

Kada se baterija isprazni do donje granice, od oko 10 posto, automobil prelazi u range extender logiku i benzinski motor održava sustav. U takvim uvjetima potrošnja ostaje vrlo dobra. U mješovitoj vožnji s praznom baterijom realno treba računati na oko 6 do 6,5 l/100 km. U gradu, gdje rekuperacija više pomaže, moguće je trošiti 5 do 6 l/100 km, dok na autocesti pri 130 km/h potrošnja raste na približno 7,5 l/100 km. To nije čarolija, ali je vrlo dobar rezultat za gotovo pet metara dugačku limuzinu koja se i dalje ponaša kao električni auto.

Ivan Cvetković

Najbolje objašnjenje ovog auta zapravo je vrlo jednostavno. Od ponedjeljka do petka vozi se na struju, jeftino i tiho. Za vikend se natoči gorivo i ide kamo treba, bez traženja punionica. Ukupni doseg u idealnijim realnim uvjetima može se približiti 1000 kilometara, ali važnije od same brojke jest osjećaj slobode koji ovaj sustav daje.

Punjenje ima više smisla nego kod većine plug-in hibrida

Kod mnogih plug-in hibrida punjenje brzo postane obaveza koju vlasnici zanemare jer električni doseg nije dovoljno velik. Kod S7 to nije slučaj. Baterija je dovoljno velika da punjenje ima stvarnog smisla. AC punjenje snage 6,6 kW potpuno je dovoljno za noćno punjenje kod kuće ili punjenje tijekom radnog dana. Od 20 do 80 posto baterije na kućnom ili javnom AC punjaču treba oko 4,5 sata, a cijela baterija puni se za približno isto vrijeme koje odgovara svakodnevnom ritmu vozača.

Ivan Cvetković

Velika prednost je DC punjenje. S7 može koristiti brzo punjenje do 80 kW, što je za automobil ovakvog koncepta vrlo korisno. Punjenje od 20 do 80 posto traje približno 30 minuta, pa dopunjavanje tijekom stanke na putu ima smisla. Nije to razina modernih 800-voltnih električnih automobila, ali za REEV s baterijom od 28,4 kWh više je nego dovoljno.

Ivan Cvetković

Tu je i V2L funkcija snage 3,3 kW, kojom auto može napajati vanjske uređaje. Neće to svatko koristiti svakodnevno, ali na izletu, kampiranju ili u hitnim situacijama može biti vrlo korisno. I ta funkcija dodatno potvrđuje da je S7 u svojoj osnovi bliži električnom automobilu nego klasičnom hibridu.

Cijena je najbolji dio računice

Cijena od 32.990 eura najjači je argument Forthinga S7 REEV. Za taj iznos dobiva se velik, atraktivan, vrlo dobro opremljen automobil sa stražnjim pogonom, električnim karakterom vožnje, velikom baterijom za ovaj tip pogona, DC punjenjem, dugim dosegom i jamstvom koje smanjuje dio rizika. U trenutačnoj akciji kupac dobiva i dodatne pogodnosti, uključujući osiguranje za prvu godinu i paket besplatnog redovitog održavanja za pet godina, što dodatno pojačava dojam povoljne ponude.

Ivan Cvetković

Naravno, postoje i otvorena pitanja. Forthing je nova marka na hrvatskom tržištu, rezidualna vrijednost tek se mora pokazati, servisna mreža i dugoročna pouzdanost moraju dokazati ono što europski kupci očekuju. To su realne dvojbe. Isto vrijedi i za pogonsku tehnologiju, koja je logična i u vožnji vrlo uvjerljiva, ali još nije toliko raširena da bi kupci bez razmišljanja prihvatili sve njezine prednosti.

Ivan Cvetković

Ipak, nakon testa teško je ignorirati koliko S7 nudi za novac. Nije savršen, infotainment zna biti mušičav, ergonomija sjedenja nije idealna, a stražnja klupa nije raskošna koliko vanjske mjere sugeriraju. No sve ključne stvari radi dobro. Udoban je, tih, učinkovit, ima vrlo dobar ovjes i nudi električni osjećaj bez ovisnosti o punjačima. Nakon T5 Evo, Forthing je ponovno pogodio formulu, ali ovaj put u mnogo zanimljivijem i tehnički neobičnijem obliku.

Automobil koji ima smisla baš zato što nije običan hibrid

Forthing S7 REEV možda će nekima biti teško objasniti u jednoj rečenici, ali nakon nekoliko dana vožnje njegova logika postaje vrlo jasna. Nije namijenjen onima koji nikada ne pune automobil, jer tada se gubi ogroman dio smisla. Nije ni za one koji žele isključivo električni auto i imaju savršenu rutinu punjenja. Najviše će odgovarati vozačima koji žele voziti na struju tijekom tjedna, ali ne žele razmišljati o punionicama kada krenu na more, u Slavoniju, na skijanje ili bilo gdje dalje.

Ivan Cvetković

Upravo zato mi se ovaj auto svidio. Nije savršen, ali je iskren u svojoj namjeni. U velikoj mjeri vozi se kao električni auto, troši malo kada se koristi pametno, ne paničari kad baterija padne na minimum i ne traži od vlasnika da ‘prilagodi cijeli život oko punjenja’. Za 32.990 eura sve to su vrlo snažni argumenti.

Tehnički podaci - Forthing S7 REEV