Geely Starray 1.5 GK FWD: Dojmljiv obiteljski SUV s unutarnjim ‘neprijateljem’

Neko vrijeme mi se činilo da ih mogu izbjeći jedino ako zažmirim ispred televizora ili skrenem pogled od svakog drugog jumbo plakata tijekom vožnje gradom, jer reklame za Geely Starray bile su, a u određenoj mjeri još uvijek jesu, posvuda. Tada mi se takva marketinška kampanja doimala pretjeranom i napornom, no u retrospektivi, kada znamo da su se samo u proteklih godinu i pol dana na hrvatskom tržištu pojavili brojni drugi kineski ‘igrači’, mislim da je Geely, promišljeno, samo htio preduhitriti nadolazeći val konkurencije. Jer osim s nekim europskim, Geely se danas mora nadmetati s nizom kineskih rivala.

Geely Starray 1.5 GK FWD Ivan Cvetković

Pozicioniran iznad Coolraya, prvog zaista zanimljivog Geelyja na hrvatskom tržištu (Atlas Pro je zabljesnuo i nestao iz ponude), i nedavno lansiranog Cityraya, nešto manje od 4,7 metara dugačak Starray trenutačno je najveći od trija SUV-a pokretanih motorima s unutarnjim izgaranjem (veći je samo u prosincu lansirani i potpuno električni Starray EM-i), a testirali smo ga u početnoj izvedbi sa 1,5-litrenim turbobenzincem i GK opremom.

Snažan dojam

Starray mi ne djeluje kao automobil za one koji žele ostati neprimijećeni i stopiti se s ostatkom prometa. Njegov upadljivi LED svjetlosni potpis na ravno odsječenom prednjem dijelu s ogromnom maskom kao da vrišti ‘vidi mene!’. U isto vrijeme, pomalo paradoksalno, iz nekih kutova, ponajprije bočno, izgleda pomalo generički i anonimno, dok uz malo mašte, uspravna stražnja svjetla podsjećaju na ona nekih modela Volva, samo jedne od marki u vlasništvu Geely Holdinga s čijim XC40, recimo, Starray dijeli CMA platformu. Početna GK oprema podrazumijeva serijske 19-inčne aluminijske kotače, koji ne izgledaju tako dobro kao 20-inčni viših oprema, ali barem doprinose malo boljoj udobnosti vožnje. Osim toga, ponoćno plava boja karoserije, jedna od četiri koje se plaćaju 720 eura, jedina je dostupna nadoplata.

Geely Starray 1.5 GK FWD Ivan Cvetković

To što i početna razina opreme sadrži skoro sve što biste ikad mogli zatrebati ili poželjeti kod kineskih marki više ne iznenađuje. Osnovni Starray tako dolazi sa svim ‘igračkama’, kao što su LED prednja i stražnja svjetla, prednji i stražnji parkirni senzori s kamerom za pogled od 360 stupnjeva oko vozila, panoramski krovni otvor, dvozonska automatska klima, grijanje prednjih i stražnjih sjedala te upravljača, grijanje vjetrobranskog stakla, adaptivni tempomat, bežični punjač za pametni telefon, svi korisni (i manje korisni) sustavi asistencije, itd.

Geely Starray 1.5 GK FWD Ivan Cvetković

Tako opremljen, Starray izvana i iznutra djeluje otmjenije nego što sugerira njegova razumna cijena. Sam raspored interijera ujedno slijedi današnji trend minimalnog broja tipki i što većih ekrana. Ispred vozača je 10,2-inčni zaslon instrumenata koji nudi ograničene mogućnosti prilagođavanja, ali je dovoljno pregledan. Središnji dodirni zaslon je uspravan, mjeri 13,2 inča i sadrži Geelyjev nativni Free Touch UI softver koji je zahvaljujući preglednim izbornicima prilično jednostavan za snalaženje i dovoljno brz. Korištenje klime, međutim, zahtijeva ‘napikavanje’ po zaslonu u pokušavaju pogađanja premalih ikona, što u vožnji može biti izazovno. Uvijek dobrodošla alternativa tvorničkim infotainmentima, Apple Carplay, također je dio serijske opreme, dok Android Auto zasad nedostaje, no stiže putem OTA ažuriranja tijekom 2026.

Smisao za detalje

Najzanimljiviji dio tipki gotovo skroz lišene središnje konzole/tunela jest ručica automatskog mjenjača koja osjećajem u ruci i samim dojmom mehanizma otkriva pažnju prema detaljima ravnu nekim europskim proizvođačima. Iako ne baš na razini najboljih u segmentu, ostatak interijera kvalitativno je također vrlo dobar. Prednja konzola i obloge vrata, primjerice, sadrže previše raznih materijala i boja, no sve je dobro pričvršćeno i djeluje solidno.

Geely Starray 1.5 GK FWD Ivan Cvetković

Ono što izgleda kao prava zapravo je umjetna, veganska koža, a iako Geelyjeva nije razini kvalitete one u, recimo, modelima BYD-a, nije ni odbojno jeftina. Ona korištena za presvlake sjedala na dodir je sasvim u redu, dok su sama prednja sjedala ugodno oblikovana, udobna i električno podesiva (vozačevo ima i memoriju).

Raskoš prostora

Udobnost putnika na stražnjim sjedalima osigurana je međuosovinskim razmakom od 2777 mm i promišljenim oblikovanjem kabine, pa i visoki putnici imaju puno prostora viška ispred koljena i iznad glave, čak i sa spomenutim krovnim otvorom.

Geely Starray 1.5 GK FWD Ivan Cvetković

Za razliku od skuplje GF varijante, koja za otvaranje i zatvaranje vrata prtljažnika koristi elektromotore, testirani Starray zahtijeva ručnu snagu, no nudi jednako impresivan volumen od 650 litara, odnosno 1610 l sa preklopljenim stražnjim sjedalima.

Solidna početna priča

Premda obujmom skroman, početni 1,5-litreni turbobenzinac razvija vrlo dobrih 174 KS koje na prednje kotače prenosi sedamstupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Njegovih 290 Nm dostupno je od 1800 do 4500 o/min i jedan je od glavnih razloga zašto se Starray čini bržim nego što sam očekivao. Na stranu pomalo beznačajan podatak o ubrzanju do ‘stotke’ za 9,7 sekundi, taj široki raspon okretnog momenta u kombinaciji s automatskim mjenjačem svakodnevnu gradsku i međugradsku vožnju čini opuštenom uz uvijek raspoloživa dobra ubrzanja u niskom i srednjem rasponu okretaja. Tako kalibriran, motor ne zahtijeva česte ‘posjete’ višim okretajima, a mjenjač relativno rano prebacuje u više stupnjeve, osiguravajući pritom i vrlo dobru uglađenost vožnje (i bolje s obzirom na to da je Geelyjev četiricilindraš pri visokim okretajima upadljivo glasan).

Geely Starray 1.5 GK FWD Ivan Cvetković

Izmjene stupnjeva prijenosa ugodno su mekane i gotovo neprimjetne, no često mi je zasmetala nemogućnost sekvencijalnog, odnosno manualnog odabira brzina, bilo putem ručice ili polugica iza upravljača, što bi ponajprije bilo korisno na otvorenoj cesti, prilikom pretjecanja ili dinamičnije vožnje, odnosno za pružanje veće kontrole vozaču. Situaciji ne pomaže ni blaga odgoda promjene u niži stupanj prilikom odlučnijeg unosa papučicom gasa (‘kickdown-a’), pa sam u tim situacijama prebacivao u Sport mod vožnje (jedan od četiri raspoloživa) koji dulje zadržava niže stupnjeve prijenosa.

Povrh toga, prilikom svakodnevnog manevriranja i parkiranja, odnosno pomicanja iz stupnja za vožnju (D) u stupanj za vožnju unatrag (R) i obrnuto, ručica zahtijeva da je dvaput, umjesto jedanput kao na svim drugim automobilima, pomaknete u željeni položaj. Navedeni nedostaci nešto su na što je moguće naviknuti se, no nadam da će ih Geely ispraviti tijekom sljedećeg obnavljanja modela.

Geely Starray 1.5 GK FWD Ivan Cvetković

Potrošnja goriva kineskog turbobenzinca dosta varira, pa će Starray u gradu čak i uz lakšu desnu nogu trošiti oko devet litara, dok se na otvorenoj cesti prosjek može jednako lako spustiti na oko 6,5 l/100 km.

Za širok krug vozača (kupaca)

Spomenuta CMA platforma podrazumijeva i moderan ovjes s MacPhersonom sprijeda i multilink osovinom straga koji kao da su namješteni za približavanje europskim modelima, odnosno ukusima ovdašnjih kupaca. No iako u zavojima nudi tragove dinamičnosti uz solidnu kontrolu naginjanja karoserije i dobro prianjanje prednje osovine, Starray prilikom brže vožnje donekle sputava nedovoljno precizan servoupravljač.

Geely Starray 1.5 GK FWD Ivan Cvetković

S druge strane, u normalnoj, nezahtjevnoj vožnji, veliki Geely je jednostavan, opuštajući i, zahvaljujući brojnim senzorima i kamerama, uglavnom bezbrižan za parkiranje. Pišem ‘uglavnom’ jer, kao što sam primijetio kod mnogih kineskih vozila, parkirni senzori katkad ne reagiraju preciznošću, niti pravodobnošću onih koje koriste, recimo, europski automobili.

Geely Starray 1.5 GK FWD Ivan Cvetković

Za razliku od nekih drugih kineskih SUV-a, koji mekim podešavanjem ovjesa ciljano ‘žrtvuju’ ponešto kontrole karoserije i ‘osjećaja’ u vožnji za veću udobnost vožnje, Starray se ističe obrnutim pristupom. Sama udobnost u vožnji je dobra, no nešto tvrđe namješten ovjes na gradskim prometnicama katkad grublje prenosi izraženije neravnine, dok je na autocesti i općenito pri višim brzinama ugodniji.

Pametna kupnja

Početni Geely Starray sa 1,5-litrenim turbobenzincem i osnovnom GK opremom stoji 34.990 eura, odnosno 35.710 eura s opcijskom bojom karoserije. To je razumna cifra za vrlo prostran, respektabilno brz i, naravno, raskošno opremljen obiteljski SUV koji se kvalitetom, voznim osobinama i općenitim dojmom približava našim kupcima još uvijek puno privlačnijim europskim modelima. Jedino što preostaje da im se dodatno približi jest potvrda kvalitete i pouzdanosti, odnosno stjecanje povjerenja kupaca, no to je izazov svakog od na hrvatsko tržište nedavno pristiglih kineskih proizvođača.

Geely Starray 1.5 GK FWD Ivan Cvetković

Čak bih rekao da je GK puno bolja kupnja od 238 KS snažne dvolitrene verzije s GF ili GF+ opremama koje, realno, od zaista korisnih stavki sadrže tek električno otvaranje vrata prtljažnika, a stoje 8000 eura više.

Geely Starray 1.5 GK FWD Ivan Cvetković

Osim toga, mislim da Starrayu najveća konkurencija ne prijeti od drugih kineskih marki, nego iz vlastitih redova. Nedavno lansirani Cityray tek je nešto manji (4,5 metara), a također nudi puno prostora za putnike i velik prtljažnik, bolje izgleda (po mojem skromnom mišljenju), jednako je bogato opremljen u GK izvedbi i pruža još bolje performanse (7,9 s do 100 km/h). Najbolje od svega, uz aktualni promotivni popust stoji 29.990 eura, odnosno 5000 manje od ovog Starraya. Da se mene pita, ne bih dvojio.

Tehnički podaci

oblik SUV s petera vrata i 5 mjesta za putnike MOTOR konstrukcija benzinski redni, 4 cilindra, 4 ventila po cilindru, postavljen naprijed poprečno, start/stop, Euro 6b obujam 1499 cm3 najveća snaga 128 kW (174 KS) pri 5500 o/min najveći okretni moment 290 Nm pri 1800 o/min specifična snaga 85,4 kW/l (116,0 KS/l) PRIJENOS SNAGE pogon i mjenjač Pogon na prednje kotače, automatski mjenjač s dvostrukom spojkom i sedam stupnjeva prijenosa PODVOZJE prednji ovjes MacPherson stražnji ovjes Multilink upravljač Zupčasta letva s električnim servom KOČNICE prednje Ventilirani diskovi stražnje Diskovi oprema ABS, EBD, BAS, ESP, TCS, Hill Holder KOTAČI naplaci Aluminijski 19'' pneumatici Pirelli Powergy Winter, dimenzija 235/50 R19 DIMENZIJE dužina x širina x visina 4670 x 1900 x 1705 mm međuosovinski razmak 2777 mm krug okretanja 11,8 m obujam prtljažnika 650/1610 l obujam spremnika za gorivo 54 l MASE prazno vozilo 1571 kg najveća dopuštena masa 2165 kg nosivost 594 kg VOZNA SVOJSTVA najveća brzina 190 km/h (tvornički podatak) ubrzanje 0 - 100 km/h 9,7 s (tvornički podatak) POTROŠNJA GORIVA u mješovitoj vožnji 6,8 l/100 km (tvornički podatak) prosječna emisija CO2 158 g/km KATALOŠKA CIJENA do registracije 35.710 eura (bez dodatne opreme 34.990 eura) JAMSTVO na mehaničke komponente 4 godine ili 100.000 km protiv prohrđavanja 12 godina ZASTUPNIK ZA HRVATSKU VCAG d.o.o., Slavonska avenija 46, 10000 Zagreb

Geely Starray 2.0 GF+ AWD: Potreba tek za malobrojne

Iako smo kod mnogih kineskih modela navikli prvenstveno na 1,5-litrene benzince, Geely je Starray pripremio i u dvolitrenim turbo izdanjem. Ne samo da je riječ o najsnažnijem benzinskom motoru već je tu i pogon na sva četiri kotača. Zanimljiva je ponuda modela Starray. Naime, daleko popularniji i traženiji 1,5-litreni model dolazi isključivo uz jedan GK paket opreme. Snažniji, kao testirani dvolitreni model, može se odabrati uz GF ili GF+ paket opreme, a trenutačno isto koštaju - 42.990 eura. U odnosu na slabiji model, ovaj snažniji prepoznaje se po LED prednjim svjetlima a između kojih je isprekidana svjetlosna traka te u sredini postavljeni osvijetljeni logotip.

Geely Starray 2.0 GF+ AWD Ivan Cvetković

Testirani GF+ paket donosi tzv. dvobojnu karoseriju, ali koja uz Black Edition paket i ne djeluje tako. U crno su obojeni krov, kućišta retrovizora, okvir prozora, stražnji trokutasti prozor, stražnji spojler i ukrasne trake prednjeg i stražnjeg. Branika je u sjajnoj crnoj (piano black) boji, kao i logotip Geely i oznake na stražnjim vratima. Ima još crnih detalja, ali nema ih smisla sve nabrajati. Neočivano, nisu zatamnjena stakla. Prepoznatljiv je i po na stražnjoj strani istaknutoj oznaci 4WD, ali s obzirom na to da je obojena u crno, na crnom automobilu, i ne dolazi previše do izražaja.

Ivan Cvetković

Nemojte pomisliti kako je kad govorimo o dvolitrenom benzinskom motoru riječ o nekoj novoj i neprovjerenoj verziji. S obzirom na to da je Geely vlasnik i Volva, ovaj je motor 'posuđen' upravo od švedskog brenda. Motor koji se koristi već neko dulje vrijeme. Riječ je o četverocilindrašu od 238 KS i 350 Nm maksimalnog okretnog momenta. Sve to se uz pomoć pravog 8-stupanjskog automatskog mjenjača prenosi na sva četiri kotača.

Ivan Cvetković

Tako ovom modelu treba 8,2 sekunde da s mjesta postigne brzinu od 100 km/h, što je vrlo dobar podatak za ovakav SUV model. Mjenjač je vrlo precizan i glatko mijenja brzine. Ono što mu nedostaje je mogućnost samostalne izmjene stupnjeva prijenosa. To nije moguće niti na vrlo lijepo izvedenoj ručici mjenjača, a nisu dostupne niti polugice iza obruča upravljača. Jedina mogućnost promjene odziva mjenjača je odabirom jednog od čak šest modova rada. Ja bih radije da sam mogu ponekad promijeniti stupanj prijenosa, pogotovo prema niže, jer teško da ijedan od modova rada odgovara dinamičnosti koja meni odgovara. Kompliciran sam, što ćete. Doduše, jasno mi je da je ovako napravljeno kako bi bilo povoljnije.

Ivan Cvetković

Vrlo dobrim voznim karakteristikama pomaže i činjenica da automobil uz 1725 kilograma i nije pretežak. Maksimalna brzina mu je na jako dobrih 215 km/h, a što je dosta i za njemačke autoceste. U Sport modu dobiva se jako dobar odziv na pritisak papučice gasa, a što prati i ugodna zvučna kulisa. Deklarirana potrošnja od 8,3 l/100 km primjerenija je vožnji u Eko modu, dok igranje uz Sport mod znači da to bez problema ide u dvoznamenkaste cifre.

Ivan Cvetković

Da, u Sport modu vas automobil 'vuče' da se njime poigrate i pritišćete papučicu gasa nešto jače, no dobro je što to u drugim modovima i nije tako. Zahvaljujući 4WD pogonu, jedan od mogućih modova vožnje je i Off-Road, a koji se može uključiti samo dok je vozilo zaustavljeno. Pored toga, ne funkcionira na visokim brzinama. Doduše, znamo li da je ovaj model postavljen na Goodyear Eagle F1 gume dimenzija 245/45R20, jasno nam je kako ovo nije automobil za vožnju po težim terenima. Ipak, opremite li ga kukom za vuču, ovaj Off-Road mod će biti od koristi.

Geely Starray 2.0 GF+ AWD Ivan Cvetković

Već i GF razina opreme donosi jako dobar Infinity by Harman Luxury Audio sustav s 9 zvučnika, a dobra stvar je i što su prednja sjedala ventilirana. Naravno, to najviše koristi tijekom ljetne vožnje, a grijanje sjedala je tu već i na slabijem motoru. Komfor je bolji uz električno otvaranje i zatvaranje prtljažnika, a sigurnost povećana uz Head-Up Display.