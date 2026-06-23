Mercedes CLA 250+ EQ: Električni Mercedes koji napokon zna što želi biti

Novi CLA 250+ nije savršen, niti je prostorno čudo, ali je jedan od najzrelijih električnih automobila koje sam vozio. Ima ogroman doseg, vrlo brzo punjenje, stražnji pogon, izvrstan ovjes i dovoljno tehnologije da pokaže kako i Mercedes može konačno bez spoticanja zakoračiti u novu električnu eru

Mercedes je s električnim automobilima dosad imao vrlo neobičan put. EQS je tehnološki impresivan, ali dizajnerski nikada nije ni približno sjeo tradicionalnim kupcima marke. EQE je pokušao isto (i promašio) u manjem formatu, EQA i EQB bili su praktični, ali tehnički manje ambiciozni. Cijelo vrijeme kao da je nedostajao automobil za kojeg koji će većina ljudi konačno moći reći: ‘ovo je električni Mercedes kakav smo čekali’. Novi CLA 250+ s EQ tehnologijom vrlo je blizu upravo tome. Nije najskuplji, nije najveći i nije najsnažniji, ali je prvi model na novoj MMA platformi i zato je za Mercedes mnogo važniji nego što njegova kompaktna ‘coupe-limuzinska’ silueta na prvi pogled sugerira.

Ivan Cvetković

Ovo nije samo nova generacija CLA-a, nego početak nove obitelji automobila. Potpuno nova arhitektura, 800-voltni električni sustav, baterija neto kapaciteta 85 kWh, stražnji pogon, dvostupanjski mjenjač (da u električnom autu) i potpuno novi operativni sustav MB.OS pokazuju koliko je Mercedes ovdje krenuo ozbiljno. Uz to, novi CLA je već ponio titulu Europskog automobila 2026. godine, a očekivanja su zato bila iznimno velika. Isprobao sam CLA 250+ u izvedbi AMG Line, s cijenom od popriličnih 68.500 eura, i pokušao otkriti je li riječ o doista posebnom električnom autu ili samo još jednom premium modelu koji obećava više nego daje.

Dizajn koji ne skriva ambiciju

Na prvi pogled CLA ostaje vjeran ideji koja ga je učinila prepoznatljivim. Dugačak prednji kraj, niska linija krova, kratki prevjesi i izdužena coupé silueta jasno podsjećaju na prethodne generacije. No ovaj auto istodobno izgleda mnogo modernije, čišće i tehnološki nabijenije. Mercedes je očito želio zadržati klasičnu eleganciju CLA-a, ali joj dodati električni karakter koji se ne skriva.

Ivan Cvetković

Najviše pažnje privlači prednji dio s osvijetljenom maskom i mnoštvom malih Mercedesovih zvjezdica. To je detalj koji će neki smatrati pretjeranim jer noću CLA nije nimalo diskretan automobil, osobito ako se gledaju i svjetlosne trake sprijeda i straga te stražnja svjetla oblikovana u motivu zvijezde. Meni je taj dio na granici između atraktivnog i kiča, ali ne mogu reći da ne funkcionira vizualno. CLA se na cesti odmah prepoznaje, a to je danas rijetkost čak i među skupim automobilima.

Ivan Cvetković

Iza dizajna i oblika CLA ne stoji samo želja za efektom. Aerodinamika je bila jedan od ključnih ciljeva razvoja. Koeficijent otpora zraka iznosi samo 0,21, što CLA svrstava među aerodinamički najučinkovitije serijske automobile. Kod električnog auta to nije nevažan podatak, nego jedan od razloga zašto ovaj Mercedes može postići velik doseg i malu potrošnju. Oblik ovdje zaista ima funkciju, premda su neki detalji, poput ‘uvlačivih’ kvaka, praktično manje uvjerljivi nego što su aerodinamički korisni.

Unutrašnjost kao tehnološki salon

Kabina novog CLA-a na prvi dojam djeluje mnogo skuplje i naprednije nego što bi se očekivalo od modela koji je formalno još uvijek jedan od ‘osnovnih’ Mercedesovih automobila. U testnom primjerku dominiraju veliki digitalni zasloni, ambijentalno osvjetljenje, sportska sjedala iz AMG Line paketa, panoramski krov i vrlo precizna završna obrada. Materijali su uglavnom odlični, sjedala pružaju vrlo dobru potporu, a položaj za upravljačem je gotovo idealan. To je jedan od onih automobila u kojem se vrlo brzo pronađe prava pozicija i zatim bez umora odradi dugo putovanje autocestom.

Ivan Cvetković

Novi MB.OS i MBUX četvrte generacije donose potpuno drukčiji dojam od dosadašnjih Mercedesovih sustava. Infotainment je brz, grafika je izvrsna, logika izbornika u osnovi jasna, a glasovni asistent s podrškom umjetne inteligencije doista je korisniji nego prije. Može voditi prirodniji razgovor, odgovarati na složenija pitanja i bolje se snalaziti u navigacijskim zahtjevima. U praksi to nije savršeno i zna imati sitne čudne odgovore, ali napredak je očit.

Ivan Cvetković

Sviđa mi se i to što Mercedes nije zaboravio zabavnu stranu digitalizacije. Dok se automobil puni, na zaslonu se mogu pokrenuti igre, a sustav se zna tematski ukrasiti povodom raznih prigoda, recimo kao što su Božić, Valentinovo i slično. To je potpuno nepotrebno, ali simpatično. Takvi detalji ne čine auto boljim, ali ga čine nekako više ‘ljudskim’.

Ivan Cvetković

Ipak, u unutrašnjosti nije sve idealno. Dodirne komande na upravljaču i dalje su jedna od najslabijih točaka Mercedesove ergonomije. Preosjetljive su, sjajna površina brzo skuplja otiske prstiju, a za neke funkcije traže previše preciznosti tijekom vožnje. Veliki zaslon također zahtijeva privikavanje, osobito jer su mnoge funkcije koje su nekada imale fizičke tipke sada preseljene u digitalno sučelje. Mercedes je sustav napravio vrlo naprednim, ali ne uvijek i najjednostavnijim.

Neugodne sitnice koje ne očekujete u ovako skupom autu

Kod automobila od 68.500 eura počinju smetati detalji koji bi u jeftinijem modelu možda prošli bez većeg komentara. Primjerice, prostor za odlaganje sitnica mogao je biti bolje riješen. Središnja konzola izgleda atraktivno i moderno, ali nije posebno praktična za ključeve, novčanik ili sitnice koje se žele brzo odložiti nakon ulaska u auto. Držači za čaše i boce također nisu savršeni, a u svakodnevici se takve stvari vrlo brzo primijete.

Ivan Cvetković

Još jedan detalj koji mi nije potpuno sjeo jest površina ispred suvozača. U bogatijim verzijama ondje može biti dodatni zaslon, dok je u ovom testnom automobilu ugrađen sjajni panel s uzorkom Mercedesovih zvjezdica. Izgleda efektno, posebno noću, ali se lako prlja i reflektira svjetlo. Slično vrijedi i za neke druge sjajne površine u kabini. Na fotografijama izgledaju odlično, u svakodnevici ‘traže krpicu od mikrovlakana’ češće nego što bi trebalo.

Sprijeda odlično, straga ipak kompromis

Sprijeda CLA nudi vrlo dobar prostor, odlična sjedala i osjećaj luksuza koji je bliži većim Mercedesima nego kompaktnim modelima. Panoramski krov dodatno otvara kabinu, a staklena površina bez klasične ‘rolete’ ne stvara osjećaj zatvorenosti. Mercedes koristi posebne premaze za toplinsku zaštitu, pa se izostanak rolete ne čini kao veliki problem, barem u uvjetima u kojima sam vozio auto.

Ivan Cvetković

Straga je priča drukčija. CLA je dugačak 472 centimetara, što je prilično puno, ali zbog coupé oblika i mješovite MMA platforme ne koristi prostor kao neki električni automobili napravljeni isključivo na EV arhitekturi. Dvije odrasle osobe mogu sjediti jedna iza druge, čak i ako su visoke 185 cm, ali ulazak zahtijeva saginjanje, a prostor za glavu nije raskošan. Stražnja klupa nije neupotrebljiva, no nije ni ono što bi se očekivalo od automobila ovih dimenzija i cijene.

Ivan Cvetković

Prtljažnik od 405 litara sasvim je solidan, ali otvor nije osobito velik, pa veći predmeti traže malo više planiranja. Veliki plus je prednji prtljažni prostor od 101 litre. On je dovoljno dubok i praktičan za kabele za punjenje, manju torbu ili stvari koje ne želite držati u glavnom prtljažniku.

Vožnja je možda najbolji dio auta

CLA 250+ pokreće permanentno pobuđeni sinkroni elektromotor na stražnjoj osovini. Razvija 200 kW, odnosno 272 KS, i 335 Nm okretnog momenta. Na papiru to nije dramatična snaga u današnjem svijetu električnih automobila, ali u praksi je više nego dovoljna. Ubrzanje do 100 km/h traje ‘sportskih’ 6,7 sekundi, najveća brzina je 210 km/h, a isporuka snage je vrlo uglađena i linearna.

Ivan Cvetković

Ipak, unatoč vrlo dobrom ubrzanju, ovo nije električni auto koji želi impresionirati brutalnim ‘lijepljenjem za sjedalo’. Mercedes je sve namjerno podesio smirenije, profinjenije i zrelije. Reakcija na gas je trenutačna, ali ne nervozna. Snaga dolazi čisto, tiho i kontrolirano. To mi se jako svidjelo, jer CLA djeluje kao auto za brzo i opušteno putovanje, a ne kao igračka koja stalno pokušava dokazati koliko je snažna. Rekao bih, tipično u stilu Mercedesa.

Ivan Cvetković

Posebnost je dvostupanjski mjenjač na stražnjoj osovini koji, naravno, radi potpuno automatski. Prvi stupanj služi za start, gradske brzine i učinkovitost, dok drugi preuzima posao pri višim brzinama i smanjuje potrošnju na autocesti. U normalnoj vožnji promjenu brzine je teško primijetiti. Ponekad se pri jačem ubrzanju, nešto iznad 100 km/h, može primijetiti vrlo lagan trzaj, ali to nije ništa što bi smetalo. Važnije je da sustav funkcionira i daje CLA-u ono što mnogim električnim autima nedostaje, solidnu učinkovitost pri višim brzinama.

Ivan Cvetković

Unatoč masi od 2055 kg, CLA se u vožnji ne osjeća tromo. Upravljanje je precizno, automobil vrlo dobro skriva masu, a stražnji pogon daje mu prirodniji osjećaj ravnoteže u zavojima. Ovjes je relativno tvrd, posebno na 19-colnim AMG kotačima s niskoprofilnim gumama, ali komfor je ipak izvrstan. Većinu neravnina upija tiho i elegantno, bez grubih udaraca. Na autocesti je vrlo stabilan, a buka vjetra je odlično prigušena.

Ivan Cvetković

Kočnice su jedno od pozitivnih iznenađenja. Kod električnih automobila prijelaz između rekuperacije i klasičnog kočenja često zna biti neuvjerljiv, ali CLA to radi gotovo neprimjetno. Papučica je konzistentna, usporavanje prirodno, a sustav rekuperacije može odraditi velik dio kočenja. Rekuperacija ide do 200 kW, a moguće je birati više razina rada, od slobodnog kotrljanja do snažnog usporavanja. Najviše mi je odgovarao automatski način, jer dobro čita promet i cestu te vrlo prirodno usporava prije zavoja, raskrižja ili vozila ispred.

Potrošnja i doseg su veliki plus

Najveći adut CLA-a je učinkovitost. Mercedes za CLA 250+ navodi WLTP doseg do 792 km, što je brojka koja zvuči gotovo nestvarno za električnu limuzinu s baterijom od 85 kWh neto. U praksi, naravno, sve ovisi o vanjskoj temperaturi, gumama, brzini i opremi.

Ivan Cvetković

Tijekom mojeg testa, na autocesti pri brzinama od 120 do 130 km/h izmjerio sam potrošnju od 18 kWh/100 km. To znači realni doseg na autocesti od približno 470 km, što je odličan rezultat za automobil mase veće od dvije tone. U gradu je prosjek bio 13 kWh/100 km, što teoretski daje više od 650 km dosega. Kombinirani prosjek testa završio je na oko 15 kWh/100 km, pa se u stvarnim uvjetima može računati s približno 550 do 570 km između punjenja.

Ivan Cvetković

Naravno sve ove brojke mogu ovisiti o stilu vožnje, vanjskim temperaturama, vrsti guma i drugim faktorima, kao kod svakog električnog auta, ali temeljna učinkovitost pogona je izvrsna. Posebno je važno i to što izračun dosega djeluje precizno i pouzdano. Kada automobil kaže koliko još može prijeći, to nije samo optimistična brojka za lijep prikaz na zaslonu, nego podatak kojem se može vjerovati.

Ovdje je Mercedes najviše napredovao

Ako je doseg prva velika prednost CLA-a, punjenje je druga. Električna arhitektura od 800 volti i maksimalna DC snaga od 320 kW čine ovaj auto jednim od najpraktičnijih električnih modela za dugo putovanje. Mercedes navodi punjenje od 10 do 80 posto za 22 minute, a i moj test je potvrdio da to nije daleko od istine. U praksi nisam uvijek vidio maksimalnih 320 kW, ali to nije posebno problematično. I snage veće od 200 kW vrlo su korisne, a sustav predgrijavanja baterije radi pametno kada se punionica unese u navigaciju. Zanimljivo je i to što auto jasno pokazuje koja je trenutačno moguća snaga punjenja i što je ograničava, primjerice temperatura baterije. Takva transparentnost ulijeva povjerenje, osobito na dugim relacijama.

Ivan Cvetković

CLA na putovanjima često preferira dva kraća zaustavljanja umjesto jednog dugog. To ima smisla jer je krivulja punjenja najbolja pri nižem stanju baterije, pa se najviše isplati puniti kraće i češće, primjerice do 50 ili 60 posto, umjesto čekati sporiji dio krivulje prema 80 posto. Za one koji ne vole planirati, navigacija to radi sama. Za one koji vole imati kontrolu, sustav nudi dovoljno informacija da se odluke donose vrlo precizno.

Ivan Cvetković

AC punjenje je serijski 11 kW, a baterija se od 10 do 100 posto na wallboxu puni za približno devet sati. To je dovoljno za kućnu uporabu, iako bi 22 kW AC punjenje kod automobila s ovolikom baterijom bilo lijepo imati standardno. Toplinska pumpa je serijska, i to nova zrak-zrak izvedba koja može koristiti otpadnu toplinu pogona, baterije i okolni zrak. U zimskim uvjetima to je vrlo važno, jer smanjuje potrošnju i pomaže pripremi baterije za brzo punjenje.

Jedan od najboljih električnih Mercedesa, ali ne i bez mana

Novi CLA 250+ s EQ tehnologijom najviše me uvjerio upravo ondje gdje su električni Mercedesi prije znali lutati. Pogon je učinkovit, doseg velik, punjenje brzo, vožnja profinjena, a osjećaj za upravljačem više podsjeća na klasični Mercedes nego na sterilni ‘električni uređaj’. To je velika stvar. CLA nije samo električni auto s dobrom baterijom i potrošnjom, nego vrlo dobro složen automobil.

Ivan Cvetković

No nije savršen. Prostor straga je skromniji nego što bi dimenzije sugerirale, ulazak na stražnju klupu nije osobito elegantan, prtljažnik ima ograničenja, a digitalna ergonomija traži privikavanje. Dodirne komande na upravljaču i neke sitne praktične odluke u kabini teško je opravdati u automobilu ove cijene. A cijena je možda i najveći problem. Početna cijena modela CLA 250+ iznosi 55.040 eura, testirani primjerak s AMG Line paketom, Premium Plus paketom i dodatnom opremom stoji 68.500 eura, dok osnovni električni CLA 200 kreće od 48.950 eura. To su ozbiljni iznosi, pogotovo za model koji je ulaz u Mercedesov električni svijet.

Ivan Cvetković

Ipak, nakon ovog testa nemam dvojbe da je CLA 250+ najbolji električni auto koje je Mercedes dosad napravio. Nije najprostraniji, nije najjeftiniji i nije najjednostavniji za korištenje, ali je vrlo uvjerljiv spoj učinkovitosti, udobnosti, tehnologije i vozačkog dojma. Ako je ovo početak nove električne ere Mercedesa, onda je početak napokon dobar.

Tehnički podaci - Mercedes CLA 250+ EQ