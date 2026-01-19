Omoda 9 SHS Premium - Plug-in hbridom preko Slavonije, Međimurja, Zagorja i Kvarnera do Dalmacije

Nažalost, na domaćem tržištu automobila teško je 'uhvatiti' koliko je koja vrsta hibrida atraktivna. Naime, izvještaji o prodaji novih automobila prepoznaju tek kategoriju 'hibridi' u kojoj se nalaze mild-hibridi, hibridi te plug-in hibridi. Mišljenja smo kako upravo plug-in hibridi postaju sve popularniji i na našem tržištu za što su u velikoj mjeri zaslužni i kineski proizvođači koji ih nude sve više, i to uz sve značajnije dosege na električni pogon. Naime, plug-in hibridi su zadnja stanica na putu od ICE modela do pravih električnih automobila.

Nova marka na domećem tržištu

Kolegica Majda Lojo Pavlović iz TV Auto Servisa i ja smo odlučili Omodu 9, koja ovih dana kreće i u službenu prodaju, podvrgnuti opsežnijem testu. Testu koji će uključivati različite uvjete vožnje, različite terene i različite konfiguracije cesta kako bi isprobali sve karakteristike ovog luksuznog kineskog SUV coupe modela te koliko su realni službeni tvornički podaci o ukupnom dosegu Omode 9 SHS od 1100 kilometara. Govorimo o ukupnom dosegu kako to komuniciraju kineski proizvođači koji zbrajaju ona na električnu energiju i na benzin zajedno.

Omoda 9 SHS

Proizvođač tvrdi da je Omodom 9 moguće prevaliti kombiniranih 1100 kilometara. S obzirom na to da dobro znamo kako su Omoda i Jaecoo marke koju su na našem tržištu tek koji mjesec, odlučili smo obići sve postojeće prodajno-servisne centre. Ima ih osam, a za što nam treba nešto više od 1100 kilometara. Dogovor je brzo pao.

Spoj benzinca i tri elektromotora

Kod Omode 9 SHS za pogon je zadužen turbobenzinski 1,5-litreni benzinac od 105 kW / 143 KS koji radi u sinergiji, odnosno uz pomoć tri elektromotora. Sprijeda su oni od 75 kW i 90 kW dok je straga snažniji od 175 kW. Zajedno čine Super Hybrid System (SHS). Riječ je o trećoj generaciji hibridne tehnologije Chery Grupe koja se osim u modelu Omoda, koristi i u modelu Jaecoo 7.

Krećemo iz našeg Samobora i put nas prvo vodi prema Slavoniji. Krećemo potpuno punog spremnika benzina, dok je baterija SHS sustava, a riječ je o litij-ionskoj kapaciteta 34,4 kWh, već malo ispražnjenja. Loko vožnja je učinila svoje, pa doseg više nije 150, već 138 kilometara, dok je doseg na benzin 1011 km. Već u Svetoj Nedelji spajamo se ne autocestu i krećemo put Slavonskog Broda. Palim opciju hibridnog moda, kako bi prvenstveno radio benzinski motor, a u manjoj mjeri elektro pogon. Odlučio sam tako kako se ne bi desilo da potrošimo svu energiju na autocesti, i onda nam samo preostaje hibridni pogon. Električnu energiju sam čuvao za kasnije, za vožnju lokalnim cestama prema Osijeku. Autocestom se, naravno, vozimo po ograničenju. Ne preko 130 km/h.

Start prema Slavoniji

Prva postaja je Autocentar Bilić, i to nekih 220 kilometara nakon starta. Potrošnja goriva je u tom hibridnom modu bila oko 7,4 litre. Zvuči puno no u tom času otkrivamo specifičnost putnog računala koji pokazuje prosjek temeljen na podatcima za posljednjih 50 kilometara vožnje. To je prvi zbunjujući detalj za kojeg smatramo da bi mogao biti bolje zamišljen. Kad bi po uzoru na većinu europskih proizvođača tu bila opcija da sami odabirete na kolikom će se putu se mjeriti prosječna potrošnja ili pak brzina, to bi bila bolja opcija. Posljednjih 50 km na putu od nekoliko stotina kilometara i nije neki podatak. Zanimljivo je pak što se prikazuje potrošnja struje, ali i benzina, odnosno koliko je ekvivalent potrošnje struje u prikazu potrošnje benzina.

Omoda 9 SHS

Autocentar Bilić je za sada jedini Jaecoo & Omoda salon koji nije u multibranding varijanti. Kažu nam, i na iznenađenje prodavača, ali i vlasnika, kako se podjednako dobro traže obje marke, a prodajni rezultat je iznad svih očekivanja.

Ravnice za EV mode

Put dalje nastavljamo lokalnim cestama prema Osijeku. S obzirom na to da krećemo uz 111 km dosega na električnu energiju, te benzina za 770 kilometara, Omodu 9 postavljam u potpuno EV mod. Tu, na slavonskim ravnicama Omoda 9 ne bi trebala trošiti previše energije niti na otvorenoj cesti. Iduća destinacija nam je Autokuća Atenza. Pred Osijekom, kad je Omoda pokazivala da ima EV doseg još za 24 kilometra, isključio se električni pogon i upalio hibridni. Tako posljednjih 15 kilometara Omoda 9 odrađuje u hibridnom modu. Naime, kod plug-in modela, kao niti kod jednog hibrida nećete u potpunosti ispraznit bateriju jer bi to moglo dovesti do nekih oštećenja. Tako svaki puta ostane nešto energije u bateriji hibridnih vozila.

Omoda 9 SHS

Gotovo 80 kilometara od Slavonskog Broda do Osijeka odvezli smo se samo na struju uz prosječnu potrošnju malo manju od 19 kWh/100 km što smatram jako dobrim rezultatom. Naravno, uzevši u obzir i činjenicu kako je bila riječ o temperaturi okoline tek stupanj, dva iznad ništice. Uz to, čitavo vrijeme koristimo i blagodati masaže na prednjim sjedalima, u autu su tri putnika i gomila prtljage. U Osijek ulazimo uz 0,8 l/100 km potrošnje benzina i 17,7 kWh/100 km potrošnje električne energije tijekom posljednjih 50 km. Autokuća Atenza u Osijeku još se priprema za pravu prodaju jer pored Forda, u salonu smo susreli još i skutere, ali i MG modele. Jaecoo i Omoda kutak još je u pripremi.

Zasluženi predah

Kad putujete električnim ili plug-in hibridnim automobilima, mnogo puta neke 'fakultativne' aktivnosti, poput recimo mjesta ručka, birate prema ponudi punionica električnih vozila. S obzirom na dosadašnje iskustvo, znali smo da kod starog stadiona Osijeka, Gradskog vrta, odnosno istoimene dvorane postoji ELEN punionica, pa nije bilo potrebno dodatno istraživanje gdje ćemo nadopuniti bateriju naše Omode 9. Pizzeria Novi Saloon nudi širok spektar vrlo dobro pripremljenih jela po solidnim cijenama. Odluka je brzo donesena. Tu se pojavio problem koji mnogo puta bude izražen, a to je da na mjestima rezerviranim za punjenje električnih i plug-in hibridnih vozila budu parkirana vozila koje ne mogu koristiti te iste punjače. Paradoks je što naokolo ima besplatnih parkirnih mjesta kao u priči, no vozač jednog bavarskog automobila ipak je odlučio da mu se više sviđa zelenom bojom označeno mjesto predviđeno za vozila koja trebaju nadopuniti bateriju električnog sustava. Dobro je da u tom trenutku drugo mjesto nije bilo zauzeto, pa smo uspjeli iskoristiti punionicu. Punjenje je krenulo s 18% kapaciteta baterije te mu je trebalo sat i devetnaest minuta da se u potpunosti napuni koristeći DC konektor što je još jedna od prednosti ovog modela. Naime, brojni plug in hibrid nemaju mogućnost punjenja na jačim DC punjačima pa i punjenje puno duže traje što odbija potencijalne kupce.

Nakon što smo u Osijeku prespavali, iduće jutro uputili smo se prema Čakovcu gdje je najsjeverniji Jaecoo & Omoda prodajno servisni centar u Hrvatskoj. Opcija je bila autocestom prema Zagrebu, pa na sjever prema Čakovcu što je prema navigaciji put od nekih 370 kilometara i gotovo četiri sata. Gotovo identično vremenski je i opcija bez autoceste, Podravskom magistralom. Put je to i osjetno kraći, te iznosi niti 250 kilometara. Žurbe nema, pa se odlučujemo na ovu opciju. Za početak smo krenuli u EV modu. Krećemo s EV dosegom od 131 km te gorivom dostatnim za 752 kilometra. Kasnije sam ga prebacio u hibridni mod, uz dodatnu opciju nadopune baterije EV sustava. Nakon 50 kilometara takve vožnje došli smo do toga da nam je prosječna potrošnja goriva bila 5,7 l/100 km, potrošnja električne energije 3 kWh/100 km, što bi bio ekvivalent zajedničkoj prosječnoj potrošnji goriva od 6,6 l/100 km. To smo počeli raditi kad je doseg EV baterije bio na 69 km, a ovim manevrom smo ga povećali na 90 km. Dok je vožnja bila samo na struju, taj ekvivalent potrošnje električne energije je kao 7,3 l/100 km goriva. To sam napravio zato da bi pri dolasku pred Čakovec imali dovoljno električne energije da kompletnu prigradsku i gradsku vožnju možemo obaviti samo na struju.

Povratak prema zapadu

A.M.C. Međimurje koji je uz Forda i Hyundaija započeo i s prodajom Jaecoo & Omoda automobila ima na parkingu više punjača na raspolaganju pa smo iskoristili smo blagodati bržeg DC punjača. Dok smo se mi družili s domaćinima koji su nam ispričali da među Međimurcima vlada izniman interes za Omoda&Jaecoo modele usput smo nadopunili bateriju skoro do kraja te tako put nakon nepreglednih ravnica nastavljamo nešto brdovitijim cestama prepunim zavojima u smjeru Oroslavja, i to s EV dosegom od 136 kilometara odnosno 554 km dosega na benzin. Uspijevamo se voziti samo na struju. S obzirom na nešto brdovitiji teren, kao i činjenicu da smo na ovom dijelu imali dosta kamiona koje smo prestigli, potrošnja električne energije raste na 20,8 kWh/100 km. To je i dalje izvrsno uzmemo li u obzir hladno zimsko vrijeme i sve otegotne okolnosti. Nakon gotovo 80 kilometara stižemo u auto kuću Berislavić, u Oroslavju gdje se taman odvija proces rebrandinga, uklanjaju se obilježja jednog njemačkog brenda i priprema prostor uređen po Omoda&Jaecoo standardima za nove marke. Ovaj dugogodišnji prodavač i serviser vozila smatra kako je okretanje kineskim brendovima nešto što čeka brojne njegove kolege. I ovdje, ispred prodajno-servisnog centra koristimo DC punjač, kako bi i dalje prema kući, prema Samoboru mogli bez korištenja benzina.

Omoda 9 SHS

Po dolasku u Samobor, automobil ponovno ide na nadopunu kako bi idući, treći dan bili spremni za put prema Rijeci, pa dalje Dalmaciji. Krećemo na put prema Kvarneru uz 554 km dosega na benzin, isto kao u Čakovcu, te punom baterijom. Vozimo se autocestom, a dobro znamo da već nakon Karlovca počinju lagane uzbrdice koje znaju i fino potrajat. U nekom trenutku prebacili smo auto u hibridni mod, pa se prema Rijeci, odnosno Krainc autu približavamo uz doseg od 441 km na benzin dok je EV doseg 32 kilometra.

Niske temeprature nas prate

Hladno vrijeme i dugačke uzbrdice dovele su do povećanja potrošnje. Na početku, dok smo se dosta vozili samo na struju, potrošnja goriva je bila 1,3 l/100 km, dok je potrošnja struje bila na gotovo 25 kWh/100 km. To bi zajedno bio ekvivalent prosječnoj potrošnji benzina od 9 litara na 100 kilometara. Drugi dio prema Rijeci, onaj koji uključuje i dosta spuštanja preokrenuo je malo tu potrošnju. Gorivo je bilo na 6,5 l/100 km prosječne potrošnje, a uspjeli smo raditi i dosta rekuperacije pa nismo imali potrošnju, već proizvodnju struje, što je na putnom računalo prikazano s predznakom '-' od 4,6 kWh/100 km, zajedno to bi bio bio ekvivalent prosječne potrošnje od 4,9 l/100 km.

Omoda 9 SHS

Testni primjerak Omode 9 je vozilo koje već neko vrijeme koristi prvi čovjek Jaecoo & Omoda brendova za Hrvatsku i Sloveniju Igor Dejanović, pa se nabralo i nešto kilometara. Upravo na putu prema Rijeci okrenulo se 15.000 km, a što je prema planu održavanja vrijeme za prvi servis. Nažalost, nismo mogli 'ubaciti' se preko reda u gusto složeni raspored Krainc auta da naprave prvi servis, no raspitali smo se kakav je servisni standard, što se sve kontrolira, a što mijenja te koliko takav servis košta? U 1,5-litreni benzinski motor ide 4,2 litre Castrol ulja, mijenjaju se filteri ulja i peludi te se radi inspekcija podvozja kako bi se vidjelo je l' sve u redu, i kako ne bi slučajno bilo fizičkog oštećenja kućišta baterija. Tu je i pregled svih gibljivih dijelova - manžeta, spona, vilica i amortizera. Skidaju se kotači kako bi se prekontrolirao kočioni sistem. Nadalje, pregledavaju se i sigurnosni pojasevi u vozilu te svi sigurnosni sustavi. Vozilo se spaja na dijagnostički uređaj kako bi se provjerilo jesu li zabilježene kakve anomalije tijekom vožnje. Prema ponudi, cijena ovog servisa na 15.000 km košta koji euro manje od 300 eura. Krainc auto također je multibrand salon. Za prodaju Omoda&Jaecoo modela odlično su se pripremili pa prodanih 76 primjeraka u dva mjeseca nije iznenađenje.

Servisni interval

Nažalost, u Rijeci su punjači bili zauzeti, te nismo uspjeli nadopuniti bateriju, no to nam i nije bilo presudno za bezbrižni nastavak putovanja. Iduća stanica je Zadar do kojeg ćemo magistralom. Vožnja Jadranskom magistralnom izvan turističke sezone s vrlo rijetkim prometom i bez jake bure ovog puta bila je pravi užitak.Šteta što je na sjevernom dijelu idilu djelomično kvarila izrazito snažna kiša. Ipak, pogon na sva četiri kotača uz jako dobre gume ostavljao je jako dobar dojam, bez bojazni da bi nešto moglo poći u krivom smjeru. Kako smo bili sve bliže Zadru, tako je i vrijeme bilo sve bolje, te smo konačno, nakon tri dana vožnje kroz maglu i kišu, ugledali i sunce.

Omoda 9 SHS

U Zadru je za ove nove brendove na našem tržištu zadužen Modul Auto, inače na tom području dugi niz godina poznat po prodaji Forda. Sada postaju multibrend prodajno-servisni centar. U Modul Autu napominju kako nakon tri mjeseca iskustva mogu zaključiti kako su kupci Jaecoo & Omoda automobila neki njima potpuno novi kupci, ne oni koji su do sada vozili Forda. Kupci dolaze dosta pripremljeni, i već pri ulasku u salon raspolažu brojnim informacijama o vozilima koja ih interesiraju. Dosta je velika potražnja za hibridnim modelima.

Planiranje putovanja i punjenja

U Zadru primjenjujemo recept iz Osijeka. Biramo restoran koji u svojoj neposrednoj blizini ima punionicu za električna vozila. Dobro iskorištenih sat i pol znači da je baterija Omode 9 napunjena do kraja te pokazuje doseg od 150 km u električnom modu, a i mi smo siti. Tu je i oko 210 km dosega na benzin. Nastavljamo put prema Splitu poznatom A1 autocestom. Prvo krećemo na struju, a kasnije se prebacujemo u hibridni mod.

Omoda 9 SHS

Split je i naša posljednja postaja, jer je to ujedno i najjužnije mjesto gdje postoji Jaecoo & Omoda prodajno-servisni centar u Hrvatskoj. Riječ je o GT Automobilima godinama poznatim po prodaji Nissanovih modela koji su osim u Splitu, prisutni i u Zagrebu. Tijekom posjeta splitskoj adresi dočekalo nas je iznenađenje. Imali smo priliku po prvi puta zaviriti i u model Jaecoo 5 koji je upravo taj dan stigao u novi prodajni salon.

Na putu prema jugu

Uglavnom, do Splita smo testnom Omodom 9 napravili 1252 km nakon čega nam je putno računalo pokazivalo još mogućeg dosega na benzin od 99 kilometara. Po dolasku u Split EV baterija bila je na nešto manje od 30 km dosega. Prosječna brzina na tom četverodnevnom putovanju bila je 58 km/h. Pri ulasku u Split, gledajući posljednjih 50 km, prosječna potrošnja goriva bila je 3,3 l/100 km te potrošnja električne energije 10,8 kWh/100 km, a što bi bio ekvivalent prosječne potrošnje od 6,7 l/100 km.

Krainc Auto Omoda & Jaecoo salon u Rijeci

Prema putnom računalu, na tom putu od 1252 kilometra, automobil je potrošio 58,9 l benzina te 155,9 kWh električne energije. Prije povratka prema Samoboru nadotočili smo gorivo, i u spremnik goriva smo uspjeli 'ugurati' 59,9 litara benzina. Kad rezimiramo, u odnosu na deklarirani doseg od 1100 kilometara, mi smo na naših 1252 km potrošili malo više od tri nadopune baterije više. Uz troje putnika, pun prtljažnik stvari, hladno vrijeme i mnogo više vožnje po autocesti od one koju u obzir uzima WLTP proces mjerenja. Također, WLTP ciklus propisuje više od polovice vožnje gradske vožnje, a nama je ona bila iznimno mala. Znači, Omoda 9 SHS može bez problema postići deklarirane rezultate.

Znamo broj EV kilometara

Omoda 9 iako neke stvari ne prikazuje onako kako bi meni odgovaralo, ipak pokazuje i neke stvari koje nisam očekivao. Tako je na odometru koji je netom prije odlaska iz Splita pokazivao 15.592 prevaljena kilometra, moguće vidjeti koliko je od toga bilo samo na struju. Tako su 3174 kilometra odvežena u potpuno električnom modu, odnosno 12.418 km u hibridnoj opciji. Spomenimo kako jamstvo na kompletno vozilo iznosi 7 godina ili 150.000 (što prvo nastupi) i to na sve osim na potrošni materijal, kao što su recimo baterija ključa ili pak kočnice. Tijekom prve dvije godine jamstvo je neograničeno kilometrima. Na bateriju koja je kapaciteta 34,5 kWh te sastava litij željezo fosfat proizvođač daje 8 godina jamstva ili 160.000 km. Testirana je na 3000 ciklusa punjenja tijekom kojih ne bi smjelo biti degradacije, drugim riječima tijekom 8 godina možete ju bez problema svaki dan puniti.

Omoda 9 SHS

Što mi se nije svidjelo na Omodi 9? Riječ je o 477,5 centimetra dugačkom automobilu koji pruža iznimno mnogo prostora i na prednjim sjedalima i na stražnjoj klupi. Problem je što su sjedala malo preuska i prekratka pa ne pružaju razinu udobnosti koju bi mogla pružiti. Zanimljivo je da Omoda 9 serijski dolazi uz crvenu unutrašnjost, dok je testni primjerak imao jedinu moguću nadoplatu za putničku kabinu - crnu unutrašnjost. Meni je ovo ipak daleko bolja opcija. Službeni podaci govore i da je na raspolaganju prtljažnik od 660 litara. U realnosti to i ne djeluje tako, a moguće da je razlog tome što ispod podnice (koja može biti samo na jednoj razini) ima solidno prostora, ali koji i nije previše iskoristiv. Prtljažnik djeluje dosta plitko, i šteta je što nisam imao vremena pokušat smjestit dva velika kofera da vidimo praktičnost u toj situaciji.

Putno računalo na posljednjih 50 km

Pored već spominjanog putnog računala koje se uglavnom bazira na posljednjih 50 kilometara, zbunjujuće je što se dio informacija prikazuje na ekranu ispred vozača, a dio na središnjem ekranu. Potrebno je malo vremena za prilagodbu na korištenje menija koji bi mogao biti i jednostavniji. Omoda 9 dolazi uz poluautonomnu vožnju, no taj dio ima još dosta prostora za napredak. Ne bi škodilo ni kada bi se električno podesivi upravljač mogao nešto bolje prilagoditi zahtjevima vozača. Osobe koje broje više od 185 centimetara visine mogle bi imati problema s činjenicom da im je krov vrlo blizu glave. Kad bi se sjedalo dalo još malo spustiti taj bi problem bio riješen.

Omoda 9 SHS

Što mi se sviđa? Na automobilu koji je prevalio 15 tisuća kilometara nema nikakvih 'cvrčaka'. Na njih sam posebno osjetljiv. Sve djeluje iznimno čvrsto i dobro postavljeno. Gledate li završnu obradu, sve je jako dobro posloženo. Putnička kabina djeluje luksuzno, iako materijali i nisu iz one najskuplje opcije. Primjećuju se detalji iz nekih drugih brendova, poput recimo podešavanje prednjih sjedala na vratima što je rješenje iz Mercedesa.

AC i DC punjenje baterije

Super Hybrid System djeluje jako dobro. Sinergija elektromotora i 1,5-litrenog benzinca dobro je pripremljena. Iako pruža iznimne performanse, ovo ipak nije sportski automobil. Možda mu fali malo više sofisticiranosti u samom startu kad jako poklopite papučicu gasa pa se osjeti lagano trzanje u stražnjem dijelu vozila. Već sam spominjao da se prazna baterija na DC punjaču napuni za oko sat i 15 minuta, iako jako brzo stigne do 80%, a nakon toga brzina punjenja jako pada. Prema službenim podacima maksimalno DC punjenje je 65 kW, a AC 6,6 kW. Ne bi bilo loše kad bi AC punjenje bilo nešto snažnije, nešto brže. Sviđaju mi se i dva 12,3-inčna zaslona, jedan umjesto instrumentne ploče, a drugi na središnjem dijelu sakriveni ispod zajedničke površine. Grafika na ovim zaslonima je daleko najbolja od svih kineskih modela koje sam do sada vozio. Za pohvalu je i veliki Head-Up Display. I prednja i stražnja sjedala su grijana i ventilirana, dok je na prednjim dostupna i masaža što duža putovanja čini udobnijim i odmornijim. Grijano je i vjetrobransko staklo.

Omoda 9 SHS

Osjećaj prostranosti i prozračnosti povećava veliki panoramski krovni otvor. Dvozonski klima-uređaj radi jako dobro što inače zna biti problem kod nekih kineskih modela. Dojam premiuma pojačavaju akustična stakla koja smanjuju razinu buke koja dopire u putničku kabinu, kao i potpuno kožna sjedala te fini velur kao obloga stupova i krova.Vozaču se na odabir nudi šest modova vožnje, a Omoda 9 je postavljena na 20-colne višekrake alu naplatke.

Jedna razina opreme

Domaći je uvoznik odlučio nuditi samo jednu razinu opreme nazvane Premium. Košta 45.900 eura i sadrži sve nabrojano. Moguće su samo dvije nadoplate, obje po tisuću eura. Već sam spomenuo kako unutrašnjost serijski dolazi u crvenom izdanju, dok je kudikamo elegantnija crna verzija. Druga nadoplata odnosi se na eksterijer. Naime, testni primjerak je bio u trendovskoj mat-sivoj boji koja se isto tako nadoplaćuje tisuću eura.

Omoda 9 SHS

Uspoređujući Omodu 9 s konkurencijom lako je primijetiti da je i više od 10 tisuća eura povoljnija od recimo korejske konkurencije u top opremi. Mislim da nema sumnje kako će Omoda modeli, kao i Jaecoo biti tražena roba, kako oni povoljniji, tako i ove prestižnije varijante. Mjesta za napredak ima, a poznavajući njihov princip rada moguće je da će neka tehnička poboljšanja biti moguća već kod iduće isporuke, odnosno kod idućeg ažuriranja softvera govorimo li o pojedinim funkcionalnostima sustava.

Tehnički podaci