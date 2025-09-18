Test

Škoda Superb Combi 2.0 TDI i Volkswagen Passat 2.0 TDI: Dva kralja karavana licem u lice

Ivan Cvetković četvrtak, 18. rujna 2025. u 06:00

Glavno pitanje je - koji je bolji izbor? Odgovor na ovo pitanje nije baš jednostavan, no u praksi razlike su veće nego što bi se to na prvi pogled reklo

Dva gotovo identična automobila, iz istog koncerna, s istim motorima, mjenjačima i filozofijom, a opet, svaki nosi svoj imidž i pristup kupcima. Škoda Superb i Volkswagen Passat dijele platformu, tehniku, pogon i proizvodnu traku u Bratislavi... Testirao sam oba, u karavanskoj izvedbi, s identičnim 2.0 TDI motorom i DSG mjenjačem. Škoda ima malo skromniju opremu i osjetno nižu cijenu, no u osnovi se radi o dva izuzetno slična automobila koji ciljaju na isti tip kupaca i nude gotovo jednake karakteristike. Naravno, glavno pitanje je - koji je bolji izbor? Odgovor na ovo pitanje nije baš jednostavan, no u praksi razlike su veće nego što bi se to na prvi pogled reklo.

Samouvjereniji dizajn Passata, klasičnija Škoda

Kada ih se pogleda sa strane, Passat i Superb više nego ikada prije otkrivaju svoje blisko srodstvo. Od A do C stupa bočna linija praktički je identična, s jednakim proporcijama vrata, prozora i krovne linije. Tek detalji poput dizajna svjetala, branika ili maske stvaraju razliku, no silueta jasno otkriva da su oba automobila nastala iz iste razvojne kuhinje.

Ipak, gledano iz drugih kutova razlike su očite i nemoguće je zamijeniti ove automobile jedan za drugog, kada ih vidite na cesti. Na prvu, Passat s R-Line paketom izgleda samouvjerenije i ozbiljnije. Široka prednja maska, agresivni branici i Matrix LED svjetla daju mu dozu prestiža koju mnogi kupci od Volkswagena ove klase očekuju. S dužinom od 492 cm, Passat je zapravo automobil s dimenzijama modela više srednje klase, a težnja pripadnosti tom društvu se na ovako bogato opremljenom modelu odmah vidi.

Superb je tek 2 cm kraći, ali nastupa bitno drugačije. Njegov dizajn nije toliko agresivan, čak djeluje diskretnije, ali i malo skladnije, rekao bih - nekako više poslovno. Iako, za razliku od Passata, ima i limuzinsku verziju, a ni kao karavan ne izgleda nimalo loše. Stražnji dio Combi verzije posebno je pogođen, a cjelina ne izgleda kao kompromis već kao logičan izbor. Ako tražite da vas primijete, Passat je atraktivniji. Ako cijenite 'eleganciju bez galame', Superb nudi baš to.

Jednako prostrane, divovske kabine

S obzirom na gotovo identične dimenzije unutrašnjosti ovdje ne može biti pobjednika. Superb je već godinama mjerilo klase po pitanju stražnjeg prostora, a ni nova generacija nije iznimka. Putnici straga imaju prostora ’kao u business klasi'. Koljena, ramena i glava bit će zahvalni na svakom centimetru viška, a viška prostora ovdje ima u izobilju. Prtljažnik od 690 litara pravilnog oblika malo je praktičniji od onog u Passatu jer ima više Simply Clever detalja, poput pregrada, kuka i drugih sitnica.

Passat, s druge strane, nudi također ogroman prtljažnik istog volumena, i gotovo jednaku količinu mjesta sprijeda i straga, ali dojam kabine ipak je nešto drugačiji, prije svega prestižniji. Posebno dojmljiva su masivna prednja sportska sjedala R-Line paketa koja nude odličnu bočnu potporu i funkciju masaže, no integrirani nasloni za glavu neće odgovarati svakome.

Različit pristup u dizajnu i ergonomiji unutrašnjosti

Ovdje je očita razlika u pristupu. Volkswagen je otišao gotovo do kraja u digitalizaciji. Ogroman 15-inčni zaslon preuzima većinu funkcija, pa čak i uključivanje/isključivanje start-stop sustava. Fizičkih tipki gotovo da nema, no VW je barem ostavio prave gumbe na volanu. Infotainment je brz i pregledan, ali podešavanje klime na ekranu i dalje ostaje kompromis.

Škoda je odigrala malo mudrije. Ima 13-inčni zaslon s jednako dobrim softverom, ali ostavila je i fizičke kontrole za klimu i druge funkcije u obliku Smart Dials kotačića. Njihovo korištenje je intuitivno i omogućuje podešavanje klime, glasnoće ili načina vožnje bez skretanja pogleda s ceste. Ergonomija je u Superbu malo bolja. Što se tiče vizualnog dojma kabine, teško je odlučiti što je bolje. Oba automobila su ovdje dosta slična, s nekim dijeljenim komponentama i podjednakim dojmom kvalitete materijala i izrade. Passat možda izgleda malo modernije i ekskluzivnije, no nekima će se možda više svidjeti i Škoda.

Ne smijem zaboraviti ni kišobran. Ono što je nekada bio izuzetno praktičan i simpatičan detalj rezerviran za Superb i neke druge mnogo skuplje modela sada je dobio i Passat. Naime, i Passat i Superb sada imaju kišobran u vozačevim vratima. Na papiru sitnica, no u praksi izuzetno korisno kada vas na parkiralištu uhvati pljusak. Ovaj detalj smo dodatno pokazuje koliko su ova dva auta sada postala srodna.

Isti motor, različiti karakteri

Oba automobila dijele isti motor, 'dobri stari' 2.0 TDI sa 150 KS i 360 Nm, uparen sa 7-stupanjskim DSG-om. To znači da su performanse gotovo identične: ubrzanje do 100 km/h u 9,3 sekunde i maksimalna brzina od 222 km/h (Škoda) i 223 km/h Passat.

No dojam u vožnji nije baš isti. Passat, posebno u R-Line izvedbi s odličnim opcijskim DCC Pro ovjesom, djeluje čvršće, dinamičnije i izravnije. Ovjes brže reagira i auto se manje naginje u zavojima. Na otvorenoj cesti Passat se osjeća robusnije i stabilnije, posebno kada se ovjes namjesti na tvrđe postavke. Njegov upravljač pruža bolju povratnu informaciju, a DCC Pro omogućuje vožnju 'po mjeri' - od mekane i iznimno udobne do vrlo čvrste i sportske.

To mu daje uvjerljiviji, nekako više sportski karakter, bez da se žrtvuje udobnost, ovdje je jasna prednost na strani Passata.

Superb se ne trudi biti sportski, ali osvaja udobnošću i lakoćom upravljanja. Onaj tko traži automobil za duge relacije s obitelji, teško da može pogriješiti sa Škodom. Njegov klasični pasivni ovjes, i bez DCC-a, pruža odličnu udobnost na dugim putovanjima, no u pogledu dinamičke sportske vožnje vidljivo zaostaje. Dok Passat izaziva da vozite malo brže, Superb mami prvenstveno na duga krstarenja.

Potrošnja autonomija su odlični kod oba auta

Dizelski motori ovdje briljiraju. Passat je na testu trošio u prosjeku 5,7 l/100 km, s lakoćom spuštajući potrošnju na 5 litara na otvorenoj cesti. Autocesta podiže brojke na oko 7 l, no ukupno gledano, TDI i dalje ostaje najbolji saveznik onih koji prelaze puno kilometara. Superb je jednako štedljiv prosjek testa bio je 5,5 l/100 km, a na otvorenoj cesti također se lako spušta ispod 5 litara. Mala razlika u testnoj potrošnji vjerojatno je posljedica malo većih kotača na Passatu i neznatno veće mase.

Autonomija oba automobila je vrhunska. Sa spremnikom goriva od, za današnje pojmove, ogromnih 66 litara kod oba automobila, bez nadolijevanja goriva može se voziti i 1200 kilometara.

Velika razlika je jedino u cijeni

Cijena je možda ključna razlika. Testirani Passat R-Line koštao je 63.687 eura, doduše uz bogatiju opremu i mnogo doplata. Superb s istom motorizacijom i također dosta bogatom opremom Selection stoji oko 49.604 eura. Razlika od gotovo 14.000 eura uglavnom je opravdana boljom opremom Passata, ali djelomično i njegovim imidžem. Jasno je Superb ne smije biti skuplji od Passata, i da je oprema potpuno identična, Passat bi još uvijek bio malo skuplji.

Najbolji karavani srednje klase

Volkswagen Passat i Škoda Superb ponovno dokazuju da su najbolji karavani srednje klase, pod uvjetom da se iz 'jednadžbe' izbace premium modeli. Passat je više sportski, prestižniji i dinamičniji, no Superb nudi bolju ergonomiju i više racionalnosti po nižoj cijeni. Ako želite auto koji podsjeća na stare dane 'njemačke škole' i volite da vas prate imidž i R-Line nastup, Passat je pravi izbor. Ako pak tražite vrlo sličan obiteljski auto koji će vas dovesti s jednog kraja Europe na drugi uz minimalne troškove i maksimalnu udobnost, Superb je podjednako dobar. U konačnici, oba automobila su sjajna, slično ali i različito sjajna.

Volkswagan Passat R-Line 2,0 TDI DSG

Škoda Superb Combi Selection 2.0 TDI DSG

Tehnički podaci Volkswagen Passat Variant 2,0 TDI R-Line
oblik karavan s petera vrata, i 5 mjesta za putnike
MOTOR  
konstrukcija  dizelski redni, 4 cilindra, 4 ventila po cilindru, postavljen naprijed poprečno, Start&Stop, common rail ubrizgavanje goriva, turbopunjač s intercoolerom, Euro 6e
obujam 1968 cm3
najveća snaga 110 kW (150 KS) pri 3000-4200 o/min
najveći okretni moment 360 Nm pri 1600-2750 o/min
specifična snaga 55,9 kW/l (76,2 KS/l)
PRIJENOS SNAGE  
pogon i mjenjač Pogon na prednje kotače, automatski mjenjač s dvostrukom spojkom i sedam stupnjeva prijenosa
PODVOZJE  
prednji ovjes MacPherson
stražnji ovjes Multilink
upravljač Zupčasta letva s električnim servom
KOČNICE  
prednje Ventilirani diskovi
stražnje Diskovi
oprema ABS, EBD, BAS, ESP, TCS, Hill Holder
KOTAČI  
naplaci aluminijski 19-colni
pneumatici Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, dimenzija 235/40 R19
DIMENZIJE  
dužina x širina x visina 4917 x 1852 x 1506 mm
međuosovinski razmak 2841 mm
krug okretanja 12,0 m
obujam prtljažnika 690/1920 l
obujam spremnika za gorivo 66 l
MASE  
prazno vozilo 1678 kg
najveća dopuštena masa 2240 kg
nosivost 562 kg
VOZNA SVOJSTVA  
najveća brzina 223 km/h (tvornički podatak)
ubrzanje 0 - 100 km/h 9,3 s (tvornički podatak)
POTROŠNJA GORIVA  
u mješovitoj vožnji 4,9 l/100 km (tvornički podatak)
prosječna emisija CO2 129 g/km
KATALOŠKA CIJENA  
do registracije 64.780 eura (bez dodatne opreme 55.859 eura). Početni model 42.401 eura (2.0 TDI DSG 122 KS)
JAMSTVO  
na mehaničke komponente 5 godina ili 150.000 km
protiv prohrđavanja 12 godina
ZASTUPNIK ZA HRVATSKU  
  Porsche Croatia - Miroslava Miholića 2, 10010, Zagreb
Tehnički podaci Škoda Superb Combi 2,0 TDI Selection
KAROSERIJA  
oblik karavan s petera vrata i 5 mjesta za putnike
MOTOR  
konstrukcija  dizelski redni, 4 cilindra, 4 ventila po cilindru, postavljen naprijed poprečno, Start&Stop, common rail ubrizgavanje goriva, turbopunjač s intercoolerom, Euro 6e
obujam 1968 cm3
najveća snaga 110 kW (150 KS) pri 3000-4200 o/min
najveći okretni moment 360 Nm pri 1600-2750 o/min
specifična snaga 55,9 kW/l (76,2 KS/l)
PRIJENOS SNAGE  
pogon i mjenjač Pogon na prednje kotače, automatski mjenjač s dvostrukom spojkom i sedam stupnjeva prijenosa
PODVOZJE  
prednji ovjes MacPherson
stražnji ovjes Multilink
upravljač Zupčasta letva s električnim servom
KOČNICE  
prednje Ventilirani diskovi
stražnje Diskovi
oprema ABS, EBD, BAS, ESP, TCS, Hill Holder
KOTAČI  
naplaci  aluminijski 18-colni
pneumatici  Bridgeston Turanza, dimenzija 235/45 R18
DIMENZIJE  
dužina x širina x visina 4902 x 1849 x 1521 mm
međuosovinski razmak 2841 mm
krug okretanja 11,7 m
obujam prtljažnika 690/1920 l
spremnik goriva 66 l
MASE  
prazno vozilo 1669 kg
najveća dopuštena masa 2240 kg
nosivost 571 kg
VOZNA SVOJSTVA  
najveća brzina 222 km/h
0–100 km/h 9,3 s
POTROŠNJA GORIVA  
u mješovitoj vožnji 4,9 l/100 km (tvornički podatak)
prosječna emisija CO2 129 g/km
KATALOŠKA CIJENA  
do registracije 49.604 eura (bez dodatne opreme 44.479 eura). Početni model 38.476 eura (1.5 TSI DSG mHEV)
JAMSTVO  
na mehaničke komponente 6 godina ili 150.000 km
protiv prohrđavanja 12 godina
ZASTUPNIK ZA HRVATSKU  
  Porsche Croatia - Miroslava Miholića 2, 10010, Zagreb


HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi