Škoda Superb Combi 2.0 TDI i Volkswagen Passat 2.0 TDI: Dva kralja karavana licem u lice

Dva gotovo identična automobila, iz istog koncerna, s istim motorima, mjenjačima i filozofijom, a opet, svaki nosi svoj imidž i pristup kupcima. Škoda Superb i Volkswagen Passat dijele platformu, tehniku, pogon i proizvodnu traku u Bratislavi... Testirao sam oba, u karavanskoj izvedbi, s identičnim 2.0 TDI motorom i DSG mjenjačem. Škoda ima malo skromniju opremu i osjetno nižu cijenu, no u osnovi se radi o dva izuzetno slična automobila koji ciljaju na isti tip kupaca i nude gotovo jednake karakteristike. Naravno, glavno pitanje je - koji je bolji izbor? Odgovor na ovo pitanje nije baš jednostavan, no u praksi razlike su veće nego što bi se to na prvi pogled reklo.

Samouvjereniji dizajn Passata, klasičnija Škoda

Kada ih se pogleda sa strane, Passat i Superb više nego ikada prije otkrivaju svoje blisko srodstvo. Od A do C stupa bočna linija praktički je identična, s jednakim proporcijama vrata, prozora i krovne linije. Tek detalji poput dizajna svjetala, branika ili maske stvaraju razliku, no silueta jasno otkriva da su oba automobila nastala iz iste razvojne kuhinje.

Ipak, gledano iz drugih kutova razlike su očite i nemoguće je zamijeniti ove automobile jedan za drugog, kada ih vidite na cesti. Na prvu, Passat s R-Line paketom izgleda samouvjerenije i ozbiljnije. Široka prednja maska, agresivni branici i Matrix LED svjetla daju mu dozu prestiža koju mnogi kupci od Volkswagena ove klase očekuju. S dužinom od 492 cm, Passat je zapravo automobil s dimenzijama modela više srednje klase, a težnja pripadnosti tom društvu se na ovako bogato opremljenom modelu odmah vidi.

Superb je tek 2 cm kraći, ali nastupa bitno drugačije. Njegov dizajn nije toliko agresivan, čak djeluje diskretnije, ali i malo skladnije, rekao bih - nekako više poslovno. Iako, za razliku od Passata, ima i limuzinsku verziju, a ni kao karavan ne izgleda nimalo loše. Stražnji dio Combi verzije posebno je pogođen, a cjelina ne izgleda kao kompromis već kao logičan izbor. Ako tražite da vas primijete, Passat je atraktivniji. Ako cijenite 'eleganciju bez galame', Superb nudi baš to.

Jednako prostrane, divovske kabine

S obzirom na gotovo identične dimenzije unutrašnjosti ovdje ne može biti pobjednika. Superb je već godinama mjerilo klase po pitanju stražnjeg prostora, a ni nova generacija nije iznimka. Putnici straga imaju prostora ’kao u business klasi'. Koljena, ramena i glava bit će zahvalni na svakom centimetru viška, a viška prostora ovdje ima u izobilju. Prtljažnik od 690 litara pravilnog oblika malo je praktičniji od onog u Passatu jer ima više Simply Clever detalja, poput pregrada, kuka i drugih sitnica.

Passat, s druge strane, nudi također ogroman prtljažnik istog volumena, i gotovo jednaku količinu mjesta sprijeda i straga, ali dojam kabine ipak je nešto drugačiji, prije svega prestižniji. Posebno dojmljiva su masivna prednja sportska sjedala R-Line paketa koja nude odličnu bočnu potporu i funkciju masaže, no integrirani nasloni za glavu neće odgovarati svakome.

Različit pristup u dizajnu i ergonomiji unutrašnjosti

Ovdje je očita razlika u pristupu. Volkswagen je otišao gotovo do kraja u digitalizaciji. Ogroman 15-inčni zaslon preuzima većinu funkcija, pa čak i uključivanje/isključivanje start-stop sustava. Fizičkih tipki gotovo da nema, no VW je barem ostavio prave gumbe na volanu. Infotainment je brz i pregledan, ali podešavanje klime na ekranu i dalje ostaje kompromis.

Škoda je odigrala malo mudrije. Ima 13-inčni zaslon s jednako dobrim softverom, ali ostavila je i fizičke kontrole za klimu i druge funkcije u obliku Smart Dials kotačića. Njihovo korištenje je intuitivno i omogućuje podešavanje klime, glasnoće ili načina vožnje bez skretanja pogleda s ceste. Ergonomija je u Superbu malo bolja. Što se tiče vizualnog dojma kabine, teško je odlučiti što je bolje. Oba automobila su ovdje dosta slična, s nekim dijeljenim komponentama i podjednakim dojmom kvalitete materijala i izrade. Passat možda izgleda malo modernije i ekskluzivnije, no nekima će se možda više svidjeti i Škoda.

Ne smijem zaboraviti ni kišobran. Ono što je nekada bio izuzetno praktičan i simpatičan detalj rezerviran za Superb i neke druge mnogo skuplje modela sada je dobio i Passat. Naime, i Passat i Superb sada imaju kišobran u vozačevim vratima. Na papiru sitnica, no u praksi izuzetno korisno kada vas na parkiralištu uhvati pljusak. Ovaj detalj smo dodatno pokazuje koliko su ova dva auta sada postala srodna.

Isti motor, različiti karakteri

Oba automobila dijele isti motor, 'dobri stari' 2.0 TDI sa 150 KS i 360 Nm, uparen sa 7-stupanjskim DSG-om. To znači da su performanse gotovo identične: ubrzanje do 100 km/h u 9,3 sekunde i maksimalna brzina od 222 km/h (Škoda) i 223 km/h Passat.

No dojam u vožnji nije baš isti. Passat, posebno u R-Line izvedbi s odličnim opcijskim DCC Pro ovjesom, djeluje čvršće, dinamičnije i izravnije. Ovjes brže reagira i auto se manje naginje u zavojima. Na otvorenoj cesti Passat se osjeća robusnije i stabilnije, posebno kada se ovjes namjesti na tvrđe postavke. Njegov upravljač pruža bolju povratnu informaciju, a DCC Pro omogućuje vožnju 'po mjeri' - od mekane i iznimno udobne do vrlo čvrste i sportske.

To mu daje uvjerljiviji, nekako više sportski karakter, bez da se žrtvuje udobnost, ovdje je jasna prednost na strani Passata.

Superb se ne trudi biti sportski, ali osvaja udobnošću i lakoćom upravljanja. Onaj tko traži automobil za duge relacije s obitelji, teško da može pogriješiti sa Škodom. Njegov klasični pasivni ovjes, i bez DCC-a, pruža odličnu udobnost na dugim putovanjima, no u pogledu dinamičke sportske vožnje vidljivo zaostaje. Dok Passat izaziva da vozite malo brže, Superb mami prvenstveno na duga krstarenja.

Potrošnja autonomija su odlični kod oba auta

Dizelski motori ovdje briljiraju. Passat je na testu trošio u prosjeku 5,7 l/100 km, s lakoćom spuštajući potrošnju na 5 litara na otvorenoj cesti. Autocesta podiže brojke na oko 7 l, no ukupno gledano, TDI i dalje ostaje najbolji saveznik onih koji prelaze puno kilometara. Superb je jednako štedljiv prosjek testa bio je 5,5 l/100 km, a na otvorenoj cesti također se lako spušta ispod 5 litara. Mala razlika u testnoj potrošnji vjerojatno je posljedica malo većih kotača na Passatu i neznatno veće mase.

Autonomija oba automobila je vrhunska. Sa spremnikom goriva od, za današnje pojmove, ogromnih 66 litara kod oba automobila, bez nadolijevanja goriva može se voziti i 1200 kilometara.

Velika razlika je jedino u cijeni

Cijena je možda ključna razlika. Testirani Passat R-Line koštao je 63.687 eura, doduše uz bogatiju opremu i mnogo doplata. Superb s istom motorizacijom i također dosta bogatom opremom Selection stoji oko 49.604 eura. Razlika od gotovo 14.000 eura uglavnom je opravdana boljom opremom Passata, ali djelomično i njegovim imidžem. Jasno je Superb ne smije biti skuplji od Passata, i da je oprema potpuno identična, Passat bi još uvijek bio malo skuplji.

Najbolji karavani srednje klase

Volkswagen Passat i Škoda Superb ponovno dokazuju da su najbolji karavani srednje klase, pod uvjetom da se iz 'jednadžbe' izbace premium modeli. Passat je više sportski, prestižniji i dinamičniji, no Superb nudi bolju ergonomiju i više racionalnosti po nižoj cijeni. Ako želite auto koji podsjeća na stare dane 'njemačke škole' i volite da vas prate imidž i R-Line nastup, Passat je pravi izbor. Ako pak tražite vrlo sličan obiteljski auto koji će vas dovesti s jednog kraja Europe na drugi uz minimalne troškove i maksimalnu udobnost, Superb je podjednako dobar. U konačnici, oba automobila su sjajna, slično ali i različito sjajna.

Volkswagan Passat R-Line 2,0 TDI DSG

Škoda Superb Combi Selection 2.0 TDI DSG

Tehnički podaci Volkswagen Passat Variant 2,0 TDI R-Line oblik karavan s petera vrata, i 5 mjesta za putnike MOTOR konstrukcija dizelski redni, 4 cilindra, 4 ventila po cilindru, postavljen naprijed poprečno, Start&Stop, common rail ubrizgavanje goriva, turbopunjač s intercoolerom, Euro 6e obujam 1968 cm3 najveća snaga 110 kW (150 KS) pri 3000-4200 o/min najveći okretni moment 360 Nm pri 1600-2750 o/min specifična snaga 55,9 kW/l (76,2 KS/l) PRIJENOS SNAGE pogon i mjenjač Pogon na prednje kotače, automatski mjenjač s dvostrukom spojkom i sedam stupnjeva prijenosa PODVOZJE prednji ovjes MacPherson stražnji ovjes Multilink upravljač Zupčasta letva s električnim servom KOČNICE prednje Ventilirani diskovi stražnje Diskovi oprema ABS, EBD, BAS, ESP, TCS, Hill Holder KOTAČI naplaci aluminijski 19-colni pneumatici Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, dimenzija 235/40 R19 DIMENZIJE dužina x širina x visina 4917 x 1852 x 1506 mm međuosovinski razmak 2841 mm krug okretanja 12,0 m obujam prtljažnika 690/1920 l obujam spremnika za gorivo 66 l MASE prazno vozilo 1678 kg najveća dopuštena masa 2240 kg nosivost 562 kg VOZNA SVOJSTVA najveća brzina 223 km/h (tvornički podatak) ubrzanje 0 - 100 km/h 9,3 s (tvornički podatak) POTROŠNJA GORIVA u mješovitoj vožnji 4,9 l/100 km (tvornički podatak) prosječna emisija CO2 129 g/km KATALOŠKA CIJENA do registracije 64.780 eura (bez dodatne opreme 55.859 eura). Početni model 42.401 eura (2.0 TDI DSG 122 KS) JAMSTVO na mehaničke komponente 5 godina ili 150.000 km protiv prohrđavanja 12 godina ZASTUPNIK ZA HRVATSKU Porsche Croatia - Miroslava Miholića 2, 10010, Zagreb