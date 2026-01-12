Teslin Full Self-Driving nas je bez problema odvezao do Westgatea i nazad

Naravno, i dalje je riječ o sustavu koji traži nadzor vozača, a koji je uostalom i odgovoran za sve eventualne probleme koji se mogu desiti, odnosno eventualne kazne za prekršaje ili pak nesreće

Kao što smo i neki dan pisali, u Tesli već dulje od godinu dana rade na tome kako bi značajka Full Self-Driving (s nadzorom vozača) bila dostupna i u Europi. U skladu s tim ciljem, Tesla surađuje s nadležnim tijelima na dobivanju odobrenja u Europi i na Bliskom istoku. Nakon odobrenja, Full Self-Driving (s nadzorom) bit će implementirana u sva vozila koja ispunjavaju potrebne uvjete putem bežičnog ažuriranja softvera.

Bez obzira na to što trenutačna Teslina flota koja broji više od 6 milijuna vozila širom svijeta i koji svake sekunde prikupljaju brojne korisne informacije, te svake 3,5 minute naprave oko 800.000 kilometara, tu su i Teslina interna testiranja u 17 različitih zemalja Europe. Rade to i u Hrvatskoj, a sada su taj doživljaj omogućili i nama, novinarima, ali i svom ostalim zainteresiranim sadašnjim ili potencijalno budućim korisnicima.

Danas svako Tesla vozilo u osnovnoj opremi dolazi s Autopilotom, a ona koja koriste za vlastita testiranja imaju i mogućnost otključavanja Full Self-Driving (FSD) opcije. Upravo jedno takvo vozilo jutros je i nas provezlo zagrebačkim prometnicama. Riječ je bila o Modelu 3 Performance, a za čiji je upravljač sjeo jedan od djelatnika Tesla Storea u Zagrebu. Sve što je on učinio, nakon što smo kolega i ja sjeli u auto, je da je na navigaciji odabrao naš cilj, shopping centar pored Zaprešića - Westgate. Sve ostalo automobil je odradio samostalno bez i jedne greške koja bi bila vidljiva nama kao suvozačima.

Vožnju smo odradili u realnom prometu, s ostalim sudionicima u prometu, a gdje se ovaj primjerak Tesle Model 3 snalazio 'kao veliki'. Generalno, Full Self-Driving opcija je pripremljena tako da na osnovi informacija koje dobiva od kamera stvara neuronsku mrežu autopilota. Autopilot uz pomoć umjetne inteligencije stvara odluke kako voziti. Bez problema kreće i zaustavlja se te po potrebi mijenja trake. Podešen je da poštuje sve brzinske limite, ali mu se može dozvoliti i tolerancija, jer ipak je za sve odgovoran vozač. Sukladno želji vozača, može se podesiti i ta tolerancija, pa da se Tesla kreće i nešto malo brže od samog ograničenja. Tako je bio podešen i naš primjerak Modela 3 Performance.

Prema tome, ponekad je bio i nešto brži od ograničenja, i to je bilo tamo gdje su i ostala vozila vozila nešto više od onog što je propisivao prometni znak. Problem mu mogu predstavljati neki znakovi koji nisu postavljeni tako da su pojedina ograničenja kasnije i poništena, pa on 'pamti' zadnje viđeno.

Nismo imali priliku isprobati i samostalno parkiranje ispred Westgatea, jer smo odmah krenuli nazad. U jednom smo smjeru išli gradskim prometnicama, dok smo za povratak odabrali vožnju autocestom. Tu smo vidjeli kako kamere bez problema prepoznaju i znakove ograničenja na digitalnim zaslonima, a ne samo klasične metalne primjerke. I taj dio odrađen je bez ikakvog izazova. Gotovo pred sami cilj, na cesti s dvije prometne trake u istom smjeru imali smo situaciju da se u samom raskrižju vozilo (odnosno njegov vozač) s desne strane odlučio skrenuti ispred nas i polukružno se okrenuti. Tesla je već pri približavanju primijetila nesigurnost navedenog vozila te malo smanjila brzinu, i na kraju nije ostala 'iznenađena' manevrom drugog vozila. Nije bilo nikakvih naglih radnji, a sve je bilo na vrlo visokom sigurnosnom nivou. Vožnja je do samog kraja bila iznimno ugodna.

Dojam? Nema sumnje kako je to sve pripremljeno na vrlo visokoj razini, a kako bi u budućnosti mogli imati prave Full Self-Driving automobile, a koji bi trebali na što je manju moguću razinu svesti ljudske pogreške. Mislim da će trebati još dosta iskustva da sve to prolazi dobro u svim mogućim vremenskim i cestovnim uvjetima. Naravno, u konačnici bit će pitanje i novaca koliko će si takve stvari moći i željet priuštit vozači. Smatram da je to nešto što će biti dobro za generacije koje dolaze iza nas, dok je za nas, većinu vozača s vrlo mnogo iskustva, to tek neka 'igračka' uz bez previše mogućnosti da nam se svidi za svakodnevnu upotrebu.